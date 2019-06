Zastupitelé Zlínského kraje neschválili stavbu nemocnice za 8 miliard

Krajskou koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V opozici jsou ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD.

Pro stavbu nemocnice byli dnes lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který stavbu nemocnice podporuje, těsně po hlasování zastupitelů uvedl, že je z výsledku překvapený. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu.

Stavba malenovické nemocnice by podle hejtmana trvala šest let a stála by osm miliard korun. Naopak postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) by podle něj stála deset miliard a trvala by 12 let. Kraj nechal zpracovat posudky, výstavbu nemocnice podporují. Opoziční zastupitelé za Svobodné a Soukromníky však zveřejnili posudky, podle kterých je výhodnější rekonstrukce současného areálu.

Někteří zastupitelé, včetně koaličních, již dříve uvedli, že se obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice v okresních městech. Projekt považovali za uspěchaný, chyběly jim informace o jeho ekonomické stránce. Naopak řada primářů výstavbu nemocnice podporuje. Někteří zástupci České lékařské komory vidí financování nemocnice jako rizikové a preferují postupnou rekonstrukci nemocnice podle platného generelu, který je však 11 let starý.

Zastupitelé jednali o výstavbě nemocnice již v pondělí. Ani po desetihodinové diskusi nerozhodli a jednání přerušili do dnešního rána. Podobně dopadlo už jednání v dubnu.

autor: nab