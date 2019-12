Zavřít Kalouska? Tuhne krev, co řekl zkušený pozorovatel

První na pořadu dne byla obnovená kauza Čapí hnízdo, o které Holec poznamenal, že se jedná o Mikuláše pro opozici. Pro Babiše se prý nic nemění, vzhledem k tomu, že stíhán nebyl jen dva měsíce, může si ale oddechnout, že jeho manželka už stíhaná není. Dodal, že s jiným tématem, na kterém by mohli Babiše politicky porazit, opozice nepřišla. „Já se obávám, že když mají znovu to trestní stíhání, že se na ně upnou, vždyť se podívejte, jak to vypadalo ve Sněmovně.“ Podle Holce se ze stíhání může stát nekonečný příběh. Pavel Zeman podle něj vyrazil do kampaně za udržení se ve funkci. Anketa Je dobře, že Milion chvilek na zítřek (10.12.) svolal další demonstraci proti Babišovi? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 3729 lidí

Okomentoval celou kauzu, která se táhne už roky: „Není to dobrá zpráva pro justici. Vzhledem k laické veřejnosti. Kdo tomu má rozumět? Když se budete bavit s lidmi, kolik bylo těch kauz, ať už politických, kde je někdo trestně stíhaný, pak je odsouzený, pak je omilostněný, pak je znovu souzený a omilostněný, těch už bylo tolik, že to způsobilo, že dneska nikdo z politiků neodstupuje kvůli trestnímu stíhání nebo souzení.“ Dodal, že právě proto neodstoupil Martin Půta v Libereckém kraji.

Holec se pak trefoval do senátora Pavla Fischera a jeho rozhovoru v Prostoru X. Prý má „v očích tolik dobra, že je tam zlo“. Fischerovi se prý přihodilo to samé, co Petru Cibulkovi, akorát místo estébáků vidí Rusy a Číňany.

Psali jsme: Čína je bezpečnostním rizikem, a Zeman má od nich pořád poradce. Senátor Fischer šermoval před kamerou zprávou BIS

„Tohle, když se vám přihodí, tak je konec. Nikdo už vás nemůže brát vážně,“ poznamenal Holec. „On se stává bizárem české politiky, dělá pro to zvolení prezidentem všechno a vidíte, že vsadil na jedinou kartu, Rusko a Čína, a už je z toho trošku patologie,“ dodal ještě komentátor. Xaver Veselý se zeptal, zda už se Fischer neblíží pověstnému siderickému kyvadélku. Holec se zasmál, že se Fischer blíží mnoha věcem, ale doufá, že ne zvolení prezidentem.

Dále se moderátor věnoval myšlence poslance Michálka, že TOP 09 by měla zaniknout. Holec usoudil, že Michálek tuto myšlenku vyslovil, protože mu TOP 09 překáží, ale nehledě na to se prý „přiblížil k pravdě“, když řekl, že v opozici je stran příliš na poražení Babiše. „Jsou tam 4 strany, které se pohybují kolem 5 %. To jste blízko kómatu, to je téměř vegetativní stav,“ analyzoval komentátor a dodal, že takto nemohou být pro Andreje Babiše soupeřem. Xaver Veselý se optal, zda Michálkovo prohlášení není drzost, ale Holec opáčil, že Michálek si na drzosti vybudoval kariéru.

Nicméně Jakub Michálek ho prý také děsí a byl by dle Holce schopen někoho zavřít i bez soudu a trestního stíhání. „To možná bude příští stupeň, jestli Topka nezanikne, tak zavře Kalouska,“ žertoval Holec s tím, že Michálek už prý prohlásil, že chce být ministr spravedlnosti. „Tady se trošku vrací 50. léta v komunistickém Československu. Tohle by mohl být mladý nejvyšší státní zástupce nebo soudce, který zavře půlku země. Ale budete mít ve vězení wifinu, to vám garantuju, to vám zařídí,“ zakončil Petr Holec. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Došlo i na Pavla Novotného a jeho multikáru, ve které vyhlašoval Rusku, že ho jeho názor nezajímá. Holec souhlasil s Michalem Půrem z Info.cz, že situace jde z extrému do extrému, ale celé to prý nic neznamená a jde jen o osobní PR Pavla Novotného. „Je to bulvární novinář, umí to, on ví, jak upoutat pozornost, a to je všechno.“ Myšlence, že by Pavel Novotný dosáhl až k Putinovi se vysmál. „Proč by ho (Putina) to mělo zajímat? Myslíte, že Řeporyje hýbou světem?“ Pavel Novotný ODS

Na závěr Xaver Veselý zmínil, jak místopředseda Sněmovny Pikal od Pirátů vypnul Babišovi mikrofon, protože se nedržel tématu. Holec mínil, že by se mohlo jednat o lék na nekonečné žvanění ve Sněmovně. „Teď si vemte, že by Pikal takhle vypnul Kalouska, když při projednávání státního rozpočtu četl tu směrnici Evropské komise. A všechny ty nekonečné masakry ve Sněmovně, které se tam dějí obden, by trvaly 15 minut.“ Označil Vojtěcha Pikala za „hrdinu dne“. A jako u jeho kolegy Michálka mu věštil z očí, ovšem tentokrát, že Pikal má jistý tzv. zen, užívá si ticho, a tak Babiše vypnul.

