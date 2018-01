Zásadní příspěvek ke kauze Čapí hnízdo a OLAF. Vyjádřil se David Rath, který to měl jako hejtman pod sebou

Jak Rath uvádí, na pokraji sporu zůstávají informace o klíčové roli státních zástupců, a to především vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Ta podle exhejtmana byla vždy iniciátorkou a moderátorkou mediálního zájmu.

Původní text ZDE.

„O to víc je podivné a podezřelé, že od počátku vyšetřování Čapího hnízda se drží v přítmí, k samotné věci se vyjadřuje jen na přímý nátlak médií a opatrně. Proč tomu tak je? Proč to zase není ona, kdo by aktivně veřejnosti vysvětloval v čem spočívá podstata trestného činu a oč jsou opřeny ‚neprůstřelné‘ důkazy, tak jak opakovaně činila třeba i v mé kauze. Je ministr a premiér méně než hejtman? Je sedm milionů v krabici bůhví pro koho víc než padesát milionů údajně utopených v soukromé rezidenci?“ táže se Rath v souvislosti se svou kauzou.

Podle Rathových slov nyní Bradáčová vyčkává. „Chce být tvůrkyní nového systému, tedy systému nového rozdělení moci. Má vizi novodobého Robespierrova Výboru pro veřejné blaho, takzvaného – speciálu. Útvaru státních zástupců, který se nikomu nezodpovídá, je neodvolatelný a sám si vybírá z celého území republiky případy a spřízněné policisty i soudce. Tedy to, co si už v malém vyzkoušela na mé kauze,“ zmínil Rath s tím, že kdyby však politici na něco takového kývli, byl by konec s demokratickým zřízením státu. „Všichni by se stali rukojmími šéfa tohoto útvaru,“ řekl Rath.

Nyní se tak začala, jak tvrdí, hrát hra na zdržovanou. „Hrál ji i Andrej Babiš a jeho ministři spravedlnosti. V této situaci se hodilo ho trochu přitlačit. Tak se vyšetřovatelům v šetření nebránilo, ale ani se veřejně – mediálně nepodporovali jako někteří jiní. Jasný vzkaz pro Andreje Babiše. Minimálně ministr Pelikán to správně pochopil,“ míní exhejtman.

A poukazuje na další spojitosti, kdy například ješitnost Bradáčové podle něj ranilo rozhodnutí vrchního soudu o nezákonnosti odposlechů v jeho kauze. „Bere případ osobně a prestižně, a proto na rozhodnutí vrchního soudu reagovala nezvykle impulzivně, a aniž znala odůvodnění, už veřejně prohlašovala, že jde o porušení zákona. Ministr Pelikán v řádu minut na toto její prohlášení přispěchal se svým ujištěním, že jí pomůže a podá stížnost na porušení zákona. Jasný vzkaz – já tě podržím s Rathem a spol. a ty pomůžeš mému šéfovi a jeho vyšetřování pošleš k ledu,“ sdělil Rath s tím, že cílem je uchopit vládu nad republikou, a i proto nebylo vyšetřování Babiše zastaveno a státní zastupitelství takticky vyčkává.

Závěrem pak Rath spekuloval, jaká bude pro Bradáčovou situace, když sněmovna premiéra vydá. „Ona musí rozhodnout, jak naloží se stížností obviněných. Když jí vyhoví a stíhání zruší, ztratí oblibu médií. Svoji moc přitom založila výhradně na podpoře médií a možná ještě jedné mocnosti, která ale mezitím změnila prezidenta a momentálně ji rozvrtávání situace v menších státech nezajímá. Zůstane tedy viset ve vzduchoprázdnu, ba co hůř, mediální tornádo se obrátí proti ní. Konečně jak dopadl obávaný Robespierre, když ztratil podporu davu,“ uzavřel se slovy, že když Bradáčová stížnosti nevyhoví, zradila by současného premiéra Babiše.

autor: vef