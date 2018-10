Zástupci cirkusů se ohradili proti nápadu Babišovy vlády

Podle provozovatelů je drezura nenásilná, dělá se formou hry, za odměnu. „Zvířata neproskakují hořícími obručemi, protože to je u nás zakázáno,“ uvádí ve společné tiskové zprávě. Podle nich také zvířata nežijí v malých klecích, protože od 90. let musejí mít vlastní venkovní výběhy. „Důležité je poznat psychologii zvířat, každé je jiné. Musíte odhadnout jejich možnosti. Je to jako s dětmi, někdo je na basketbal, někdo na hokej,“ řekl na konferenci Hynek Navrátil starší, majitel Cirkusu Humberto.

„Když zvířeti ublížíte, má zakódováno, že jste nepřítel, celý život vás bude víceméně nenávidět. Kdyby se zvířata neměla dobře, nebudou se rodit. Nikdy bych necvičil divoké zvíře, protože poznalo jiný život. Pokud se narodí v kleci, cítí v ní pocit bezpečí,“ doplnil Jaromír Joo z Národního cirkusu Jo-Joo.

Cirkusy podléhají pravidelným kontrolám veterinární správy. „Minimálně čtyřikrát měsíčně jsme kontrolováni. Nikde nebývá shledán závažný problém, možná banality. Máme z kontrol i protokoly. Týrané zvíře vypadá úplně jinak než naše cirkusové,“ uvedl Navrátil starší.

Veterináři loni provedli 107 kontrol v 39 cirkusech, z toho dvě na podnět. V sedmi z nich zjistili závadu, třikrát šlo o nevhodné podmínky ustájení zvířat, pětkrát o administrativní nesrovnalosti, například neoznámení veřejného vystoupení krajské veterinární správě.

Letos do září provedli 115 kontrol, 15 z nich bylo na podnět. Chyba byla konstatována ve 13 případech, většinou šlo znovu o administrativní náležitosti, dvakrát však byla zvířata nevhodně ustájená nebo se o ně nepečovalo řádně, jednou pak například chybělo očkování psů proti vzteklině. Údaje ČTK poskytla Státní veterinární správa.

Do cirkusů podle provozovatelů letos zavítalo zhruba 300 000 návštěvníků. Zvířat v cirkusech je kolem 900. Státní veterinární správa uvedla, že si přesnou statistiku o počtech zvířat v cirkusech nevede. Na tiskové konferenci ale majitelé cirkusů reagovali, že krajské veterinární správy údaje mají.

MZe v pátek uvedlo, že navrhuje úplný zákaz drezury a vystupování zvířat. Obsahuje ho novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která prošla meziresortním připomínkovým řízením.

„Cirkusy nejsou připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení. Aby mohli i zástupci cirkusů vyjádřit své stanovisko a podílet se na konečné podobě pravidel zákazu, zřídilo MZe pracovní skupinu. Prvotním impulzem pro novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání byla transpozice nové evropské legislativy. Tato novela řeší mimo jiné i problematiku chovu velkých šelem nebo podmínky pro chov laboratorních zvířat,“ uvedl resort na dotaz ČTK.

O založení pracovní skupiny, jež má o podmínkách zákazu rozhodnout, informoval úřad v úterý. Resort vyřizuje 300 stran připomínek k zákonu. V pracovní skupině by měli být například zástupci Ministerstev zemědělství a životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Podle Hynka Navrátila mladšího z Cirkusu Humberto ale zatím žádný zástupce cirkusů pozván nebyl. „Chceme do expertní skupiny povolat jednoho či více z nás. Nesouhlasíme s tím, aby ve skupině seděla jen jedna strana. Požadujeme, aby nás pozvali k vyjednávacímu stolu,“ řekl. Resort pro ČTK uvedl, že zástupci cirkusů a dalších organizací budou osloveni v průběhu příštího týdne.

Na problematiku chovu zvířat v cirkusech se v poslední době poukazuje. Před několika týdny předali aktivisté resortu petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, pod kterou se podepsalo 14 000 lidí. Zhruba stovka lidí také na začátku října demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních. Akci svolala organizace Hlasy zvířat.

autor: mp