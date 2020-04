Zařízli ho? Zkušený muž z BIS promluvil, jak to tam chodilo dříve. Ale dnes je prý vše jinak

Šéf bezpečnosti skupiny ČEZ a člen Asociace kritické infrastruktury ČR Daniel Rous, jenž v minulosti působil 11 let v Bezpečnostní informační službě (BIS), v rozhovoru pro Info.cz sdělil, jak tato zpravodajská instituce dříve fungovala. „Vždy se do prostředí ekonomiky promítala politika. Mohl jsem si nohy uběhat, pusu roztrhnout, a přesto byla má práce zbytečná,“ říká Rous, který zkritizoval také Evropskou unii a její neschopnost čelit krizi.

reklama

Největší starosti v rámci koronavirové krize dělá Rousovi strach z neznámého. Není podle jeho slov možné se na podobnou krizi pořádně připravit. „Začátky jsou vždy složité, ze začátku je vždy trochu chaos. Nemůžu říct, že bych státu mohl něco vyčítat,“ řekl s tím, že Česko pandemii v podstatě zvládá. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 16094 lidí

Zato k nečinnosti Evropské unie v době pandemie má velké výhrady. „Výhradami vůči Evropské unii a Evropské komisi se netajím. Vidím to tak, že Evropská unie je velmi dobrý spolek, kdy svítí sluníčko. Kdy je super sedět na balíku peněz, který se stáhne z národních států, a pak ho přerozdělovat,“ myslí si Rous, jenž je odpůrcem takových principů.

„Epidemie zásadně ukázala, že Evropská komise je totálně neschopná řešit jakoukoliv krizi. První, co nebyla schopna řešit a co nevyřešila dodnes, je migrační krize; a teď je to úplně to samé,“ konstatoval.

Doufá proto, že do budoucna bude v rámci Evropy vážná diskuse o tom, zda onen koncept, který vlastně EU představuje, je vůbec správný.

Zmínil, že velmi fajn je schengenský prostor – ale také pouze dokud „svítí sluníčko“. „Máme tu schengenské dohody, ale bez ohledu na ně státy zavřely hranice. A jak se ukázalo, hranice jsou opravdu potřebné, protože může přijít i armáda, kterou neuvidíme ani pod mikroskopem. V euforii, že se máme rádi a svítí sluníčko, jsme na to zapomněli,“ řekl Rous.

Psali jsme: BIS odhalila: Číňané v ČR skupovali roušky. Vše organizoval supervlivný pan Čou

Fotogalerie: - Pětadvacítka

Doba, z hlediska bezpečnostních hrozeb, se podle Rouse za posledních 10 let výrazně změnila. „V minulosti byly největší hrozby teroristické útoky, dnes je situace odlišná. S fyzickými hrozbami jsme se naučili žít a vypořádávat. Najednou jsme ale zjistili, že existuje kyberprostor, který NATO označilo za oblast možného dalšího válčení,“ podotkl Rous, jenž za nejreálnější ohrožení v době mírového stavu považuje právě atak z kyberprostoru. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 13377 lidí

„Lidi si zvykli, že žijí ve velkém přepychu a dostatku. A žijí tak i lidi, co si nemyslí, že mají růžový život,“ poukázal Rous na to, že lidé obecně hrozby přestali skoro vnímat. „Považuji to za chybu. Svět nebude vždy růžový, což nám epidemie jasně ukázala. Příroda se musí strašně řehtat, že si člověk myslí, že je pánem tvorstva. Jen (příroda) luskne prstem, a dokáže s námi zamést neskutečným způsobem,“ připomíná Rous.

„Denně slyšíme, kolik je mrtvých s koronavirem, ale v celkovém poměru to není strašidelné číslo, Berme epidemii jako důraznou nápovědu, že by se společnost už měla zamyslet, říct si, že tu hrozby jsou, a začít se na ně systematicky připravovat,“ vybídl.

Připravovat by se ale měl nejen stát a firmy, ale každý by si měl řešit svůj díl odpovědnosti. „To je ale složité, řada lidí osobní odpovědnost dnes nemá. Jsou pořád free, dokud nepřijde průšvih; pak mají vytřeštěné oči a říkají – státe, postarej se,“ zmínil, že tak to rozhodně nefunguje.

Rous je bývalý důstojník tajné služby BIS, ve které působil 11 let (1993-2004). Byť se to dnes, podle něj, nechce moc slyšet, do značné míry se dnes všechny zpravodajské služby snaží státům získat konkurenční výhodu. „Tato konkurenční výhoda je vždy přepočítávána na peníze, na vliv a podobně. Dnes nejde mít nasazené růžové brýle a říct, že na jedné straně máme kamarády, a na druhé nepřátele,“ poznamenal Rous.

Práci ve zpravodajské službě označil za výjimečnou, je prý velmi rád, že ji dělal; na druhou stranu je dnes také velmi rád, že už tam není. Rous měl na starosti například ochranu ekonomických zájmů státu a organizovaný zločin. „Bylo to extrémně zajímavé a extrémně složité, protože ať jste šáhl, kam jste šáhl, tak jste se vždy pohyboval na vejcích, protože se tam vždy do prostředí ekonomiky promítala nějakým způsobem politika,“ sdělil Rous.

Fotogalerie: - Senát venku

Psali jsme: Jan Hrušínský našel zastání v BIS

Dařilo se mu prý získávat informace a předávat je primárně vládě, ale odezva nebyla žádná. „Jako nadšený zpravodajský důstojník čekáte, že se na základě vašich informací bude něco dít. Nejdřív se při jedné informaci nic nedělo, ani při druhé, pak se nedělo nic léta; to už začnete pochybovat i o tom, jestli má vaše práce vůbec smysl,“ popsal Rous zklamání z takového přístupu a ignorování. Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 16810 lidí

V důsledku toho po jedenácti letech z BIS odešel: „Odešel jsem proto, že jsem měl pocit, že si můžu nohy uběhat, pusu roztrhnout, a přesto je má práce zbytečná a nemá výsledek.“

Nastoupil proto do ČEZu, kde se mu daří budovat bezpečnost tak, jak je přesvědčen, že by fungovat skutečně měla. „Zatím z toho mám dobrý pocit, protože mám kolem sebe fajn a chytré lidi,“ podotkl Rous.

To, že je BIS v dnešní době více vidět a slyšet, je podle Rouse dané osobou ředitele služby. „Bývalý ředitel BIS Lang byl člověk uzavřený; současný ředitel Koudelka je jiný typ, komunikativní a docela fajn chlap na svém místě,“ vyzdvihl. Koudelka se podle něj svou komunikací snaží tajnou službu „oddémonizovat“ a prezentovat ji jako nedílnou součást státní správy a bezpečnostního systému České republiky.

Vyjádřil se i ke kauze bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, který ukazoval novinářům osobní SMS zprávy s šéfem tajné služby.

„Pokud stát disponuje nějakými informacemi, je logické, aby měla služba legálně k informacím přístup. Je přece hloupé, aby služba utrácela peníze a uplácela jiného státního úředníka za to, aby jí dal informaci, která je také státní,“ sdělil Rous, podle něhož by měly existovat standardní postupy, kterými by se služba k informacím, které má jiná složka státu, legálně dostala.

A ke kauze obchodu s elektronickými dálničními známkami, kde se ukázalo se, že BIS se do záležitosti vměšuje, sdělil: „Co se týká elekronizace, tajná služba by se měla snažit vytvářet podmínky pro to, aby mohla fungovat tak, aby neohrožovala bezpečnost jejích příslušníků a nedekonspirovalo to její aktivity. To je případ těch dálničních známek. Chápu, co a jak tam služba dělala. Přišlo mi to legitimní. Hloupé je to, že se o tom začalo mluvit v médiích, to nebylo vhodné,“ dodal Rous na závěr.

Psali jsme: Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice Dovoz roušek z Číny: ČT ukázala na ANO. A od Babiše se ozvalo... BIS odhalila: Číňané v ČR skupovali roušky. Vše organizoval supervlivný pan Čou BIS se otřásá. Česko má veliký problém kvůli Romanu Janouškovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.