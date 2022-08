Zavádějící reportáž, zdraví dětí nebylo ohroženo. Starostka protestuje proti novácké kauze z mateřské školky

reklama

Televize v ní uvedla, že děti v mateřské školce dostávaly jídlo z pytlů po dobu uplynulých deseti let, a upozorňovala na to, že se z odpadkových pytlů může do teplého jídla „něco uvolňovat“. Zaznělo též volání po odvolání ředitelky dotčené mateřské školy.



Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) s vyzněním reportáže však absolutně nesouhlasí a upozorňuje, že šlo pouze o pochybení jedné z kuchařek a samotná reportáž byla podle ní „zavádějící“. „Pochybení prokazatelně neohrozilo zdraví dětí, zřizovatele a mnoho rodičů však oprávněně pobouřilo,“ shrnuje dopady kauzy ve svém vyjádření.

Podle Zajíčkové docházelo v mateřince k používání igelitových pytlů pouze mezi roky 2020 a 2021 a jen při výdeji pokrmů. „Nikoliv však pro servírování pokrmů dětem, jak je veřejně prezentováno, ale pro uchovávání pokrmů (těstovin a knedlíků),“ upozornila.



Kontrolou hygienické stanice hlavního města Prahy podle ní bylo zjištěno, že výrobce tyto sáčky deklaruje pro využití na odpad, ovšem při testování, zda používáním předmětných sáčků pro kontakt s potravinami mohlo být ohroženo zdraví dětí, měl znít závěr akreditované laboratoře, že nikoliv. „Nebyla prokázána zdravotní závadnost odebraného vzorku sáčků na odpad HDPE v rámci použití na uchovávání teplých pokrmů,“ zjistila podle starostky laboratoř.



Pochybení kuchařky navíc již mělo být vyřešeno v listopadu loňského roku a ředitelka školky podle ní reagovala okamžitě a odbor školství městské části požaduje nápravy na základě zjištění v rámci nezávislých kontrol. „Paní ředitelka obdrží vytýkací dopis a situaci ve školce budeme sledovat,“ ujišťuje starostka Prahy 5.

V rámci podnětů od rodičů se měla objevovat i další, dokonce prý velmi závažná obvinění, ta se však nepotvrdila. „Ukazuje se, že jde o nešťastně vyhrocený osobní spor, dnes již dokonce spor dvou částí rodičů. Za ředitelkou totiž stojí neméně početná skupina rodičů. Ti potvrzují, že nezaregistrovali jediný problém a jsou se školkou spokojeni. K dispozici mám jejich dopisy, které potvrzují až nesmyslně urputnou snahu ředitelku školky dehonestovat. Ostře se vymezují proti agresivnímu způsobu, kterým je celá situace řešena, dále proti medializaci a manipulaci s fakty,“ poukázala Zajíčková a připojila ke svému vyjádření dopisy spokojených rodičů.



Proč kauza nabrala takové pozornosti, by mohlo být vysvětleno i jejím silným sdílením u členů Pirátů na sociálních sítích. Právě od Pirátů však podle ředitelky fouká vítr i v rámci snah o dehonestaci školky.



Piráti se podle starostky „bez minimální snahy o ověření faktů této neprofesionální a bulvární reportáže chopili ve snaze zatáhnout do kauzy také mě jako starostku městské části a radní pro školství. Chápu, že před volbami se hodí cokoli, co jim pomůže na sociálních sítích dehonestovat oponenty. Bohužel se ukazuje, že několik rodičů právě té aktivistické části má na Piráty úzkou vazbu. To je velmi nešťastné,“ naznačuje, kde stojí zárodek problému.

S tím, jak se blíží zářijové volby, podle Zajíčkové sílí od Pirátů i útoky. A to bez ohledu na to, že s ODS sdílejí vládní kabinet. „Jen bych Pirátům a vlastně všem chtěla připomenout, že nás podlá demagogie a nepřímá lež v politické kultuře poměrně nedávno opět načas pronajala východu. Kdo toto rozdělování společnosti u nás odstartoval, to snad nemusím zmiňovat. Určitě ale dodám, že právě Piráti proti němu vystupovali nejhlasitěji. Opravdu nerozumím tomu, proč se členové vládní demokratické strany ze společné koalice k podobným demagogiím snižují. Podněcují tím hysterii a nesnášenlivost mezi lidmi, navíc tak činí pouze z čistě politického kalkulu,“ upozorňuje starostka.

