Zaplaťte dědicům Altnerta půl miliardy, nařídil SOCDEM soud. Kauza stále nekončí

Původní žaloba byla podána už v roce 2000, kdy právník Zdeněk Altner zažaloval sociální demokracii kvůli nevyplacení 18,5 milionu korun za právní služby při získávání Lidového domu do vlastnictví strany. V justičním systému od té doby padla řada rozsudků ve prospěch Altnera a jeho dědiců, klíčové rozhodnutí z roku 2016 ale o několik let později zrušil Nejvyšší soud a kauzu vrátil zase na začátek.

Nyní dal obvodní soud pro Prahu 1 opět za pravdu žalující straně, přičemž původní dluh kvůli úrokům a soudním výdajům narostl na téměř půl miliardy korun. „Žalovaná strana je povinna uhradit žalobcům 18,5 milionu korun plus deset procent úroku z prodlení od podání žaloby (nyní cca 40 milionů korun) a také smluvní pokutu ve výši 0,3 procenta ze žalované částky za každý den počínaje od července 2000 do 14. listopadu 2024, plus náklady řízení,“ uvedla v rozsudku soudkyně Dagmar Stamidisová, jak upozorňuje server Novinky.cz.

Právní zástupce Altnerových dědiců Václav Černý vyčíslil celkovou částku na 494 milionu korun, z čehož smluvní pokuta za čtvrtstoletí narostla na 433 milionů, úroky na 40 milionů a náklady řízení na 2,8 milionu.

Předseda Ústřední kontrolní komise SOCDEM a advokát Ondřej Veselý, který má proces ve straně na starost, rozsudek odmítá a ihned vzkázal, že strana nic platit nebude a odvolá se. „Rozhodnutí je zjevně nezákonné. Absolutně ignoruje závazné stanovisko Nejvyššího soudu, kterým se paní soudkyně měla řídit, ale vůbec se tím neřídila,“ uvedl s odvoláním na rozsudek nejvyššího soudu z roku 2019, který zrušil předchozí verdikt Obvodního soudu.

To ale u soudu několikrát popřel i prezident Miloš Zeman, který tehdy jako šéf sociální demokracie smlouvu s Altnerem podepisoval. Aktuální rozhodnutí soudu Altnerova rodina přijímá a doufá, že se tím celá věc brzy ukončí.

„Jsme rádi, že soud rozhodl po právu a že správně zhodnotil důkazy… Sociální demokracie proti nám vede zcela účelovou exekuci, aby na nás vyvíjeli tlak, abychom se našich nároků vzdali,“ řekl po verdiktu Altnerův syn Patrik, který spolu se sestrou Veronikou spor převzal po smrti Zděnka Altnera v roce 2016.

„Jsme připraveni tuto věc vyřešit i nějakou rozumnou dohodou, smírem. Jenom celou tu dobu táta, ale i my čekáme na to, aby se sociální demokracie zachovala férově a jenom si nevynucovala její pohled na věc při cestě, kdy očerňuje všechny kolem jenom proto, že je to rozhodnutí, které se jí nelíbí,“ poznamenala Veronika Altnerová.

Právní zástupce SOCDEM Jakub Matějček se ale proti nepravomocnému rozhodnutí na místě ihned odvolal a kauza tak nejspíše zdaleka nekončí. „S dnešním rozhodnutím pochopitelně zásadně nesouhlasíme. Je zcela nesprávné a nezákonné. Soudkyně se neřídila závazným rozhodnutím Nejvyššího soudu z června 2019, ignorovala výsledky dokazování a odmítla provést některé námi navržené důkazy. Proti rozhodnutí, které může být politicky motivované, se každopádně odvoláme,“ prohlásil Matějček.

Podle Matějčka je ve skutečnosti nyní Altner dlužníkem SOCDEM, protože za něj strana převzala jeho exekuce a od té doby peníze požaduje po Altnerově rodině. Altner je prý dlužníkem už jen na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v roce 2019, který původní verdikt zrušil. Sociální demokracie ale do té doby Altnerovi vyplatila přes 10 milionů z původně žalované částky. „Požadujeme proto nyní zcela oprávněně a logicky tyto peníze zpět z titulu bezdůvodného obohacení,“ dodal Matějček.

