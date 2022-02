Zazdili to. Válek pod tvrdou kritikou ze Senátu

reklama

Počty nakažených trhají v současné době rekordy a zejména moravské nemocnice se začínají znovu zaplňovat, stejně jako na podzim loňského roku. Počty zemřelých na covid s mutací omikron jsou však zatím zhruba třetinové oproti nedávné pandemii s mutací delta. Nicméně lidé, zvláště ti neočkovaní, umírají dále na zákeřnou nemoc po desítkách denně. Podle názorů některých vědeckých i lékařských kapacit, jakými jsou například biochemik Jan Konvalinka či Jan Kulveit z Institutu pro budoucnost lidstva z univerzity v Oxfordu, bude nákaza v Česku v nejbližších dnech teprve kulminovat.

Zcela odlišného názoru je ale zřejmě česká vláda, která se v mnoha médiích nechala slyšet, ústy vedení Ministerstva zdravotnictví, že jsme už za vrcholem pandemie, a proto začne uvolňovat některá potřebná protiepidemická opatření. Od čtvrtka 10. února tak přestane platit prokazování certifikáty o prodělaném očkování v restauracích a hotelech a v následujících dnech se pak má zrušit povinné testování ve firmách i ve školách. Návrh na povinné očkování některých profesí (zdravotníci, sociální pracovníci atp.) od řady politiků i zkušených lékařů pak vláda „odstřelila“ už daleko dříve.

Optimismus vládnoucích politiků však nesdílí mnoho lékařů a zdravotníků z „první linie“. Například ve Slezské nemocnici v Opavě jsou nyní téměř v kritické situaci, kdy jim chybí kvůli nákaze 75 zaměstnanců a covidová oddělení se rychle plní pacienty, takže zde museli omezit běžnou péči včetně plánovaných operací.

„Bohužel musím potvrdit vážnou situaci v naší nemocnici. Denní přírůstky hospitalizovaných covidových pacientů značně komplikují a omezují standardní chod nemocnice. Snažíme se proto dělat co nejefektivnější opatření k zajištění standardní péče o všechny pacienty v maximální možné míře. V této chvíli ale nedokážeme odhadnout, jak se bude situace nadále vyvíjet,“ konstatoval k nelehké situaci v opavské nemocnici její ředitel Karel Siebert.

Zazdila vláda ochotu lidí nechat se očkovat?

Velmi kritický názor na současné počínání Ministerstva zdravotnictví má i senátor a ředitel okresní krnovské nemocnice Ladislav Václavec (Hnutí ANO).

„Kroky nynější vlády jsou neuvážlivé a zcela dehonestovaly snahu předchozí vlády a zdravotníků proočkovat co nejvíce populace, aby došlo k potřebné kolektivní imunitě. Vláda místo toho, aby se snažila cílenou osvětou, jak deklarovala, zvýšit proočkovanost, tak těmito opatřeními odrazuje případné, zatím neočkované zájemce, což vidíme na velmi výrazném poklesu zájmu o vakcinaci v této době. Osobně si myslím, že i přes slabý průběh infekce u některých pacientů způsobené omikronem je na větší uvolňování brzy a apeloval bych na povinné očkování minimálně u profesní skupiny zdravotníků, kdy při jejich případném výpadku budeme jen těžce zajišťovat potřebné zdravotní služby. Je důležité, aby převládl zdravý rozum informovaných odborníků nad populismem vládnoucích politiků.“

Slova senátora Václavce nepřímo potvrdil i Petr Kümpel, předseda Akreditační komise infekčního lékařství při Ministerstvu zdravotnictví ČR a primář infekčního oddělení nyní postižené Slezské nemocnice v Opavě.

„Povinné očkování zdravotníků a pracovníků v domovech seniorů je velmi významné až zásadní a nadále je jednoznačně podporuji. Mělo by být přinejmenším profesní ctí každého zdravotníka udělat vše proto, ať snížím riziko přenosu infekční nemoci na pacienty, o které pečuji, a u kterých by infekční komplikace mohla výrazně zhoršit zdravotní stav. Vždyť už řadu desetiletí jsou zdravotníci povinně očkování proti vybraným infekčním chorobám. Také plošné testování ve školách bych prodloužil minimálně do konce února, respektive do doby, kdy počty nově nakažených výrazně poklesnou. V rozumných podnicích si myslím, že plošné testování zaměstnanců bude probíhat dál bez ohledu na to, zda je či není v ČR povinné,“ vysvětloval lékařský specialista Kümpel, který ohledně využívání nové vakcíny Novavax ještě dodal:

„Nedomnívám se, že by vakcína Novavax znamenala významnější posun v rozhodování u neočkovaných zdravotníků. Jednoznačně postrádám vysvětlovací a přesvědčovací kampaň k očkování, která byla před koncem loňského roku avizovaná. Zrušení benefitů pro očkované pak považuji za přinejmenším nešťastné a až budoucnost ukáže, zda to bylo rozumné rozhodnutí."

Zdravotníci se za novou vakcínou skutečně nehrnou

Obdobný názor jako odborníci z oblasti medicíny zastává i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který na facebooku zveřejnil tabulku proočkovanosti vakcínou Novavax, od které si vládní politikové hodně slibovali. Ze statistik vyplývá, že o zmíněnou látku je zatím minimální zájem. Konkrétně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přitom vícekrát uvedl v různých televizních pořadech, že profese, jakými jsou zdravotníci, hasiči, policisté i sociální pracovníci budou mít o vakcinaci tímto sérem velký zájem, jelikož je už vyvinutá modernějšími metodami.

„Vakcína Novavax měla být, dle slov ministra zdravotnictví, motivací k dalšímu očkování. Jaký je zájem? Minimální! A bohužel, nám stále v kraji kontinuálně narůstá počet hospitalizovaných. Je to dáno průnikem varianty omikron do starší populace. Do tohoto vstupuje další rozvolnění, o kterém tvrdím, že je velkým rizikem,“ uvedl na svých facebookových stránkách hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (Hnutí ANO).

Ministerstvo zdravotnictví: „Zdravotníci by se měli očkovat, ale jen na základě dobrovolnosti.“

Na rozdíl od mnoha lékařských specialistů si vedení Ministerstva zdravotnictví i někteří vyšší státní úředníci nedělají zřejmě těžkou hlavu ze současné kulminace nákazy a prohlašují, že ji určitě zvládnou stejně jako předchozí vlny koronaviru.

„Situaci v nemocnicích neustále monitorujeme a v případě jejího zhoršení jsme připraveni rychle reagovat. Vzhledem k tomu, že zdravotníci přicházejí do kontaktu s rizikovou skupinou obyvatel, je vysoce žádoucí, aby se nechali očkovat. Tímto krokem ochrání sebe, své okolí i pacienty, a to na základě dobrovolnosti,“ informoval Ondřej Jakob, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví v Praze.



Podobně se vyjádřil i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer: „Jsem přesvědčený, že aktuální stav ve Slezské nemocnici způsobil charakter varianty omikron. Jak známo, je výrazně nakažlivější a rychleji se šíří než například delta. Očkování považuji za nesmírně důležité, je to nástroj, jehož hlavním důsledkem je hlavně zmírnění průběhu onemocnění. To potvrzují i data z jednotek intenzivní péče, kde naprostá většina covidových pacientů zatím nemá dokončené očkování proti koronaviru. Proto situaci v opavské nemocnici nepřisuzuji odmítnutím povinné vakcinace. S nárůstem covidových pacientů máme zkušenosti z předchozích vln pandemie a jsem přesvědčený, že i tuto vlnu zvládneme.“



