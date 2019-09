Zbabělé! Čaputová pod palbou. Problém s Rusy

Zatímco někteří na sumitu OSN řešili Gretu Thunbergovou, poslanec slovenského parlamentu Ľuboš Blaha se zaměřil na Rusko. USA prý Ruské federaci nepovolily vstup pro všechny členy. A Blaha griluje Zuzanu Čaputovou, že k tomu jen „zbaběle mlčela“. „Po dnešku je více než jasné, že OSN musí změnit své sídlo. USA zneužily důvěru světa a selektují hosty podle svých geopolitických cílů,“ míní slovenský komunista. Tvrdí, že sídlo OSN by mělo být přesunuto do neutrální země, která by nikdy nedopustila, aby byla jakákoliv delegace členského státu OSN šikanována.

„Spojené státy americké si dnes vzaly OSN za svého rukojmího a já považuji za skandál, že prezidentka Slovenska zbaběle mlčela," stěžuje si Blaha, který je kritikem Zuzany Čaputové už dlouho. Tvrdí, že Američané bezprecedentně zneužili OSN k útoku na Rusko. „Jak je možné, že USA odmítly do země vpustit deset členů delegace Ruské federace, která se měla zúčastnit Valného shromáždění OSN?! Jak je možné, že jeden člen OSN může takto upřít práva jinému členu OSN? A jak je možné, že toto flagrantní porušení pravidel OSN neodsoudila Evropská unie, která si hraje na strážce pravidel a spravedlnosti? Proč Slovensko mlčí?" rozčiluje se slovenský poslanec.

Říká, že slovenská delegace se měla na protest zvednout a opustit USA, protože by to bylo fér. „Ne proto, že jde o Rusko. Ale proto, že jde o porušení principů OSN, v němž hledá spolupráci celý svět a Američané si nesmějí vybírat, kdo má přístup do OSN – oni OSN nevlastní, oni jen mají na svém území budovu této organizace.“

Podle Blahy je jasné, že americký New York nemůže být nadále sídlem OSN. „Po dnešku je více než jasné, že OSN musí změnit své sídlo. USA zneužily důvěru světa a selektují hosty podle svých geopolitických cílů,“ míní slovenský komunista. Tvrdí, že sídlo OSN by mělo být přesunuto do neutrální země, která by nikdy nedopustila, aby byla jakákoliv delegace členského státu OSN šikanována. Jako příklad dává proslule neutrální Švýcarsko.

Blaha si kopl znovu do prezidentky Čaputové, která podle něj chtěla kritizovat Rusko, ale vyšla jí z toho kritika USA a Izraele. „Stydím se za to, že paní Čaputová dnes nebyla schopna reagovat na toto zjevné porušení mezinárodních dohod ze strany USA a neuměla se zastat těch, které nespravedlivě nevpustili k vyjednávání. Namísto toho si do Ruska ještě kopla. Její hloupá poznámka o tom, že pokud jedna země sebere území jiné země, nesmí se to omlouvat hodnotou míru, jen potvrzuje, jak je zmatená v mezinárodní politice.“ Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Podle Blahy Čaputová nechápe, že svou poznámkou nezaútočila na Rusko. „Jak jí nakázali američtí nadřízení,“ dodává poslanec. „Ale nevědomky tím zaútočila na Izrael, který okupuje syrské Golanské výšiny, dále na kosovské teroristy, kteří okupují srbské území na jihu Srbska, a nakonec i na USA, které na Kubě okupují Guantánamo,“ míní poslanec s poznámkou, že je zvědavý, zda to Čaputové vůbec „docvakne“.

„Velmi mě mrzí, že Američané zneužili OSN k tomu, aby se vyřádili na dvou poslancích ruské Dumy, které oba znám a velmi si jich vážím – do New Yorku nebyl vpuštěn můj přítel, předseda zahraničního výboru dolní komory Sluckij, ani předseda zahraničního výboru horní komory Kosačov, se kterým jsme měli nedávno podnětné rozhovory a který je v Rusku považován za cenného odborníka na geopolitiku,“ stěžuje si poslanec. Slovenská republika by prý měla zaujmout principiální postoj a podpořit Ruskou federaci v protestu proti USA. „Musíme stát na straně práva!“ trvá si na svém poslanec a dodává, že pokud Slovensko neumí chránit vlastní pravidla v OSN, pak si ho jednou velmoci roztrhají na kusy a budou se přitom smát, protože dávají najevo, že jim na pravidlech nezáleží. „Toto je otázka naší integrity,“ míní slovenský kritik Čaputové. A vyzývá ji: „Vyzývám prezidentku Slovenské republiky, aby se probudila a ozvala. Neboť to, co se děje v OSN ruské delegaci, je jedna nechutná americká sprosťárna.“

