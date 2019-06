Zbitý Feri? Politici se mohli přetrhnout! Šéf ČT Dvořák a „zjev“ Šarapatka. U Soukupa bylo veselo

„Tato zpráva mě nadzvedla ze židle. Ladislav Jakl z SPD byl znovu napaden. K útoku došlo ve Zlíně, kde byl Jakl v rámci filmového festivalu. Naštěstí nebyl tento útok tak intenzivní jako v tom prvním případě v pražském metru. Ale jak je možné, že se politik stane opakovaně terčem fyzického násilí a mainstreamová média, strážci demokracie a demokratických pořádků, k tomu mlčí. SPD je demokratická strana, se zastoupením v parlamentu, která má za sebou 10 procent populace, a tato strana nestraníka Ladislava Jakla navrhla, a parlament ho schválil, do RRTV. A on je opakovaně napadán proto, že ho do té rady nominovala SPD. To je neuvěřitelný. Proč najednou politici nevystupují s prohlášeními, že je to odsouzeníhodné, jako to dělali v případě údajného napadení poslance Dominika Feriho? To je skandál,“ rozčílil se Soukup, jenž celou dobu nazývá Jakla Jáklem.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 8264 lidí

„Ladislav Jakl se přitom ve veřejném prostoru pohybuje řadu let. Jestli jsem o něčem přesvědčený, tak Ladislav Jakl je demokrat. Dominik Feri a útok na něj zdaleka nedosahoval takové brutality. Ale tím, jak vše dával na sociální sítě, politici se mohli přetrhnout, aby se k tomu vyjádřili,“ dodal.

„Jsem přesvědčen, že o kompetencích RRTV nikdo z těch, kdo ho napadli, nemá ani ponětí. Mimo jiné, pan Jakl tam je několik týdnů a nemohl udělat nic, co by bylo odsouzeníhodné. Opakovaně terorizován je kvůli tomu, že jej navrhla SPD!“ rozčílil se Soukup.

Video ZDE.

Následně také ukázal fotografii, na níž jsou ředitel České televize Petr Dvořák a člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. „Takový zjev...“ sdělil Soukup s tím, že když tyto pány vidí, má blbou náladu.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nechyběla ani zpráva o tom, jak na palubě letadla, kde seděl premiér Andrej Babiš (ANO) při cestě do Bruselu, došlo k výstřelu. Jeden z bodyguardů měl svou zbraň vybíjet a předávat posádce letadla, což se musí, tak vyšel výstřel. „Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ zkonstatoval Soukup, že by se podle této scénky mohl natočit film Pomatený bodyguard.

Psali jsme: Vztek v KSČM, rudá řežba. Rozkol a ostrá slova pro Vojtěcha Filipa Valachová (ČSSD): Čekání na novelu exekučního řádu není ústup z pozic Lidé s dluhy z dětství by mohli být oddluženi v mírnějším režimu Babiš byl podle auditní zprávy EK vždy ve střetu zájmů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef