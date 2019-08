Zatýkání na demonstraci v Moskvě. A na Aktuálně.cz hned rozebírají, co tím Kreml signalizuje

„Nejzajímavější vysvětlení nabízí moskevský politolog Kirill Rogov. Tvrdí, že je to i signál Kremlu elitám, aby neinvestovaly do opozice, protože to postrádá smysl,“ zmínil Soukup. A dodal, že pokud by opozice dokázala překonat bizarní nástrahy ruských zákonů a neméně zvláštních způsobů jejich výkladu, elity by mohly usoudit, že by třeba pár milionů na podporu poslat mohly. „Přirozeně ne kvůli tomu, že by sdílely třeba antikorupční nadšení Alexeje Navalného, dnešní hlavní postavy ruské opozice. Ale mohly by si tím vyjednat lepší podmínky zacházení třeba ze strany silových složek,“ poznamenal Soukup.