Zase jsme slavní po celém světě: Postarala se o to pražská kavárna. Ale fakt

Americký Holywood zná takřka každý. Stále známějším místem se však stává i indická „továrna“ na filmové sny – Bollywood. Jednou z jeho hlavních tváří je i indický komik Vir Das, který před pár dny vyrazil do Prahy. A prožil tady velmi nemilou událost. Spolu s rodiči vyrazil do kavárny Café Café v Praze 1 a tady se marně dovolával obsluhy. „Volali jsme číšníky šestkrát, a ignorovali nás,“ prozradil deníku Times of India.

O svou zkušenost se podělil také na sociální síti Twitter, kde ho sledují miliony lidí. Na jiných místech v Praze se mu prý líbilo. Potkal v našem hlavním městě milé lidi. Jen v kavárně Café Café to nebylo nijak snadné. Slavný indický herec měl za to, že k němu a jeho rodičům číšníci přistupovali s rasistickými předsudky. „Neradi tady obsluhují lidi s hnědou kůží. Viděli nás, ale ignorovali nás. Povídali si mezi sebou. A raději obsloužili lidi s bílou barvou pleti,“ doplnil k tématu herec.

Netrvalo dlouho a majitel kavárny se spojil s týmem známého herce a převelice se indické hvězdě omlouval. Vir Das přístup majitele kavárny ocenil.

Tím to však neskončilo. K celé kauze se vyjádřil bývalý český europoslanec za Svobodné Petr Mach, který prohlásil, že je pan Vir Das příliš vztahovačný. V centru Prahy je podle Macha delší čekací doba v restauracích normální.

„Také kolikrát čekám dlouho, než mě obslouží, a nedělám z toho bůhvíco. Prostě nejsou lidi a projevuje se to i na rychlosti a ochotě obsluhy v kavárnách,“ napsal Mach.

Novinářka Barbora Koukalová zašla ještě dál. Označila indického herce za idiota. „Chudák Richard Hrádek z Café Café, že se musí omlouvat idiotovi z Bollywoodu, kterej umí vytáhnout tu nejlacinější shitku – a tou je rasismus. A ještě horší je, že se k němu přidávají další idiotové z celého světa a snižují Café Café hodnocení. Prostě trest bez důvodu a bez důkazu stejně jako u Me Too,“ napsala na sociální síti Facebook.

autor: mp