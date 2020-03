Zavřít vás! K*rvy! Uzavřená část Moravy dává čočku těm, co za to mohou. Kuchání, lynč. A vzkaz zbytku Česka

Jak již proběhlo v médiích, Uničov, Červenka a Litovel na Olomoucku jsou uzavřeny. Do měst a obce není nikomu umožněn přístup s výjimkou řidičů zásobovacích vozidel, zdravotníků, policistů nebo hasičů a těch, kdo se v těchto místech starají o své blízké. A místní už na sociálních sítích projevují svůj hněv vůči těm, kdo podle hygieniků do oblasti virus zatáhli. Padají už slova o lynčování a trestní či finanční odpovědnosti. Ale také, aby se nevrátil středověk.

Na rozdíl od některých jiných měst a nakažených se v oblasti ví, odkud se virus vzal. Jak informovala TV Nova, nákazu hygienici dokázali vytrasovat k manželům, kteří se vrátili z dovolené v Itálii, odkud si virus přivezli. Nemoc se rozšířila v polovině minulého týdne. „Od těch dvou pochází většina pozitivních případů v té oblasti. Dokázali jsme identifikovat další případy a podle toho nastavit veškerá opatření, která máme,“ řekla zastupující ředitelka olomoucké hygienické stanice Lenka Pešáková. Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3132 lidí

Výpověď, jak se dotyční lyžaři po návratu chovali, přinesl deník Blesk. Z toho, že se vrátili z oblasti vyhlášené za rizikovou, si prý nic nedělali. „Navštěvovali svoje kamarády, chodili na masáže a do práce, děti do školy vodili. Dokonce se chlubili tím, jak je jim skvěle, a pár dní nato už lehli. Úplně celá rodina a všichni, kdo s nimi byli ve styku,“ popsal Jan, zřejmě místní obyvatel.

Za své chování schytává manželský pár tučnou odplatu i na sociálních sítích. „Tak si můžete, lyžaři, poděkovat. Kdybyste alespoň zůstali pak sedět doma na prdeli. Všem tleskám za vaše bezohledné jednání a za komplikaci, kterou jste vaším jednáním způsobili,“ vzkázala Evelina Václavková z Červenky na skupině Litovel, spolu s informacemi, že skupina obcí na Olomoucku má zostřená opatření. K čemuž František Timko z taktéž uzavřených Nasobůrek dodal: „Ze začátku mě to nasralo, ale chápu, že je to nutné, ale krávu z pivovaru bych asi zavřel aspoň na deset let, svini jednu.“

Fotogalerie: - Rouškolidé

Ještě ostřejší diskuze propukla na skupině Litovel 1252, kde jedna z obyvatelek Litovle sdílela reportáž TV Nova. S prohlášením: „Můžeme poděkovat... Vše bych nechala zaplatit... Jak to znám, budou bez trestu. Díky nim nemůžeme vůbec nic. A ještě se najdou takoví, co se jich zastávají...“

Psali jsme: Porušit karanténu, demonstrace v Praze! U Milionu chvilek to vře i teď. Plánuje se odplata Keťas, šmelinář, čachrář! Zle kolem 700 tisíc zabavených respirátorů a roušek Kalousek: Čekám na prohlášení, jak Kalousek může za to, že nejsou roušky Debility, Babiš lže, napsala hvězda. A dostala vzkaz. Toto premiér bude číst rád

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 11553 lidí

Nicméně, podle dalšího komentujícího by si lidé měli sáhnout do svědomí. „To, že člověk není nemocný, neznamená, že nemá vir. A lidi chodí bez roušek a celoročně kašlou a nezakrývají si s prominutím držky. A takový lidi bych kuchal, nezakrývají si ty své držky, ani při zívání, takže nemá cenu poukazovat na jeden pár. Sáhněte sobě do svědomí, lidi, a ukamenujete jeden pár, jak idioti,“ vyjádřil se emotivně.

„Já bych ty kurvy z Rybníčka nechal vše zaplatit...“ namítal Ivo Mazánek. Rybníček je malá obec nedaleko od Uničova. „Ale přeci to nedotáhl jeden pár, Ivo,“ namítal autor původního příspěvku. „Na Facebooku se nějaká mladá kráva chlubí tím, že si na rozdíl od chudých jezdí na lyžích a že se veselá vrátí zpět. A to bylo už potom, co to tu vypuklo, tak třeba té bych dal hned na hranicích kulku mezi světla. Ale může za to více lidí, ne jen jeden pár. Nechci se zastávat hlupáků, co potřebují jezdit do Itálie a tak dále, mně dovolená stačí u nás. Ale lynčoval bych všechny ty svině, co jeli na dovolenou a ještě se po vypuknutí vrátili zpět,“ dodal.

Psali jsme: Pár facek! Nemehla. Exministr Staněk k umělcům, co teď natahují ruku. A k jednomu novináři. Tvrdá fakta, co teď musí nastat Je to hnus! Umělecký pracovník o hercích, zpěvácích, Hrušínském, Zaorálkovi a viru... Natvrdo, má co říct A co chudí lidi, co ztratí práci? Výprask Janu Hrušínskému u Xavera. Tam to jelo Brutální vystoupení Xavera. Dlouho se držel, ale pak: Hrušínský je blb! Prasárna. Byl pro mě lhář, teď už je póvl

„Lynčování to není, ale za to, co provedli, a dělali si z toho dobrý den, trpí teď. Plno lidí, jsme doma druhý den, panika ještě nepropuká, ponorka taky ne, ale to přijde a ti lidé, co za to můžou, budou na denním rozboru. Byli bezohlední atd., tato bezohlednost by se měla řešit, páč plno z nás teď vlastně neví, co bude, jak to bude s penězi, co bude dál, budeme doma jen čtrnáct dní. No, pokud se lidi nezačnou chovat tak, jak mají, tak můžeme být doma klidně měsíc,“ vzkázal Jan Smech.

Bohumil Krátký si také myslel, že by měl pár nést odpovědnost za svou aroganci. „Zaplatit ušlý zisk a všechny náklady, ono by to bylo poučení i pro příště. Takhle jsou doma zalezlí a smějí se,“ napsal.

Jednoho zastánce pár měl. „Jasně, postavte je na pranýř a ukamenujte je – a máme tady středověk. Pak jste ještě horší než oni a nikomu tím nepomůžete, ani sobě!“ vzkazoval rozčileně Jiří Švec.

Psali jsme: Porušit karanténu, demonstrace v Praze! U Milionu chvilek to vře i teď. Plánuje se odplata Museli jsme, byl by chaos, odhalil Hamáček mrazivá jednání o zákazech. Chcete je zrušit? Hrozí nám toto Debility, Babiš lže, napsala hvězda. A dostala vzkaz. Toto premiér bude číst rád Zaznělo od komunistů: Koronavirus? Kompenzovat lidem ztráty. I firmám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.