Zapařenec Wollner! Mynář zaútočil. Odvetu spustili Kroužková a Šarapatka

Hradní kancléř Vratislav Mynář se v rozhovoru pro ParlamentíListy.cz, v němž označil ČT za manipulativní, navážel také do Marka Wollnera, dramaturga a moderátora pořadu Reportéři ČT. Nazval ho „zapařencem“. Odpověď šéfredaktora reportážní publicistiky ČT na sebe nenechala dlouho čekat. Na facebooku dnes Wollner sdílel fotku prezidenta republiky společně s Vratislavem Mynářem, kterého prezident hladí na čele. Nato Wollner utrousil ironickou poznámku k inteligenci a k postavě hradního kancléře. Do Mynáře se ostře pustil i radní ČT a publicista Zdeněk Šarapatka.

Moderátor ČT Wollner k fotce konkrétně napsal: „Vždycky jsem chtěl mít postavu a inteligenci jako Vratislav Mynář.“

Kancléř pro ParlamentníListy.cz totiž obvinil ČT z „ideologické protizemanovské nenávisti“. Podle něho je tím Česká televize kompletně prolezlá, včetně generálního ředitele. „Jde o osobní nenávist, zášť vůči prezidentu republiky a všem lidem v jeho okolí, což je vidět i na těch nedávných pořadech, které se mě dotýkají. Ať už jde o pořad Reportéři ČT, který dělá ten malý pán s napoleonským komplexem. U nás na vesnici se takovým lidem říká ‚zapařenec‘,“ uvedl Mynář (poznámka redakce: jedná se o nářeční výraz označující osobu s určitým osobnostním komplexem kombinovaným se sníženým intelektem). „Nebo ta starší paní, co moderuje pořad 168 hodin. Tohle jsou účelové pořady, které se snaží lidem vnucovat názor, že je to tak správně proto, že si to Česká televize přeje,“ pokračoval Mynář v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Moderátorka ČT Barbora Kroužková vzápětí reaguje pod facebookovým příspěvkem Wollnera s ironickým dotazem, jak bude řešit svoji zapocenost s nadcházejícím teplým počasím. „A Marku, víš, že přijdou vedra? Jak vyřešíš svou zapocenost, můžeme to vědět?“ napsala na facebooku moderátorka a přidala smajlíka.

Wollner reaguje slovy „zpařenost, kotě, zpařenost“, odpověděl kolegyni z ČT.

Ta se následně ihned omlouvá, že rétoricky nevystihla správný termín. „Ježiš, pardon, vono je to ještě horší s tebou,“ napsala.

Obdobně se nese odpověď zpět i od Wollnera: „Jsem už od rána celej zpařenej,“ napsal.

Do diskuse se zapojil i radní České televize Zdeněk Šarapatka, s tím, že přivádí do „hry“ také poslance Jaroslava Foldynu, kterého vidí jako „lék“ na zapářku. „Tady bych Marek Wollner poradil: na zapářku je teda hodně dobrej lektor Jarda Lodivod Foldyna,“ píše, s dodatkem „jestě že děcka nemají nočního vlka“.

Diskuse pokračuje a moderátorka Kroužková také přispívá svým ženským tipem, jak naložit se zapářkou. „My matky raději dětský zásyp Aviril s azulenem,“ píše.

Mynář v rozhovoru také dříve uvedl, že pořad Reportéři ČT je manipulativní, a jako příklad uvedl svoji zkušenost.

„Když ten ‚zapařenec' poslal svoje lidi k nám do Osvětiman, asi před měsícem tam z Prahy přijel pětičlenný tým, který obcházel všechny chalupy a domy, a přestože tam byla jasná žádost, aby neobtěžovali jednoho pána, který dřív pracoval na stavebním úřadu a dneska je ve velmi těžkém zdravotním stavu a má amputované obě nohy, přesto se mu ta úderka jak hyeny dobývala do domu, zvonila na něho a chtěla vyjádření. Tady se nedá mluvit nejen o Kodexu ČT, ale i o lidské slušnosti. Výsledkem bylo to, že 99 procent občanů Osvětiman je poslalo, jak se u nás říká, do řiti. Poté, co ‚zapařenec' zjistil, že to pro jeho reportáž nestačí, poslal pětičlenný tým znovu. I v jejich týmu se už našli lidé, kteří s praktikami pana Wollnera nesouhlasí, a od nich mám informace z interní porady, kde zazněl jasný úkol: musíte sehnat někoho, kdo bude mluvit tak, aby to šlo aspoň sestříhat do negativního vyznění vůči Mynářovi. Tomuhle říkám správné pojetí veřejnoprávní služby," uvedl Mynář v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Zdeněk Šarapatka, radní ČT a politický komentátor, se neubránil komentáři a na serveru Forum24.cz se pustil do Mynáře.

„‘Zapařenec‘ a ‘stará paní‘. Kdo by snad myslel, že nelichotivá označení z úst vedoucího Kanceláře prezidenta republiky má na svědomí jeho přepracovanost a v hradním koutě si jimi ulevil na adresu prvního páru, je vedle. Jakkoliv se taková interpretace sama nabízí, výroky Mynář počastoval ‚nepřátele‘ z České televize, Marka Wollnera a Noru Fridrichovou,“ napsal Šarapatka s tím, že si vyřizuje vzteklý kancléř účty s tvářemi pořadů a pustil se zostra do Mynáře.

„Že sám musí při soudružském líbání s prezidentem na špičky a jeho ‚Alex‘ dělí od Nory Fridrichové sotva pět let, není tak důležité. Nadutost Zemanova mužika totiž odpovídá jeho intelektu a zrcadla na Hradě zjevně nemají. Nejvýstižnější ilustrací malosti a bolševického papalášství je pak ale odhalení médií, že si vlekař z Osvětiman vynucoval vzdávání vojenské pocty (sic!) od Hradní stráže. Ta by mohla o Mynářově ‚napoleonském komplexu‘ dlouze vyprávět,“ reaguje na hradního kancléře. A dodává, že arogance prezidentových úředníků už dávno údajně překračuje všechny meze, poukázal nejen na prebendy servisu v hradním luxusu pro soukromé účely z peněz daňových poplatníků. „Zneužití hradní limuzíny pro Ovčáčkovu přítelkyni a radní České televize Hanu Lipovskou je přitom jen drobnou ukázkou pokrytectví té, která tak ráda káže vodu, a sama pije víno,“ pravil Šarapatka.

Podle Šarapatky ale tenhle nejnovější Mynářův pokřik na ParlamentníchListech.cz na adresu ČT má hlubší význam. Urážky mají prý znevěrohodnit kritickou žurnalistiku ČT a zakrýt tak čerstvá podezření na nekalé obchody v lánském sídle. „Podle deníků Aktuálně.cz a Hospodářských novin totiž Hrad nelegálně obchoduje se dřevem z pěti tisíc hektarů lánské obory. To tajně putuje z prezidentského sídla do Číny,“ myslí si Šarapatka a poukazuje na podezřelé angažmá moravské kadeřnice, ausgerechnet dcery podnikatele, který prodal Zemanovi pozemek v Lánech na stavbu soukromého bungalovu

„Nula od nuly pojde: právě s jeho dcerou pak podepsal šéf lánské obory Balák smlouvu na odběr dřeva z prezidentského sídla. Cena je… tajná. Sám Balák je přitom už trestně stíhaný za tajný prodej kamene z lánské obory a státní zástupce jej také obžaloval za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění tamních břehů, ve které pro změnu figuruje jeho zeť,“ uvedl Šarapatka. Podle Aktualne.cz putovalo řezivo z Lán za nejasných podmínek do Číny, k firmě Balákova zetě, nebo do pražské společnosti napsané na kadeřnici z Moravy. „Vedoucí prezidentské kanceláře Mynář ale podřízeného Baláka – světe div se – odmítá odvolat. A nervozita roste,“ pokračuje Šarapatka, a dodává, že smlouvy v registru smluv jsou začerněné.

„Zloděj křičí chyťte zloděje“ tu platí, podle něho, dvojnásob. Připomíná také, že i přesto Babišova hlasovací partička zvýšila rozpočet prezidentské kanceláře o 20 milionů korun. “Hrad totiž drží Babiše pevně pod krkem: bez Zemana a premiérské funkce by skončil za katrem. A přehlížení zlodějin včetně rozmazlování Zemanova ansámblu je tu podmínkou vzájemné podpory. Zatím. Nic totiž neroste do nebe: i Mynář se může ocitnout bez Zemana a v pankráckém eráru. V něm už výraz ‚zapařenec‘ nabývá zcela konkrétní význam. Čas běží...“ uzavírá komentář Šarapatka.

