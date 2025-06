Zaorálek natřel Zdechovského za Slovensko. Přes bitcoin

Lubomír Zaorálek, který působil jako ministr zahraničí, ministr kultury i předseda Poslanecké sněmovny, považuje bitcoinovou kauzu za vážné selhání. Situaci začínají sledovat i zahraniční zpravodajské služby, což podle něj zásadně mění charakter celé aféry.



Ostře zkritizoval postup premiéra Fialy, zejména svolání Bezpečnostní rady státu kvůli této kauze. „Myslím si, že tato vláda by měla podat demisi, samozřejmě. Hlavně to, co se teď odehrává, tak mi připadá, že je bizár,“ uvedl Zaorálek v rozhovoru pro XTV.

„To, co předvedl premiér, který svolává Bezpečnostní radu státu, nechápu proč. Protože Bezpečnostní rada státu je určena, když vás někdo ohrožuje zvnějšku. Ale ohrožením je dnes vláda,“ zdůraznil.

Nebezpečím pro Česko je samotná vláda

„Ten problém není, že by něco hrozilo Česku. Česku hrozí a nebezpečím se stala tato vláda, která začala dělat kroky, které jsou dokonce světovým skandálem, o kterém se píše všude,“ pokračoval Zaorálek.

Opakovaně se pozastavoval nad svoláním Bezpečnostní rady státu a tvrdí, že jde o alibismus, nikoli skutečné řešení situace. „Problémem je tato vláda. A Bezpečnostní rada státu, která se má sejít… tak tam budou sedět ministři a zpravodajské služby, které o této kauze mají informace už měsíce,“ poukázal.

A doplnil: „Měli mnoho příležitostí a šanci tohle nějak změnit a říct si, že toto nemůžeme udělat, protože to je naprosto nemožné. Ale neudělali to. Teď se na to sejdou a budou jednat – o čem?“ kroutil Zaorálek nevěřícně hlavou.



Bitcoinová kauze není jen na Bezpečnostní radu státu, ale na policii a soudy

„Jestli něco dluží veřejnosti – tak ne tohle uzavřené jednání mezi sebou, ale říct nám, co se vlastně stalo, vysvětlit to,“ upozornil, že vláda nemůže řešit vlastní skandál za zavřenými dveřmi. „To už není na Bezpečnostní radu státu. Toto je na policii, vyšetřování a soudy.“

Vláda je sama sprostým podezřelým

Následně Zaorálek pokračoval slovy: „Vláda je ten sprostý podezřelý v této kauze. Bezpečnostní rada státu – to je skoro zneužití,“ konstatoval.

Předseda vlády Petr Fiala podle něj jen vytváří dojem, že stát byl obětí. Ale ne – byl to sám stát, kdo selhal. „Tady se vytváří dojem, dokonce i v některých formulacích od pana premiéra zaznělo, jako kdyby někdo ten stát ohrozil. On to tak řekl, jako by byl zneužit stát. To znamená, že jsme oběti. Jako by vláda byla obětí nějaké diverze, kterou někdo dělá. Ale ne. To není žádná diverze, to jsou oni sami, kteří udělali něco, co má kriminální povahu a co se musí vyšetřit,“ prohlásil a dodal: „To žádná Bezpečnostní rada v tomto složení vyšetřit nemůže. To je úplně absurdní způsob, jak reagují.“

Psali jsme: „Bude se vyšetřovat,“ slíbila Decroix. Ale bývalá ministryně pochybuje

Věděla o tom řada lidí. Fiala dále rozmázl kauzu bitcoin

V tomto kontextu kritizoval přístup Evy Decroix (ODS), která má po Blažkovi převzít vedení resortu. „A to, že členka ODS paní Decroix nastupuje na funkci ministryně spravedlnosti, a tuším, že se nechala nějak slyšet, že ona se tím nebude zabývat, mi připadá už úplně absurdní.“

Není to jen o Blažkovi. Věděli to všichni – premiér, vnitro, finance

Zaorálek odmítl, že by odpovědnost šla svést jen na jednoho ministra. „Myslím si také, že to není dobré spojovat zcela s jedním ministrem. To, co musí být řečeno, je, že je tu Ministerstvo financí, premiér, ministr vnitra – a všichni mají zpravodajské složky. Všichni museli mít informace. Ať se netváří, že to je jen věc jednoho ministra, který odstoupí a jede se dál,“ poukázal.

Mezinárodní ostuda? Stačí si přečíst, co píšou světová média

Na otázku, zda je bitcoinová kauza mezinárodní ostudou České republiky, Zaorálek odpovídá s hořkou ironií a odkazem na nedávné vystupování europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). „Pobavilo mě, jak byl pan Zdechovský teď na Slovensku a dával tam najevo, že Slováci jsou banánová republika, a netušil, že vzápětí po tom, co se tam takhle arogantně bude chovat, se daleko banánovější republikou staneme my. Stačí, když se podíváte, jak o tom média píšou, tak se stydíte,“ uzavřel Lubomír Zaorálek toto téma.

Polské volby: Vítězství konzervativce Nawrockého je pro Tuska hřebíkem do rakve

Lubomír Zaorálek v rozhovoru mimo jiné zhodnotil výsledek polských prezidentských voleb, které podle něj mohou zásadně změnit politické poměry v zemi i postavení premiéra Tuska. „Byly to nesmírně důležité volby. Tyto volby v Polsku jsem považoval za naprosto klíčové.“

K překvapivému vítězství konzervativce Karola Nawrockého nad favorizovaným Rafałem Trzaskowským v prezidentských volbách v Polsku pak dodal: „Po těchto volbách mi připadá, že Donald Tusk, současný polský premiér, se začíná ocitat v pozici Michaila Gorbačova, tedy politika, který byl populární v zahraničí, ale začal ztrácet podporu doma,“ uvedl.

„A všichni víme, že to bylo pro Gorbačova osudné, a víme to, jak to dopadlo v Polsku. Tusk sice vyhrál parlamentní volby, ale ukázalo se, že jde o zemi s poloprezidentským systémem, v němž mu prezident Duda de facto vetoval všechny klíčové body, které voličům slíbil. Od úpravy potratů až po reformu justice a podobně.“

„Na výsledek těchto voleb se čekalo takřka jako na spásu,“ uvedl s tím, že vítězství Tuskova favorita Trzaskowského mělo Tuskovi konečně umožnit začít plnit sliby, které dal voličům. „A právě v tomto vidím jeho neštěstí,“ dodal, že „vítězství Nawrockého je pro Tuska hřebíkem do rakve“.

