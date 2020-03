Zavřít Babiše? Jde to do p*dele. Chlastat na náměstí, pak do nákupáku... Tupec na ministerstvu. Slavnému Čechovi bouchly saze, opravdu hodně

Roušky, karanténa, obchody. Za to vše i mnohé další zkritizoval Andreje Babiše a hlavně ministra Adama Vojtěcha český herní vývojář Daniel Vávra. Jejich selhání je dle jeho slov trestuhodné, konkrétně podle paragrafu o obecném ohrožení. Vávra sepsul i ty, kdo prohlašovali přípravu na příchod viru za paniku. „Každej, kdo před měsícem ‚panikařil‘ a má teď doma zásobu žrádla, léků a roušek, je za vodou. A kdo věřil těm pablbům, teď jezdí tramvají a vdechuje mor a musí do Lidlu, kde to na něj budou všichni prskat,“ vyjádřil se vývojář.

Vávra pro začátek uvedl, že nepatřil k přehnaným kritikům Andreje Babiše. „Hysterická nenávist vůči němu mi přišla trapná a přehnaná, Paroubek, Špidla, Nečas i Sobotka byli srovnatelní škůdci,“ vysvětlil. Nicméně ze současného počínání premiéra ho jímá naprostá hrůza, jak se vyjádřil. „Takovou přehlídku neschopnosti, kterou on a Ken Vojtěch zkazili všechno, na co šáhnou, a ještě se u toho zarputile fotí, na to se opravdu člověk, který má aspoň minimální zkušenosti z vedení nějaké krizové situace, nemůže koukat,“ dodal s tím, že sám nějaké takové zkušenosti má. Dokonce sarkasticky vyjádřil pochybnost, že se Babiš snaží Česko před koronavirem ochránit: „Nevím, jestli je v tom pouze čirá neschopnost, nebo naopak vychytralý plán vyřešit důchodovou reformu tím, že se důchodci nakazí a nebudou, a ti, co přežijí, ho ještě víc budou volit, protože se hodně fotí u toho, jak je akční.“ Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 10% Ještě přitvrdit 87% hlasovalo: 2809 lidí

Položil otázku: „I imbecilovi po lobotomii totiž dojde, kde je největší pravděpodobnost nákazy:

1. Na koncertě, kam jde průměrný člověk jednou za rok?

2. Nebo v MHD, u doktora a v Tescu, kde je několikrát denně a celou dobu se při tom drží umaštěné tyče, nebo madla vozíku, které ten den svíralo dalších sto lidí?“

A dodal, že vláda druhý bod naprosto zanedbala. Ba co víc: „Způsobila nedostatek ochranných prostředků a ještě tvrdila lidem, aby si je nekupovali sami, když byly k dostání.“ Že se nenakazí na koncertě, mu podle něho není nic platné, když prodavačky v Lidlu nemají roušky kvůli rozhodnutí managementu, aby se „nešířila panika“. Dle herního vývojáře je tato představa tak slaboduchá, že by její autor měl být zavřen za obecné ohrožení.

„Takže Babiš vyhlásí karanténu, uzavře hranice, vyfotí se u toho, jak maká, ekonomika jde díky tomu do pr**le, škody jsou nedozírné a budeme se z nich sbírat měsíce, možná roky, ale prodavačka v Lidlu bez roušky, na kterou denně nakašle asi tisíc lidí, se nakazí, a pokud bude mít mírný průběh, což je ta nejpravděpodobnější varianta, tak to na té pokladně bude následně 14 dní prskat na tisíce lidí a svýma rukama osobně šáhne na každý jeden kus jejich nákupu,“ rozčiluje se vývojář. Babiše kritizuje, že s tímto problémem nic nedělá, i když opatření jsou podle něho možná. „Stačí se podívat do Asie, kde už to proběhlo. Nebo do libovolné vietnamské večerky u nás. Vietnamský večerkář i v té poslední díře má k dnešnímu dni namontované u pokladny plexisklo, aby na něj lidi neprskali, na ústech má roušku, rohlíky zabalené v igeliťákách. Srovnejte s libovolnou lékárnou, obvoďákem, nebo supermarketem,“ srovnává podmínky.

Vávra dodává, že většina obyvatel bere koronavirus a karanténu jako dovolenou: „Místo aby seděli doma, tak uspořádají párty pro kámoše, vyrazí chlastat na náměstí, nebo udělají skupinový výlet na kolech a zastaví se na jedno u okýnka v hospodě. Po této veselé zábavě pak sednou do tramvaje a s celou rodinou vyrazí do nákupáku na výlet a v pondělí hurá MHD do práce. To jsme mohli fungovat, jako by se nechumelilo a aspoň by fabriky a firmy nebyly v hajzlu,“ posteskl si s tím, že policie nic nevynucuje, protože to by se pak negativně projevilo u voleb.

„Jedinej, kdo zatím měl průser, byla doktorka, která si dovolila dělat testy na koronavirus levnějc a rychlejc než stát a neměla na to papír. A ten tupec na ministerstvu místo aby řešil, kde, kurva, sežene roušky pro doktory, řešil, jak ji co nejvíc šikanovat,“ nadával Vávra ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi s tím, že je až fascinující, kolik energie na pachatelku dobrého skutku ministr vyplýtval. I u Vojtěcha vyslovil pochybnost, zda se ministr vůbec snaží zastavit šíření viru. Dále se Vávra věnoval tématu nedostatkových roušek. Dle vývojáře se jedná o „skutečnou epopej o naprosté neschopnosti a diletantství naší drahé vlády“. Potřeba roušek se totiž podle něho neobjevila jen tak; že budou potřeba, bylo jasné už od ledna, když se poslanci „soudruha Kena“ ptali na stav zásob ochranných pomůcek. „Ken se tvářil, že všeho je dost, a hlavně aby nebyla ta panika. Žádné zásoby ovšem neměl. Nikdo mu to ovšem ani nemusel připomínat, protože pro podobné případy tu máme Krizový plán, podle kterého tohle všechno měl Ken dělat sám od sebe. A nedělal,“ obvinil ministra zdravotnictví.

Jako nesmyslný Vávra zhodnotil i zákaz obchodování s rouškami. „Když jsem viděl představitele Bulovky, kterak říká, že jsou připraveni, že mají k dispozici asi 6 lůžek pro kritické případy, v okamžiku, kdy v Itálii kolaboval zdravotní systém a potřebovali jich tisíce, měl jsem pocit, že mi praskne cévka. To bylo tak nehorázný, že se mi dělalo fyzicky nevolno,“ okomentoval další prohlášení.

Logiku těch, kdo odrazovali od vytváření zásob pro případ apokalypsy s tím, že jde o paniku, prohlásil za pitomou. „Co je tohle za dementní přístup? Každej, kdo před měsícem ‚panikařil‘ a má teď doma zásobu žrádla, léků a roušek, je za vodou. A kdo věřil těm pablbům, teď jezdí tramvají a vdechuje mor a musí do Lidlu, kde to na něj budou všichni prskat.“

Vávra se pak dostal do varu: „Tak a teď se dostáváme k současné fázi činnosti těchto klaunů. Roušky a testy sehnal a zaplatil za svoje Kellner, přičemž Babiš machruje, jak je ‚jeho lidi‘ ve středu dovezou. Doktoři, kam choděj nakažený, je nemaj a nákazu nepochybně šířej na další pacienty. Vzhledem k tomu, jak dlouhá je inkubační doba, je zaděláno fakt na slušnej průser.

Celá šaškárna s karanténou je tak zcela k ničemu, protože všichni lidi se stejně potkají v práci, v tramvaji, v obchodě, anebo u doktora. A i kdyby chtěli minimalizovat riziko, tak jsou v prdeli, protože když si mohli dělat zásoby, aby teď nemuseli ven, tak si z nich novináři a klaun na ministerstvu dělali prdel, že jsou paranoidní panikáři. A chránit se nemůžou, protože roušky KVŮLI KROKŮM VLÁDY už měsíc nikde nejsou.“

Babišovi také vyčetl otálení s vytvořením Ústředního krizového štábu. Prý by se pak nemohl fotit, „jak maká“. „Posledních pár dní připomínal Kim Čong Una, jak osobně jezdí kontrolovat do terénu. Což je další příklad ukázkové idiocie. Venku řádí pandemie a premiér země vyrazí s půlkou vlády a bez roušek na infekční na Bulovku zkontrolovat, jak jim to tam jde, protože bez něj by si chudáci nevěděli rady. Škoda, že si nevšiml, že tam nemaj dost postelí ani pro něj a jeho poskoky, natož pro případ krize,“ kopl si do premiéra. „Shrnuto a podtrženo, nevím už, co víc naplňuje skutkovou podstatu obecného ohrožení než počínání našich vrcholných představitelů,“ dodal.

Na závěr prohlásil, že pokud bude průběh nemoci v Čechách lepší než jinde, bude to ne díky vládě, ale navzdory jejím opatřením. „Říká se, že kvality člověka nejlépe odhalí krize. Tato krize podle mě jednoznačně odhalila, že naše vláda je naprosto neschopná vyřešit i ty nejbanálnější problémy typu nákup věcí, když vám všichni říkají, že máte nakoupit věci, a ze zákona je to dokonce vaše povinnost,“ shrnul na závěr herní vývojář Daniel Vávra.

