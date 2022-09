Zastropujeme ceny ruského plynu, pohorozila Leyenová. Tak žádný ruský plyn nebude, vzkázal Medveděv

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9405 lidí podle The New York Times dohodli na pokračování plánu na vytvoření mezinárodního nákupního kartelu, který by omezil cenu ruské ropy a došlo by k jejímu zastropování.



Z Ruska k tomuto kroku přišlo varování, že dojde k zastavení prodeje ropy a ropných produktů zemím, které se cenového stropu zúčastní. Místopředseda ruské vlády Alexandr Novak návrh během čtvrtka označil za „naprostou absurditu“, která destabilizuje celé odvětví.



Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová by však chtěla podobné opatření vidět i u dodávek plynu a dle agentury Reuters v pátek uvedla, že Evropa musí zavést cenový strop i na plyn, aby zabránila „pokusům ruského prezidenta Vladimira Putina manipulovat s energetickým trhem“.

Fotogalerie: - Rusko je teroristický stát

„Jsem pevně přesvědčena, že nyní nastal čas pro omezení cen ruského plynu dodávaného do Evropy,“ řekla Leyenová podle agentury Reuters na setkání německých konzervativních zákonodárců ve městě Murnau s tím, že na evropské úrovni lze navrhnout omezení cen plynu.



Více plynu než Rusko údajně nyní do zemí EU dodává Norsko a naplnění zásobníků z 80 % se mělo povést už dva měsíce dříve, než se očekávalo. „V posledních týdnech a měsících jsme na evropské úrovni tvrdě pracovali na tom, abychom se těmto (Putinovým) manipulacím bránili,“ řekla Leyenová.



Přesto je dle ní „masivně narušen v důsledku Putinových manipulací“ i trh s elektřinou a Rusko nyní raději volí spalování plynu ve flérách, než aby dodávalo do Evropy nasmlouvané objemy.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Rusko na návrh Leyenové zavést zastropování vedle ruské ropy i na ruský plyn reagovalo varovně. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv podle agentury Reuters prohlásil, že pokud by Brusel takový limit zavedl, Moskva by dodávky do Evropy zastavila.



„V Evropě jednoduše nebude žádný ruský plyn,“ napsal Medveděv na sociální síti Telegram.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek navíc naznačil, že by mohlo dojít k dalšímu přerušení dodávek přes plynovod Nord Stream ze strany Gazpromu, jelikož by prý mohlo dojít na problémy s plynovou turbínou, která nemá náhradu.

Opravenou turbínu z Kanady totiž odmítá Rusko přijmout, jelikož se podle něj bez souhlasu Moskvy dostala do Německa. Přímo z Kanady by však Moskva turbínu získat nemohla, neboť to zapovídají sankce uvalené na něj Ottawou za jeho napadení Ukrajiny.

Psali jsme: Jaká válka? Premiér se nám cachtal v moři. To znamená jediné. Petr Štěpánek vládu nešetřil Kdo přijde v sobotu? Rajchl udělal jasno. „Lže,“ řekl o Fialovi Revoluce a rozpad EU? Libor Rouček tuší lidi v ulicích. Ale to není vše Když se podělá úplně vše: Zima bez plynu, elektřiny, všeho. Sepsáno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama