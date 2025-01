Zase s Fialou? Ivan Bartoš překvapil

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 87% Nezávidím 8% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10229 lidí

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher kritizoval v Partii zástupce vládní koalice za to, že podle něj už nyní naznačují, že pokud se po volbách dostane k moci hnutí ANO, bude sestavovat vládu s populisty či extremistickými stranami. Podle Nachera takový přístup podkopává principy demokracie. „Oni říkají: buď vyhrajeme my, nebo vyhraje hnutí ANO a složí to s nějakými extremisty - a my to budeme od začátku torpédovat. Takhle ale demokracie nefunguje," podotkl.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



První místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přiznal, že koalice Spolu i vláda jako celek udělaly řadu chyb, které znervóznily mnoho voličů. Zdůraznil, že strana tuto zpětnou vazbu bere vážně a je připravena se z ní poučit. „Bereme to jako jednoznačný fakt, jako zpětnou vazbu, ze které se musíme poučit a udělat sebereflexi,“ řekl a připomněl také, že KDU-ČSL v reakci na situaci kompletně obměnila předsednictvo strany.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

Současně varoval, že jinak se k moci vrátí hnutí ANO. „Na krajích vládnete s bolševiky, vládnete tam s extremisty. Je vám to v zásadě jedno, hlavně že jste u moci. To je relevantní fakt. Podívejte se, s kým jste v europarlamentu v partě. Není se co divit. Není to strašení. Je to konstatování faktu,“ vyčetl následně Nacherovi, který jej obvinil ze strašení lidí opozicí

Neoblíbenost vlády a její dopad na koalici

Současná vláda čelí nízké popularitě a nedůvěře občanů, což potvrzují všechna relevantní měření. Tento stav je často spojován s osobou premiéra Petra Fialy. Může se ale stát osudným pro celou koalici Spolu a ODS?

Pavel Bělobrádek k tomu říká, že jde jen o spekulace, ale připouští, že neoblíbenost vlády je varovným signálem. „Je jisté, že ta nepopularita něco vyjadřuje. Z tohoto hlediska je popularita jedna věc, je to zpětná vazba. Bereme to vážně. Voliči nám něco vzkazují a já se jim ani nedivím, že jsou mnohdy zklamáni. Já jsem pro některé věci hlasoval se sebezapřením, protože to byl krvavý vládní kompromis. Dostali jsme jednoznačný signál i ve volbách do Evropského parlamentu a krajských volbách. Musíme to vzít jako jednoznačný podnět k tomu, abychom věci lépe vysvětlovali a dělali,“ řekl.

ODS nesmí popravit svého předsedu

Do debaty se vložil Karel Haas, člen ODS, aby se zastal premiéra Petra Fialy. Zdůraznil, že strana musí stát za svým lídrem a nevytvářet vnitřní rozkoly. Současně shrnul klíčové body, které by měly koalici Spolu dovést k úspěchu ve volbách. „Byl zmíněn Petr Fiala. Musíme se semknout za svým šerifem. ODS mnohokrát popravila svého předsedu a nikdy se nic takového v demokratické straně nevyplácí. Musíme ukazovat také reálné úspěchy vlády, nezametat pod koberec chyby, které jsme udělali, a mít autentické, dobré, kompetentní osobnosti na našich kandidátkách,“ prozradil recept, který podle něj dovede koalici Spolu k volebnímu úspěchu.

Mgr. Karel Haas ODS



Možná koalice Pirátů po volbách

Pirátský poslanec Ivan Bartoš nevyloučil možnost opětovné spolupráce s koalicí Spolu. Podmínkou by však byl silný volební výsledek jeho strany. „Pokud Piráti udělají dvouciferný výsledek a získají patřičnou sílu, když budou naše hlasy potřeba pro schvalování, tak si takovou spolupráci dokážu představit.“

Současně kritizoval alternativu vlády ANO s SPD či s Motoristy, stejně jako možnost, že by ANO vládlo s ODS.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti



Na úvahy Ivana Bartoše o možné spolupráci Pirátů s koalicí Spolu v případě silného volebního výsledku reagovali představitelé KDU-ČSL i ODS. Pavel Bělobrádek na otázku o budoucí spolupráci s Piráty odpověděl jasně: „Myslím si, že Piráti jsou určitě náš potenciální partner.“ Karel Haas z ODS byl ve svém hodnocení rezervovanější, ale připustil, že politika je o hledání kompromisů: „Rozdíl mezi Piráty a ODS je několik světelných let, ale politika je umění možného.“

Pirát Ivan Bartoš uvedl, že si nedokáže představit, jak by situace vypadala, kdyby před válkou na Ukrajině vládlo ANO spolu s SPD. „Fico nebo Orbán, partneři Babiše, jedou ruskou rétoriku a přiklonění ANO k tomuto způsobu vládnutí a k Rusku je značné, a to nejen v rétorice, ale i v konkrétních krocích,“ upozornil.

Kontroverze kolem výroků Karla Havlíčka o muniční iniciativě

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21044 lidí

Na otázku, zda není škodlivé zpochybňovat užitečnost muniční iniciativy, odpověděl poslanec ANO Patrik Nacher následovně: „To musíme ve všem souhlasit s tím, co dělá tato vláda? Že se v ruských médiích používá jméno Karla Havlíčka? My jindy ruská média vůbec necitujeme, protože je nebereme jako relevantní. Ale když se to hodí, tak najednou je používáme jako kladivo proti Karlu Havlíčkovi a hnutí ANO. Tak se rozhodněte. Buď ta média budete brát jako relevantní, nebo ne. A není možné selektivně říkat, že jednou je to nesmyslná součást ruské propagandy, a pak je zároveň používat jako kladivo v této debatě k tématům, která s tím vůbec nesouvisí.“

Patrik Nacher označil za problematický přístup vlády k muniční iniciativě pro Ukrajinu, zejména z hlediska transparentnosti financování. Podle něj je komunikace české vlády v tomto ohledu méně otevřená než u jiných států. „Když to srovnáme s ostatními zeměmi z hlediska transparentnosti – například Německo nebo Velká Británie nám alespoň ex post řeknou částky, které do toho daly. My se to dozvídáme pokoutně a skoro se bojíme zeptat, protože už jen ten dotaz chytne tu nálepku,“ konstatoval opozičník.