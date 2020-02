Zas to vře. Tohle Babiše bude zajímat. Wagenknecht mluví o obří zlodějině. Nové info a možné problémy

reklama

Úředníci Státního zemědělského intervenčního fundu, který českým zemědělcům přerozděluje evropské dotace, mají za to, že předseda vlády Andrej Babiš dodržel české zákony o střetu zájmů, takže jeho firmám momentálně odloženým ve svěřenském fondu předsedy vlády měly připadnout evropské dotace.

Wagenknecht v rozhovoru pro server Forum24.cz konstatoval, že úředníci tady dělají chybu, protože k penězům daňových poplatníků by měli přistupovat s péčí řádného hospodáře a pokud existuje podezření, že peníze daňových poplatníků mohou být zneužity, úředníci by podle senátora neměli myslet na žaloby vůči EU.

„Podali jsme trestní oznámení, protože co tu v tuhle chvíli probíhá, je nonsens. Já jsem měl i dotaz od kolegyně z Mafry na to, jestli jsem viděl v minulosti nějaký obdobný příklad, kdy česká vláda bojuje a soudí se… Tak jsem jí odepsal, že jsem skutečně neviděl nic podobného, kdy by česká vláda a byrokracie obhajovala protiprávní čerpání premiéra a jeho holdingu. To je skutečně unikát. Už před několika lety jsem mluvil o tom, že tu máme state capture, neboli převzetí státu, a teď si myslím, že už je to ukradení státu. Posunuli jsme se v levelu korupce zase o kus dál,“ nešetřil ostrými slovy senátor.

„Byrokracie porušuje zákony s dopadem ve prospěch pana Babiše... To říkám já, a tak to je. Podle mého názoru je to trestné. Pokud se prokáže, že ten střet zájmů zde existuje, a úředníci peníze proplácejí, i když vědí o daném riziku, tak je to jejich odpovědnost a páchají trestnou činnost,“ pokračoval zákonodárce.

Soud o dotace pro Agrofert podle Wagenknechta nemůžeme vyhrát. Soud je podle jeho názoru vlastně jen takovým divadlem, které má premiérovi koupit čas, aby mohl říkat, že nic nekončí, že se jede dál, dokud nepadne definitivní verdikt. A to může trvat ještě dlouho.

