Žaloba na ČT. Tajnosti kolem peněz na Moravce. Dost! Advokát Koudelka do toho řízl

Koudelka si na blogu Aktuálně.cz postěžoval, že Česká televize odmítla sdělit celkové náklady na výrobu pořadu Otázky Václava Moravce za rok 2017 a náklady na pořad Focus Václava Moravce. Jako člen Trikolóry Václava Klause si Koudelka položil otázku, proč dělá Česká televize takové tajnosti. Rozhodl se proto na ČT podat žalobu. Pokud Česká televize u soudu nedokáže, že se na Moravcovy pořady vztahuje obchodní tajemství. Pokud to nedoloží, bude podle Koudelky ČT muset doložit, na kolik Moravcovy pořady vyjdou. Pakliže Česká televize vykonává veřejnou službu, nesmí, podle Koudelky, argumentovat obchodním tajemstvím.

„Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Aby něco bylo uznáno za obchodní tajemství a nešlo o účelové se vyhnutí povinnosti zveřejnit informace a snahu skrýt nekalé nakládání s veřejnými prostředky tím, že se označí něco za obchodní tajemství, je nutné určit obsah tohoto tajemství na základě objektivizovaných skutečností předem. Česká televize by takto mohla postupovat, pokud by někde ve svých dokumentech stanovila, co je obsahem obchodního tajemství u výroby televizních pořadů, a to rozdílně u pořadů vyrobených v rámci veřejné služby, které nejsou určeny na trh, a rozdílně u pořadů určených k prodeji jiným televizím či k jejich jinému uplatnění – filmy určené přednostně do kin. Něco takového však Česká televize neuvedla a určitou informaci začala vydávat za obchodní tajemství až s cílem vyhnout se povinnosti poskytnutí informace,“ napsal Koudelka.

Koudelka konstatoval, že Česká televize káže vodu, ale sama pije víno, když žádá po státu celou řadu informací, ale sama je odmítá poskytovat.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolóra



„Vytváření televizních pořadu Českou televizí je plnění jejího zákonného poslání, při kterém jsou spotřebovávány nuceně vybírané veřejnoprávní poplatky (televizní daň). Není důvod, aby se odlišně postupovalo při posuzování práva na informace u České televize a u jiných úřadů a osob užívajících veřejné prostředky. Pokud by Česká televize požádala o informaci, kolik stála oprava státního či krajského hradu anebo nějaká kulturní výstava, je těžko představitelné, že by tato informace byla tajná. A pokud ano, Česká televize by to kritizovala jako zneužití obchodního tajemství. Na sebe má však jiná kritéria. Vzala si vzor ze slov doktora Miroslava Plzáka: „Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat.“ Jiným káže vodu, ale sama pije víno,“ pokračoval v palbě Koudelka.

Vzhledem k tomu, že Česká televize, resp. Václav Moravec svými pořady ovlivňuje veřejné mínění v oblasti politiky, veřejnost má právo vědět, kolik to stojí. Podle Koudelky v této oblasti stačí kontrola mediálních rad. Podle právníka může být Česká televize kontrolována v širším občanském rámci. Pokud to televize odmítá, tak si, podle Koudelky, myslí cosi o vlastní výjimečnosti.

„Uvedené dokresluje, že Česká televize si sama o sobě myslí, že je něco více a jiného než ostatní subjekty vynakládající veřejné prostředky. Ale to není pravda. Přesvědčení o vlastní výjimečnosti není pramenem práva. Česká televize poskytla jen průměrnou cenu za výrobu všech publicistických pořadů: 141.000 Kč za hodinu, v kterých se částka na pořady Václava Moravce rozplynula a zatemnila,“ uzavřel Koudelka.

