Zavést znovu vojnu? Analytik naznačil, přilákal Peksu. A pak se to rozjelo

Analytik Jiří Vojáček přinesl na serveru Denik.cz analýzu na téma, zda dozrál čas na zavedení vojenské služby. Češi podle něj nejsou proti. Vojáček se následně v diskuzi na sociální síti dostal do rozepře s europoslancem Mikulášem Peksou (Piráti) ohledně toho, jak by měla správná vojenská příprava vypadat.

Vojáček se ve své analýze opírá o výsledky rozsáhlého průzkumu, který uspořádal polský odborný portál Defence24 v několika středoevropských zemí včetně Česka. Podle výsledků by 50 procent obyvatel návrat povinné vojny přivítalo. Podobný exkluzivní průzkum pro Deník, který byl proveden o několik měsíců dříve, podle Vojáčka konstatoval, že tento názor má podporu dokonce dvoutřetinovou.

Současná anketa Deníku s otázkou: Byli byste pro obnovení vojenské služby v moderní formě krátkého kurzu, pak vyznívá v 72 % pro ano a ve 28 % pro ne.

Vojáček umístil anketu i na svůj twitterový profil, kde se dostal do diskuse s europoslancem Mikulášem Peksou (Piráti).

??Co si myslíte o možnosti obnovit povinnou vojenskou službu v podobě tříměsíčního základního výcviku?

??Hlasovat můžete v článku po prokliku na fotku. https://t.co/f2xk8Bj9Ig — Jiří Vojáček (@carramba66) December 27, 2023

„Fascinující a symptomatické. Muži, kterých by se vojna nejspíš týkala, většinově proti. Muži, kteří spoléhají, že se jich vojna díky věku nedotkne, a většina žen, by je tam s radostí nahnali...“ okomentoval výsledky průzkumu Peksa.

Fascinující a symptomatické. Muži, kterých by se vojna nejspíš týkala, většinově proti. Muži, kteří spoléhají, že se jich vojna díky věku nedotkne, a většina žen, by je tam s radostí nahnali... pic.twitter.com/EXAqdes9QI — Mikuláš Peksa (@vonpecka) December 27, 2023

„No jo no... Tato debata je poněkud deformovaná tím, že se bere jako normální, pokud muž kolem 70, který by se při pokusu běžet s plnou polní složil s infarktem, pronáší hlášky jako ‚vojna dělá z chlapců muže‘ nebo ‚za našich mladých let...‘. Kdybychom řešili, co fakticky určuje pohyb fronty na Ukrajině, ukázalo by se, že je to převaha v dělostřelectvu, ne to, kdo dodá víc ‚potravy pro děla“. Ale proč se zatěžovat takovými podružnostmi, když můžeme někoho nahnat na buzerplac, že....“ dodal Peksa.

Njn. Tato debata je poněkud deformovaná tím, že se bere jako normální, pokud muž kolem 70, který by se při pokusu běžet s plnou polní složil s infarktem, pronáší hlášky jako "vojna dělá z chlapců muže" nebo "za našich mladých let...".



Kdybychom řešili, co fakticky určuje pohyb… — Mikuláš Peksa (@vonpecka) December 27, 2023

„Pane europoslanče, je vidět, že jste ten článek vůbec nečetl a myslím, že je to škoda. Uvádím v něm příklad osmitýdenního kurzu, který organizuje izraelská armáda a který se opravdu nedá přirovnat k ‚nahánění na buzerplac‘. Základní výcvik už dnes vypadá jinak než před 40 lety,“ oponoval Vojáček.

Pane europoslanče, je vidět, že jste ten článek vůbec nečetl a myslím, že je to škoda. Uvádím v něm příklad osmitýdenního kurzu, který organizuje izraelská armáda a který se opravdu nedá přirovnat k "nahánění na buzerplac". Základní výcvik už dnes vypadá jinak než před 40 lety. — Jiří Vojáček (@carramba66) December 27, 2023

„Právě, že četl, proto Vám z toho taky vytáhávám ty statistiky, co Vám ten obrázek boří. Nicméně přiznávám, že co bude na konci, jsem tušil už tak nějak v té části, když jste do toho začal tahat Čínu/Tchaj-wan. Relevantní prameny totiž různým způsobem diskutují, jak by výsledek invaze závisel na poměru sil námořnictva, letectva resp. různých konvenčních raket a dronů v prvních dnech války. Nicméně je z toho velmi zjevné, že masivní mobilizace českých záložáků je tak asi poslední věc, která by Tchaj-wan spasila. Celá tahle pasáž působí hodně dojmem ‚autor se to snaží všemi nesouvisejícími falešnými analogiemi nějak okecat‘. Já chápu, že se snažíte vyrobit politické zdůvodnění pro ty buzeráky, protože věříte, že je to super a respektuju, že jste to pojal stylem ‚tak pomaličku, polehoučku, pro začátek jen na 8 týdnů‘. Ale abych tak řekl – ne, díky. Kdo chce, může do aktivních záloh. Ta možnost tu je, existuje, měla by se podporovat. Jestli Vám to chybí, klidně se přihlašte. U všech ostatních platí, že armáda není vzdělávací instituce, jejím účelem je vést a vyhrávat války, ne suplovat výuku tělocviku. Pardon za upřímnost, ale asi jste tušil, že když to takto napíšete, někdo Vám řekne, že je to nesmysl,“ dodal Peksa.

Právě, že četl, proto Vám z toho taky vytáhávám ty statistiky, co Vám ten obrázek boří.



Nicméně přiznávám, že co bude na konci, jsem tušil už tak nějak v té části, když jste do toho začal tahat Čínu/Tchaj-wan. Relevantní prameny totiž různým způsobem diskutují, jak by výsledek… — Mikuláš Peksa (@vonpecka) December 28, 2023

