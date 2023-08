Zbité Ukrajinky: Soud běží, Rom řekl svou verzi. Rajchl zděšen, zato Rakušan už hrozí

Kolotočář Zdeněk H. z Prahy, jenž zbil v Plasích v den pouti dvě Ukrajinky, a kterého poslal soud v pátek do vazby, popsal pro iDnes.cz, že incident se odehrál jinak. On i jeho rodina tvrdí, že konflikt vyvolaly alkoholem posilněné Ukrajinky. Ony uvedly, že je surově zbil jen pro jejich národnost. A právě novým zjištěním serveru iDnes.cz se věnoval na svém facebooku šéf strany PRO Jindřich Rajchl. Své ale připojil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Podle článku publikovaného na iDnes to vypadá, že příběh o dvou ženách pokojně sedících na obrubníku, u kterých zastavuje ,český nácek' a s intuicí Sherlocka Holmese se táže, zda nejsou z Ukrajiny, načež po kladné odpovědi vybíhá z auta a brutálně obě ženy napadne, dostává povážlivé trhliny,“ uvádí šéf strany PRO Jindřich Rajchl na svém facebooku.

„Dle přítomných svědků se osmačtyřicetiletý kolotočář dostal do střetu se dvěma opilými ženami, které seděly na jeho vozíku, s nímž chtěl odjet. Podle přítomných to navíc nebyl první konflikt, do kterého se ženy na pouti dostaly. Aby bylo naprosto jasno – rozhodně a za žádných okolností neschvaluji tento čin ani jiné násilí na ženách. Nicméně představa, že si příslušník rodiny ,světských', jenž 20 let jezdí s kolotoči, někde poslechl Rajchla (nadto za situace, kdy jsem opakovaně situaci uklidňoval a opakovaně výslovně varoval před uplatněním kolektivní viny vůči Ukrajincům) či Okamuru a jal se surově zbít dvě zcela anonymní ženy jen proto, že pocházejí z Ukrajiny, se v tuto chvíli jeví spíše jako zbožné přání pana Rakušana, Zdechovského, Haška a jim podobných soudruhů,“ podotkl Rajchl.

„V této souvislosti je nepochybně zajímavé i to, že kromě portálu iDnes, se žádné médium neobtěžovalo poslechnout si také druhou verzi příběhu. Prostě se věřilo jedné straně a basta! Důvod je nasnadě – perfektně se jim to hodilo do krámu, tak proč si to kazit nějakou snahou o objektivní vylíčení celé události. Ovšem víra patří do kostela, vážení žurnalisté – vaší prací je zjistit objektivní fakta a zveřejnit verze obou dvou stran. Nestranně a nezaujatě. Ale na to už většina z vás při svém fanatickém aktivním boji za pětikoaliční pravdu dávno zapomněla. Jisté je nyní jen to, že závěry o tom, že tento skutek byl výsledkem nějaké předsudečné národnostní nenávisti vyvolané opozičními politiky kritizujícími skutečnost, že pětikoalice preferuje pomoc Ukrajině před péčí o vlastní občany, byly minimálně předčasné, ne-li zcela mylné," zmínil Rajchl.

„Rakušana, Zdechovského a spol. naprosto nezajímalo, co se skutečně v Plasích odehrálo, a celou situaci jen nestoudně zneužili pro své politické cíle. A v tomto nízkém jednání jim zdárně sekundovala většina našich médií, která zcela rezignovala na poctivou novinařinu, jejímž základem je zeptat se na popis děje obou stran konfliktu a ideálně i nezaujatých svědků. Omluvu od těchto bolševických úderníků nečekám. Ale pevně doufám, že si lidé uvědomí to, jak rychle se blížíme padesátým letům minulého století, kdy se režimu nepohodlní lidé společensky likvidovali na základě zcela smyšlených obvinění. Nikoho nezajímala pravda, důležité bylo, na čem se usnesla strana a vláda a co napsalo Rudé právo. Prosím, nedopusťme návrat těchto temných časů. Jak už jsem napsal před pár týdny – oni nechtějí umlčet mě, oni chtějí umlčet vás. Já jim jen stojím v cestě. Pokud se jim nepostavíme nyní, tak udělají vše pro to, abychom se jim příště už postavit nemohli,“ zakončil Rajchl s výzvou, aby lidé dorazili 16. září na Václavské náměstí v Praze.

„Zdeněk balil dětský vláček, který se složí a pak se nakládá na vozík. Vzal auto a jel pro něj. Na vozíku ale seděly Ukrajinky, byly opilé a odmítaly vstát a odejít. Měly víc konfliktů na pouti, ani na ostatní atrakce je už nikdo z kolegů nechtěl pouštět. Místo aby vstaly a on mohl vlek zapřáhnout, tak začaly nadávat. Jak to dopadlo, nechápeme, Zdeněk nikdy nebyl nějaký násilník či útočník, vždycky věci naopak uklidňoval,“ líčí pro iDnes.cz příbuzný Václav B., majitel lunaparku Eden, který měl také na pouti v Plasích atrakce.

S pouťovými atrakcemi jezdí Zdeněk H. už dvacet let například do Bochova na Karlovarsku, kde s ním smlouvu o pronájmu pozemků pro atrakce vždy podepisoval tamní starosta Miroslav Egert. „Vždycky to bylo naprosto bez problémů, nikdy na mě nepůsobil jako nějaký násilník. Provozování atrakcí je pro ně rodinná tradice, firmu zdědil před třemi čtyřmi lety po otci a začal vystupovat sám za sebe. Já o něm nemohu říct nic špatného,“ sdělil starosta.

Ani na pouti v Litohlavech, kterou provozují tamější sportovci na svém hřišti a okolních pozemcích a rodina H. tam jezdí desítky let, nebyl nikdy žádný problém. „Zdeněk sem jezdí roky, je mi jasné, že mezi lidmi je vůči Ukrajincům nevraživost, protože na ně často ukazují jako na ty, kdo dostávají od státu dávky, ale na Zdeňka nemůžu říct křivé slovo. Prostě nemůžu. A nikdy tu nebyl žádný konflikt,“ popisuje předseda TJ Litohlavy Karel Nekut. „Byli tu i letos. Nikdy jsme s nimi žádné problémy neměli,“ doplňuje místní starosta Milan Preťo.

Podle informací MF DNES se obviněný před soudkyní omlouval, že nepočítal s tím, že by jeho jednání mohlo mít až takové důsledky. A právě na toto reagoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „‚Nepočítal s tím, že jeho jednání bude mít takové důsledky‘? Práce policie a justice má evidentně i osvětovou funkci. Takže jednou provždy: násilí, proti komukoliv, bude mít v naší zemi pro pachatele vždycky závažné důsledky. A je to tak správně,“ poznamenal Rakušan na sociální síti X.

“Nepočítal s tím, že jeho jednání bude mít takové důsledky”? Práce @policiecz a justice má evidentně i osvětovou funkci. Takže jednou provždy: násilí, proti komukoliv, bude mít v naší zemi pro pachatele vždycky závažné důsledky. A je to tak správně. https://t.co/f3PkR5VVkf pic.twitter.com/mmwphH7YZz — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 26, 2023

K incidentu došlo v neděli 13. srpna, když v Plasích končila tradiční dvoudenní Pouť na královnu. Policii Ukrajinky volaly po dvacáté hodině. Zdeněk H. nemusí být v případu jediným obviněným. Policie zjišťuje, kdo byli dva muži, kteří se podle Ukrajinek k napadení přidali.

Psali jsme: Trest smrti pro Trumpa? Globalisté. Benjamin Kuras přináší varování i nám Policejní zásah před Národním muzeem byl v pořádku, uvedla GIBS „Opilé na pouťovém vozíku, odmítaly odejít.“ Napadené Ukrajinky. Nová verze „Vylití impotenti.“ Černochová se postavila k plotně a znovu udeřila

