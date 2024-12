Zamlčování a lhaní na ČT? Čulík promluvil

Jan Čulík poukázal na nový text Bohumila Slámy, jenž v Britských listech zveřejnil „brilantní analýzu“ postojů České televize. „Česká televize neplní své základní poslání. Prvořadým úkolem veřejnoprávních médií demokratických zemí je dodávat pravdivé informace, vzdělávat a kultivovat," cituje Čulík z komentáře Slámy.

Česká televize se přizpůsobila současné postfaktické době, tlaku komerčních médii a převažujícímu konzumnímu způsobu života dnešních lidí. Výmluvným příkladem je kanál ČT art, v němž jsou hodnotné pořady v evidentní defenzívě.

Do zpravodajských relací pouští hlavně politiky a stoupence stran, které jsou v parlamentu, přičemž i v ostatních stranách a hnutích existují lidé, kteří mohou poskytnout divákům leccos přínosného. Je to tak zavedeno, takže to vypadá, že je to v pořádku, ale není tomu tak.

Zde je snad až křiklavým příkladem absence soudných, byť méně výrazných politiků, například Zelených. I proto se naši občané ohledně ekologie názorově liší od občanů našich vyspělejších rakouských a německých sousedů.

Spory mezi politiky a jejich stoupenci obvykle nabírají podobu fotbalového zápasu. To ale není k ničemu.

Televize veřejné služby je nenápadně, „tiše“ pravicová. Demokracie ovšem má být již ze své definice středová až mírně levicová, neboť má sloužit všem. Musí potlačovat jak pravici, tak extrémní levici.

Pravice, aby se udržela, nutně zkresluje, zamlčuje a lže. Jelikož má větší finanční prostředky než levice, může si dovolit platit ty nejvýmluvnější obhájce. Proto ty neúnosně velké rozdíly mezi bohatými a chudými lidmi v České republice.

