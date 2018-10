Zaorálek se u Moravce rozčílil nad našim chováním k Rusku: Já čtu články v The Guardian a stydím se, přátelé

Hosty druhé hodiny Otázek Václava Moravce České televize byli bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a člen zahraničního výboru Sněmovny SPD Jiří Kobza. Debatovali o cestě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka do Ruska. Zaorálek podotkl, že se stydí za to, jak se chováme vůči Rusku. Našeho chování si všímají až ve velké Británii. „Já se stydím za to, co čtu v The Guardian,“ zlobil se Zaorálek. Razantně zvyšoval hlas i kvůli Saúdské Arábii.

Zaorálek s Kobzou se shodli na tom, že bude dobře, když se Vondráčkova cesta projedná na půdě Sněmovny. „Podle nás je ta diskuse plně na místě, aby měl pan Vondráček možnost se vyjádřit. I ti kritici mají mít možnost se vyjádřit,“ podotkl Kobza.

Zaorálek byl podstatně ostřejší. Je toho názoru, že Česká republika má být vůči Ruské federaci tvrdší. „Proč se Polákům otevřely archivy a nám ne? Copak naši státní činitelé nestojí o to, aby se objasnila smrt Jana Masaryka?“ rozčiloval se Zaorálek. „Já čtu články v The Guardian, za které se stydím, přátelé. Oni kritizují fakt, že k padesátému výročí roku 1968 nevystoupil ani prezident, že jsou politici podělaní a bojí se promluvit,“ rozčiloval se Zaorálek.

Zaorálek však věří, že nový ministr zahraničí Tomáš Petříček se k Vondráčkově cestě do Ruska ještě vyjádří.

„Já jsem s novým ministrem zahraničí mluvil a musím říct, že s ním jsme v souladu. Já jsem přesvědčen, že se do toho ministr zahraničí zapojí a vyjeví svůj názor, protože musí,“ zdůraznil Zaorálek s tím, že je dnes jasné, jaké stanovisko zastává Česko. Ale je otázka, co říkal předseda Sněmovny v Rusku. „Ta kauza celá ukazuje na to, že je třeba o sobě víc vědět. Jde o to, aby předseda Sněmovny měl na svých cestách nějakou důstojnost. Za mě je nedůstojné, aby předseda Sněmovny cestoval do zahraničí jako předseda nějakého výboru,“ konstatoval Zaorálek. „Na tom se shodneme,“ přizvukoval Zaorálkovi Kobza.

Moravec přehodil výhybku k Saúdské Arábii a k faktu, že na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu byl umučen novinář Džamál Chášakdží. Zaorálek poukázal na to, že Radek Vondráček zamířil i do Saúdské Arábie, ale zde je to poněkud složitější. „Na Ministerstvu zahraničí panuje názor, že když je nějaká země super přítelem USA, tak ministerstvo asi nebude vydávat nějaké doporučení, jakože pozor na to...,“ prohlásil Zaorálek.

On sám prý Saúdskou Arábii opakovaně kritizoval, což zmrazilo česko-arabské vztahy. Tam se děje to, že princ zavře lidi do jedné místnosti a hrozí jim, že je popraví, když mu neschválí miliardy. „Tam se dějí dneska věci, které jsou neslýchané i v porovnání s tím, co se tam dělo v minulosti“.

Ambasády jsou chápany jako výsostná území jiných států, ale tento status podle exministra nelze zneužívat k zabíjení novinářů. „Není možné, aby tam byli zabíjeni lidé. Takhle my nemůžeme tolerovat jako,“ rozjel se před kamerou Zaorálek.

„My máme takovou filosofii, že máme hodné diktátory a zlé diktátory,“ pokračoval v kanonádě bývalý šíf diplomacie s tím, že toto nazírání na svět musí skončit.

Kritickými slovy nešetřil ani na adresu 45. prezidenta USA Donalda Trumpa, který dnes chválí Kim Čong-una, severokorejského diktátora, jako fajn chlapíka. „Takhle bychom mohli mluvit i o Adolfu Hitlerovi. Ten Hitler se mi líbí, vždyť on má rád své Německo,“ parafrázoval Trumpa Zaorálek. „Já vyzývám k tomu, že musíme skoncovat s politikou, že některé diktátory považujeme za dobré, pokud nám s nimi funguje zahraniční obchod,“ zdůraznil sociální demokrat.

Kobza přidal svůj úhel pohledu. „Podle toho, co v jednom ze svých filmů uváděl Michael Moore, tak i saúdská královská rodina vlastní osm procent amerických aktiv, takže tady i Amerika musí postupovat opatrně,“ podotkl host.

Sám se v jednu dobu pohyboval v Jemenu, kde dnes probíhá válka, do které je zapojena i Saúdská Arábie.A tento stát podle Kobzy dnes v Jemenu v podstatě páchá genocidu. A Západ v čele s USA mu k tomu dodává zbraně.

