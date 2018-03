Zaorálek v Interview ČT24. Na přetřes přišli Putin i Sobotka

„Je pravda, že když se zabýváte těmi motivy, tak nemůžete nějak přistoupit na to, co předvádí Rusko. To už přišlo se 17 alternativami, kdo by za útokem mohl stát,“ poznamenal úvodem Zaorálek. „To, co je na tom absurdní, je například obvinění Britů. Proč by Britové vyráběli novičok? Proč by to dělalo Česko? K čemu by to bylo? Důvod vysoké pravděpodobnosti, že za tím stojí Rusko, je to, že Rusko motiv má,“ dodal Zaorálek.

„Stále jsem ale vázáni diplomatickými způsoby komunikace. Čelíme tady ale někomu, kdo používá sílu – ať jde o anexi Krymu nebo o sestřelení holandského letadla. Máme tady další akci, kdy je tady použita síla,“ zmínil.

V případě, že by došlo skutečně k vyhoštění diplomatů z Česka, museli bychom podle Zaorálka počítat s tím, že by došlo k vyhoštění našich diplomatů i z Ruska. „Nemám všechny informace, zda je toto nejvhodnější učinit,“ poznamenal Zaorálek.

„Samotná Česká republika svým jedním krokem nic zásadního neudělá, ale je důležité komunikovat s partnery,“ míní Zaorálek.

Zaorálek se pak vyjádřil k proběhlým prezidentským volbám, v nichž zvítězil ruský prezident Vladimir Putin. „Nevím, jestli ruské volby lze vůbec pokládat za volby. Pokládám je spíš za parodii voleb. Ale je jasné, že Putin má autentickou podporu, ale má zemi, která si příliš dobře nevede. Jde o to, co s tím hodlá dělat,“ řekl Zaorálek.

Řeč přišla i na odchod Bohuslava Sobotky z politiky. „Nebyl jsem úplně překvapený, ale mám pocit, že tam může být nějaká jeho chuť zkusit to znovu,“ sdělil Zaorálek, jenž prý o tomto kroku dopředu nevěděl. „V politice v České republice dosáhl toho nejvyššího, čeho můžete dosáhnout,“ dodal Zaorálek. „Politika nekončí vítězstvím. S tím se vždy musí počítat,“ doplnil rovněž.

Zaorálek sám podle svých slov má stále chuť postavit sociální demokracii po neúspěšných sněmovních volbách na nohy. „Bohuslav Sobotka už tomu dal všechno,“ řekl Zaorálek.

