Žalujte Annu Šabatovou. Jde to, ne že ne, stojí v dokumentu

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová se zhurta pustila do ombudsmanky Anny Šabatové. Provedla toho prý tolik, že už by konečně měla být popohnána k zodpovědnosti.

Jana Zwyrtek Hamplová má za to, že ombudsmanka Anna Šabatová vykonává funkci veřejného ochránce práv věru svérázným způsobem a konečně by měla být pohnána k zodpovědnosti.

Co všechno měla na mysli. Stačí si prý vzpomenout na tzv. Kuřimskou kauzu z roku 2006. Obyčejnou náhodou se podařilo zjistit, že v Kuřimi jsou týráni dva chlapci. Týrat je měla jejich matka Klára Mauerová. Ta úřadům tvrdila, že se stará ještě o dívku jménem Anička. Údajná třináctiletá dívka byla ve skutečnosti třicetiletou ženou Barborou Škrlovou. Šabatová však uvěřila tomu, že je třicetiletá žena třináctiletou dívkou a radila paní Mauerové, jak postupovat při adopci „Aničky“. Jak Klára Muerová, tak Barbora Škrlová a další aktéří, kteří sehráli roli v mučení dvou chlapců, dostali několikaleté tresty vězení.

Šabatové v té době byla zástupkyní ombudsmana Otakara Motejla. Šabatová tvrdila, že chtěla pomoct s adopcí, a protože věřila, že je „Aničce“ 13, jednala podle toho a neoznamovala svůj postup úřadům. A zatímco lidé týrající chlapce, skončili za mřížemi, Šabatová se v roce 2014 stala ombudsmankou.

To však nebylo naposledy, co na sebe Šabatová upoutala pozornost. Angažovala se také v kauze muslimské studentky, která na Střední zdravotnické škole odmítala sundat šátek z hlavy. Než by tak učinila, raději školu opustila a podala na školu žalobu. Před soudem stanula učitelka školy Ivana Kohoutová, která nakonec soud vyhrála. Navzdory snahám Šabatové, která stála na straně muslimské studentky. Celý příběh se završil 28. října 2018, kdy prezident Zeman předal Kohoutové státní vyznamenání.

Tyto dva příklady jsou natolik zvláštní, že je podle Hamplové na čase, aby byla i Šabatová popohnána k zodpovědnosti. Jako úřední osoba.

„Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová by měla být konečně povolána k odpovědnosti za svůj svérázný výkon funkce. Sleduji její kauzy od té neuvěřitelné kuřimské, kdy obešla zákon, a díky tomu mohli být dva chlapci déle mučeni, až po aktuální případ ředitelky školy Ivanky Kohoutové, na kterou uspořádala doslova hon. Soud dal za pravdu ředitelce školy. A dopady na ombusmanku?“ zeptala se na sociální síti Facebook.

„V právních kruzích se vedou polemiky, zda je ombudsmanka úřední osobou, aby mohla být povolána k odpovědnosti podle trestního zákona. Nepochybně ano. Zpracovala jsem výklad, který to dovozuje, a poskytla jej k obecnému užití všem, kterým může pomoci udělat konec těm neuvěřitelným věcem, které se na úřadu ombusmana dějí. Podle mého názoru by měly začít konat Policie ČR a státní zastupitelství,“ zdůraznila právnička.

