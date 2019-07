Zbaví se v Praze Koněva? Maršál město osvobodil, starosta za TOP 09 ho teď chce smazat z názvu ulice

Kolem Maršála Koněva to zase vře. V minulosti se u pomníku maršála Koněva na Praze 6 konaly demonstrace, které měly upozornit na složitou minulost muže, který za druhé světové války bojoval proti Němcům, ale po válce se podílel také na decimaci lidí toužících po svobodě. Současně však u pomníku probíhaly demonstrace, jejichž cílem bylo vyzvednout právě fakt, že se Koněv podílel na osvobození naší vlasti. Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 2295 lidí

Na radnici Prahy 3 dorazila petice, ve které se její signatáři domáhají přejmenování Koněvovy ulice ležící právě na Praze 3 po nějaké méně kontroverzní osobnosti. Na sociální síti Facebook to oznámil starosta Ptáček s tím, že petici podepsalo více než sto občanů městské části.

Více než stovka obyvatel Prahy 3 poslala zastupitelstvu dopis s žádostí, aby vznikl materiál podrobně popisující úlohu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Netají se tím, že by jednou rádi iniciovali přejmenování Koněvovy ulice. Mohla by se jmenovat například podle Karla Hartiga, který byl prvním starostou Žižkova. Nebo by se Husitská prodloužila až na Jarov. Požadovaný materiál vypracovat necháme, ale debata o případném přejmenování nás všechny teprve čeká,“ napsal Ptáček s tím, že ho zajímá názor občanů na případné přejmenování.

Sluší se však dodat, že v této části hlavního města žije přes 74 tisíc obyvatel.

