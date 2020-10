Zamknout Česko? Rozhodne se příští týden

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 12073 lidí

Situace je podle něj velmi vážná, ale data od ředitele ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) Ladislava Duška ukazují, že situace ještě není kritická.

Rakušan se tady postavil na stranu Jana Hamáčka. „Já bych v tomto případě vládě ten čas dal. Velmi doufám, že lockdown nepřijde, ale nejsem úplně optimistický, když vidím ta čísla,“ uvedl Rakušan.

Zdá se mu, že vláda vypouští příliš málo dat, s nimiž by mohla pracovat opozice. Upozornil, že vláda měla od ředitele pojišťovny Direct Pavla Řeháka k dispozici plán celkem 32 doporučení co dělat, aby Česko dobře zvládlo i druhou vlnu koronaviru. Tento plán měla vláda k dispozici už 26. května. Hamáček to na kameru sám přiznal. „Až to překonáme, tak budeme muset vyhodnotit, kde se stala chyba,“ uvedl Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pavel Řehák je oním „tajemným mužem“, který zachraňoval Česko i na jaře, protože položil na stůl tabulku s daty, co se bude dít, jestli epidemii nebudeme brzdit. Na jaře však chtěl zůstat v anonymitě a toto přání respektoval jak Babiš, tak jeho kolegové z vlády.

„My jako opozice slyšíme obviňování, že my jsme chtěli rozvolňování a že jsme slavili na Karlově mostě. Za prvé, já jsem na Karlově mostě vůbec neslavil, a za druhé, já vůbec nechápu, proč se tento materiál neobjevil ve Sněmovně, kde jsme s ním mohli pracovat. Tady jsme měli skvělý plán, podle kterého jsme mohli postupovat,“ upozornil Rakušan.

Hamáček oponoval, že odpovědnost za zvládání epidemie v první řadě nesl tehdejší ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, který prý některá doporučení z oněch 32 bodů využil, jiná nikoliv.

V materiálu se mimo jiné doporučovalo spustit masivní kampaň, aby lidé nosili roušky, udržovali rozestupy, myli si ruce, ale to byl jen jeden z bodů.

Rakušan konstatoval, že kdyby opozice měla k dispozici stejná data jako vláda, nezpochybňovala by např. nutnost vyhlásit nouzový stav. Problém ale je, že opozice tato data neměla, a sám předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ještě v polovině září říkal, že se nic neděje.

„Já obdivuji, jak on jako racionálně uvažující člověk dokáže pracovat ve vládě, kde rozhodují věštci a kartářky,“ poznamenal na konto Jana Hamáčka Rakušan.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem se však postavil proti snaze ODS vyslovit ve Sněmovně koalici ANO a ČSSD nedůvěru. „Otevřeně říkám, že to nepodpořím. ... Není čas na to, abychom měnili vládu v České republice,“ poznamenal předseda STAN, s tím, že současná vláda sice řeší situaci špatně, ale dělá alespoň něco, a kdyby se sestavovala vláda nová, tak by se v této velmi těžké situaci jen ztrácel čas.

Hamáček za jednu z chyb označil otevření škol 1. září. Kdyby se školy neotevřely, tak bychom podle Hamáčka nebyli tam, kde jsme. Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 19% Ne 69% Je mi to jedno 12% hlasovalo: 17776 lidí

Rakušan oponoval, že otevřít první stupeň základních škol bylo třeba, ale uznal, že při pohledu na stávající situaci i v něm hlodají pochybnosti, zda nebylo lepší 1. září vyhlásit nějakou formu celoplošného omezení styků v české populaci. Problém je ale to, že pokud jsou zavřené školy, tak řada lidí z personálu nemocnic je prostě doma a starají se o děti,“ uvedl Rakušan, s tím, že je třeba vymyslet způsob, jak se starat o malé děti zdravotníků, zatímco budou jejich rodiče v práci.

Předseda STAN upozornil také na to, že dnes Česká republika žádá o pomoc lékařů ze zahraničí, z Německa, z Rakouska či ze Slovenska, a Rakušan doufá, že až pomine epidemie, tak si Česká republika vzpomene, co všechno zahrnuje evropská solidarita, a až bude třeba, tak bude také solidární.

Hamáček se okamžitě ohradil, že není pravda, že by Česko nebylo solidární. „Ono to není tak úplně pravda,“ pravil. Připomněl, že v první vlně dodávalo Česko ochranné pomůcky do Španělska i do Itálie.

Poté ministr vnitra kroutil hlavou nad chystanou demonstrací v Praze proti vládním opatřením, na kterou dorazí i fotbaloví chuligáni. Ti se, podle Hamáčka, chystají především poprat s policií. S toutéž policií, která je už tak dost vyčerpaná, protože covid řádí i v jejích řadách. Přesto prý bude policie připravena fotbalovým chuligánům čelit.

Nakonec došlo i na předávání státních vyznamenání 28. října. Hamáček s Rakušanem se shodli, že by se předávání státních vyznamenání dalo odložit, ale Hamáček připomněl, že prezident má ze zákona v karanténě výjimku a může státní vyznamenání udělovat i v časech pandemie.

Rakušan nad počínáním prezidenta kroutil hlavou. „Nevím, jakým jde pan prezident příkladem,“ upozornil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: VIDEO Co to sakra je? Joe Biden chtěl udělat dojem. Masivní mítink, silný politik, favorit voleb. Ale vylezlo tohle... Přijde Babiš o hlavu, nebo bude hrdina národa? Pirátská jízda. Sociolog Herzmann rozebral, co dělá covid s českou politikou Ledecký vytočen slovy Zemana. Sedl před kameru a začal to sekat hlava nehlava Nemocnice Pardubického kraje: Odběrová místa opět reagují na zvýšenou poptávku po testování prodloužením provozní doby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.