Zásah do voleb na Slovensku? To takhle vyjel vlak. A kdo ho platil... Nitky vedou za oceán

Jak známo, pro současnou pětikoaliční vládu nedopadly volby na Slovensku nejlépe. Jako reprezentativní se dá brát postoj ministra vnitra Víta Rakušana, který tamní výsledek označil za varování i poučení. „Obavy lidí, kteří žijí často na periferii zájmu, nemusejí mít reálný základ, ale nejsou proto méně skutečné. Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo. Lidem ve vyloučených lokalitách, lidem chudším, zklamaným. A vytvářet společnost odolnou proti strachu,“ prohlásil.

Nicméně, za zmínku stojí i to, kdo se „liberální demokracii“ snažil udržet na Slovensku. Právě na toto téma se zaměřil ekonom Pavel Šik. Naráží na páteční „volební vlak“, který odjel z Prahy a Brna, a vezl převážně slovenské studenty vysokých škol. Jak uvádějí SeznamZprávy, kapacita byla 1400 míst, z toho bylo využito něco pod tisíc.

Jak se na stránkách kampaně uvádí, volební vlak mají na svědomí celkem čtyři organizace. Mladí proti fašismu, Globsec, Sebavedomé Slovensko a O Žemy.

„Podle nářků mnoha komentátorů fandícím slovenským progresivistům byli slovenští voliči manipulováni, ministr bezpečnosti ‚Šifra‘ má nyní strach o lidi na periferii zájmu, kteří z liberální demokracie neprofitují,“ komentoval Rakušana.

Připomenul také vyjádření šéfa BIS: „Sami Češi to před pár dny jako na zavolanou slyšeli, když nejvyšší agent všech agentů Koudelka oznámil národu, že se zde jakýsi ruský špión s několika tisíci euro snažil do Čech propašovat ruský pohled na světové dění, což jsou samozřejmě ruské dezinformace. Všichni liberální progresivističtí pseudodemokrati nyní budou volat po ještě silnějším boji s dezinformacemi, aby se slovenský scénář neopakoval. Hýkají nad demokracií, která se jim nelíbí jen proto, že Ficovy názory podle nich nejsou správné.“

Ekonom zavzpomínal, jaká se v roce 2014 dělala aféra z toho, že v Kadani byli voliči sváženi taxíky, jejichž řidiči měli prezenční listinu a inkasovali odměnu.

„Noviny toho byly plné, kritika byla slyšet několik měsíců, dokonce se tím zabývaly i soudy. Proč? No protože v ústavě stojí, že ‚svobodná soutěž politických sil v demokratické společnosti náleží k fundamentálním ústavním principům, na nichž je založen demokratický a právní stát‘ a ‚zdrojem veškeré státní moci je lid‘,“ připomíná Šik.

A klade si otázku, zda náhodou volební vlak není to samé, jako svážení voličů v roce 2014. „Kolik asi stojí pronájem takového vlaku, který přijede ze Slovenska, nabere v Praze studenty, jede do Bratislavy, tam je vyloží, otočí se a jede do Brna, tam nabere další studenty a zase je odveze do Bratislavy. Já odhaduji se vším dokola řádově stovky tisíc...“ odhadl cenu, jakou mohly čtyři organizace zaplatit.

Skutečná částka zveřejněna nebyla, aktivista z Mladých proti fašismu jen uvedl, že vlak byl hrazen z crowdfundingové kampaně, jejíž výsledky však nejsou známy. Naopak se na stránkách píše, že náklady „v plné míře hradí naše organizace“.

Vyjádření na webu Volebnyvlak.sk

Výroční zprávy tří sdružení, tedy Mladých proti fašismu, Sebevědomého Slovenska a O Ženy, se Šikovi dohledat nepodařilo. Ovšem čtvrtý subjekt, think-tank Globsec, je Šikovi velice dobře známý. Může být známý i čtenářům, čas od času publikuje průzkumy z oblasti střední Evropy. „Jedná se o sdružení, jehož bezpečnostní expert je druh prezidentky Čaputové – Juraj Rizman. Druh prezidentky pracuje pro sdružení, které sponzoruje vlak, co veze mladé voliče Progresivního Slovenska volit? Je to sdružení, jehož vedoucím výzkumným pracovníkem je Daniel Milo, který na veřejném mítinku hrozil a garantoval ‚dezinformátorům‘, že skončí před vyšetřovali,“ upozorňuje Pavel Šik.

Co je to GLOBSEC?

A odkazuje se na své minulé příspěvky, tedy že Globsec je největší slovenský think-tank se 60 lidmi v celkem dvanácti evropských zemích. Nyní má pobočku i v Kyjevě. Také pořádá tři velké konference, Globsec Bratislava Forum, Tatra summit a Château Belá. Na nich vystupují i čeští politici, naposledy například ministr zahraničí Lipavský. A mimo jiné vyznamenala v roce 2018 Petra Pavla.

„Informace o financování na stránkách Globsecu bohužel schází. S nadsázkou zlaté vejce tomu, kdo najde výroční zprávu s dárci ‚nezávislého think-tanku‘ Globsec. Kdo financuje Globsec? Na stránkách wikipedie se dozvídáme, že partneři jsou stará známá americká vládní organizace National Endowment for Democracy (NED) a ‚nezávislá‘ organizace Atlantic council, která podle vlastních slov ‚posiluje vedoucí úlohu USA‘,“ poukazuje Šik.

A pátrá dále: „U vládní organizace NED víme, kdo ji financuje, u ‚nezávislého‘ think-tanku Atlantic council se to dozvíme z výroční zprávy, kde mezi největšími dárci (nad 1 mil. dolarů) je mj. United States Department of Defense, United States Department of State, UK Foreign, Commonwealth & Development Office a dále Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Open Society Foundations, Bank of America atd.“

Svůj příspěvek pak zakončil narážkou na Koudelkova slova o „brutálním zásahu do podstaty demokracie“.

