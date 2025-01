Západ už přemýšlí, jak kopnout do „proputinovského“ Rakouska

Jednání o možném sestavení vlády tvořené Svobodnou stranou Rakouska a rakouskými lidovci jsou sice teprve na začátku, ale v Bruselu už zpozorněli a chystají se na Rakousko tvrdě uhodit. Rakouský lid „že bude potrestán Evropskou komisí za nadměrné veřejné výdaje v letech 2024 až 2026“, napsal server.

Aby se Vídeň nedostala pod zvláštní režim Evropské unie pro nadměrné utrácení, musí nyní do 21. ledna předložit komisi důvěryhodný plán na snížení výdajů. Pokud se rakouští politici rychle shodnou na tom, že je třeba dospět k politické dohodě, která odvrátí problémy, bude vše v pořádku.

„Další zhroucení rozhovorů by znamenalo, že Rakousko zmešká rozhodující termín EU pro předložení plánu na snížení výdajů – a ostudně by skončilo ve stejném koši jako vysoce zadlužená Itálie a Francie,“ napsal server Politico. Rakouské zadlužení už je totiž tak velké, že to EU dává prostor našeho jižního souseda sankcionovat. Očekává se, že Rakousko v rámci dohody předloží řadu opatření, která dokážou, že může v nadcházejících letech snížit svůj deficit veřejných výdajů pod 3 procenta HDP, a to na příštím zasedání ministrů financí EU.

Svobodní a lidovci jsou si toho vědomi a snaží se dopět k dohodě o uzavření vlády co nejrychleji. Kickl vyzval k „masivní operaci politického hasičského sboru“, která by dostala současný „dluhový požár, který hrozí pohltit vše, pod kontrolu“.

Server Kronen Zeitung varuje, že vláda Svobodných a lidovců by mohla řešit ještě jeden problém. Západní partneři prý možná budou hodně opatrní v tom, jaké informace budou sdílet s rakouskými tajnými službami.

„Je možné, že opět dojde k omezení spolupráce zpravodajských služeb. Nešlo by o varování před teroristickými útoky, ale především o informace s vazbou na Rusko,“ poznamenal vídeňský analytik Thomas Riegler.

