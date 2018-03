Žalobci to začali hodně řezat, varují advokáti. Před soud dnes chodí "korupčníci", kteří převzali čtyři džusy

Českým soudům se často vyčítá, že rozhodují nepřiměřeně pomalu. Jedním z důvodů může být i to, že občas musejí řešit naprosté banality, které by se k soudu ani náhodou nedostaly. Advokát Jiří Matzner už celé roky řeší kauzu přijetí úplatku. Jeho klient přijal čtyři džusy – každý za dvacet pět korun. To je jediná věc, kterou žalobce ví s jistotou, žaloba obsahuje i další obvinění, jenže jde o trestné činy, kterých se jeho klient dopustil pravděpodobně, možná, snad. Jasné důkazy chybějí.

„To mi přijde úplně neuvěřitelné. Vždyť je to velmi blízko samotné hranici trestní odpovědnosti. Podle mého u soudů přibývá banálních kauz, když zhodnotím, co vidím a zažívám v posledních letech,“ kroutil hlavou advokát.

Jindy se lidé žalují za nezaplacenou fakturu ve výši sedm tisíc korun nebo drobná zranění dětí, ke kterým dojde při hlídání.

Proč se to děje? Pražský advokát Oldřich Choděra má za to, že se státní zástupci touto cestou vlastně chrání. Když podají žalobu i v naprosto banálních případech, získají jistotu, že za nimi nepřijde nějaký novinář nebo nějaká kontrola a nevyčte jim, že jdou tomu či onomu člověku na ruku. Na stolech soudců tak končí stále banálnější případy.

Zákon stanoví, že při splnění jasně daných podmínek musí státní zástupce obžalobu podat vždycky, ale u sporných případů se státní zástupci podle všeho drželi zásady, že podání žaloby je až poslední možnost. Dnes je to podle advokátů jinak.

Sami státní zástupci ale nabízejí trochu jiný pohled. „Takový pocit rozhodně nemáme. Nepřekvapuje mě však, že někteří obhájci označují za banalitu každé obvinění, které se týká jejich klienta. Počet obžalovaných, kteří od soudu odcházejí s pravomocným odsouzením, je trvale velice vysoký a překračuje 90 procent. To je pro státní zastupitelství dobrá vizitka,“ sdělil mluvčí USZ Ondřej Šťastný.

Statistiky ministerstva spravedlnosti dávají za pravdu spíše žalobcům. Už několik let totiž klesá počet kauz, ve kterých jsou lidé stojící před soudem očištěni.

Soudci mají více práce také díky žalobám občanů, ve kterých se lidé domáhají odškodného za údajně utrpěnou škodu. „V nezanedbatelném počtu žalob je však nárok na odškodnění zcela zamítnut, přesné procento si odhadnout netroufnu, bylo by třeba projít každý jednotlivý případ,“ uvedl předseda Obvodního soudu pro Prahu 2 Libor Zhříval.

