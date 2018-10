Zaorálek pro PL: Generál Řehka porušil Ústavu a zákon. Když vojáci chtěli vládnout, skončilo to 1. světovou válkou

Poté, co česká armáda přišla v Afghánistánu o dalšího vojáka, se opět rozpoutala diskuse nad smyslem naší účasti v této zahraniční vojenské misi.

Bývalý ministr zahraničních věcí a nynější šéf sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek z ČSSD prohlásil, že bychom měli vojáky stáhnout domů. Koaliční operace v Afghánistánu podle exšéfa Černínského paláce vyšly na biliony dolarů a důsledky jsou prý negativní.

Krátce poté na svém facebookovém profilu zveřejnil svou obsáhlou reakci brigádní generál Karel Řehka a nebývale drsně Zaorálka zkritizoval. „Mluvčí Tálibánu by to neřekl lépe než pan Zaorálek,“ psal generál v úvodu.

„Stydím se, stydím se, stydím se! Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost... To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR,“ pokračoval generál.

Lubomír Zaorálek v reakci pro ParlamentníListy.cz obvinil Řehku z porušení zákona a Ústavy, zmínil v té souvislosti, že v současné době již vojáci podléhají civilní kontrole.

„Po listopadu 1989 máme v této zemi civilní kontrolu armády. Chování generála Řehky je porušení zákona z roku 1991 a také Ústavy,“ řekl serveru ParlamentníListy.cz Lubomír Zaorálek.

Podle jeho slov máme v historii hodně příkladů, jak to vypadá, když politiku začnou dělat generálové. „Portugalsko, Řecko, a hlavně první světová válka, kde se vojáci už nemohli dívat na ty nemožné politiky a vzali to pořádně do rukou,“ dodal exministr zahraničí z ČSSD.

Už dříve Zaorálek prohlásil, že generál „blábolí“. Dlouhou debatu vyvolalo téma na sociálních sítích. Analytik Štěpán Kotrba se na svém facebookovém profilu rozčílil, že nic takového si voják nesmí dovolit a měl by být degradován.

„Co si to dovoluje generál Karel Řehka? Jak si dovoluje profesionální voják kritizovat zvolené politické reprezentanty své země? Absolutní politická neutralita a zdrženlivost patří k profesionalitě. Řehkova politická polemika a agitace je na degradování. Já nemusím bývalému ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi věřit, že svůj názor nezmění hned zítra, ale mohu ho kritizovat a mohu s ním polemizovat, neboť ho jako občan platím. Velitel armádního kontingentu ve služebním poměru může, pouze pokud je k tomu vyzván, říct: ‚Nesouhlasím, PANE.‘ Nic víc. Anebo odejít za služebního poměru a vrhnout se do politiky,“ napsal Kotrba.

V následných komentářích se vyjádřil též bývalý ministr obrany, generál Miroslav Kostelka, který argumentoval příkladem ze Spojených států. „Zeptejte se jakéhokoliv amerického vojáka na to, jestli je vhodné, aby kritizoval politiky. Nechápavě se na vás podívá a řekne, že si to nemůže jako voják dovolit,“ uvedl Kostelka.

Generála Řehky se naopak zastali někteří Zaorálkovi straničtí kolegové. Mezi nimi i Jakub Landovský, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO.

„Kategoricky odmítám slova Lubomíra Zaorálka o stahování vojáků z Afghánistánu v důsledku ztrát na životech. Byla by to zrada spojenců, zrada našich vojáků, a především zrada jednoho z pevných bodů zahraniční bezpečnostní politiky ČR. Jsme spojenci, a ne hejno vrabců po výstřelu!“ uvedl na Twitteru Jakub Landovský.

Kategoricky odmítám slova @ZaoralekL o stahování vojáků z Afghánistánu v důsledku ztrát na životech. Byla by to zrada spojenců, zrada našich vojáků a především zrada jednoho z pevných bodu zahraniční bezpečnostní politiky ČR. Jsme spojenci, a ne hejno vrabců po výstřelu! — Jakub Landovský (@jlandovsky) 24. října 2018

Brigádní generál Karel Řehka v současné době působí jako zástupce velitele mnohonárodní divize NATO v Polsku. V minulosti velel slavné 601. skupině speciálních sil v Prostějově, tedy armádní elitě. A právě padlý Tomáš Procházka v Afghánistánu po boku prostějovských speciálních sil sloužil, byť coby psovod nebyl příslušníkem tohoto uskupení.

Štábní praporčík in memoriam Tomáš Procházka padl v pondělí při útoku na vozidlo české armády na základně Šindánd v provincii Herát na severozápadě Afghánistánu. Další dva vojáci byli zraněni. Útočník byl členem afghánské armády.

Spekuluje se, že mohl být příslušníkem radikálního islamistického hnutí Tálibán a do armády se infiltroval, což se prý v zemi děje poměrně často. Čeští vojáci v Afghánistánu pomáhají cvičit tamní vojáky. Náčelník generálního štábu Aleš Opata sdělil, že Afghánec, který útočil, nepatřil ke skupině, kterou naši vojáci mentorovali.

autor: Radim Panenka