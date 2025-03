Zbrojení za miliardy eur. „Já jsem se na sepsání podílel,“ chlubí se STANař

Evropská komise dnes představila takzvanou Bílou knihu budoucnosti evropské obrany – „Připravenost 2030“ a obranný balíček v rámci plánu ReArm Europe. Předsedkyně Evropské komise oznámila, že plán umožní výdaje ve výši až 800 miliard eur.

Podle bývalého viceprezidenta Evropské investiční banky a bývalého ministra financí Ivana Pilipa je nutné brát Bílou knihu Evropské komise vážně i vzhledem k vážnosti situace. „Evropa reaguje na situaci, která byla těžko očekávatelná,“ řekl Pilip v pořadu Interview na ČT24, kde také zmínil, že Evropská unie po dekádě přehodnocuje svůj dosavadní obranný přístup, který byl založen na členství v NATO. Takový přístup podle Pilipa dostává „ohromnou trhlinu“, zvláště po některých rozhodnutích a postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa, a Evropa by měla být připravena se bránit sama.

Otázkou posledních dní je také to, zda se bude muset Evropa bránit sama, bez Ameriky. Pilip uvedl, že ačkoliv nikdo explicitně netvrdí, že to tak bude, tak implicitně je to v tom obsaženo. „Jistěže je snahou Evropské unie se dokázat bránit sama a zároveň spolupracovat se Spojenými státy. Jenomže poslední vývoj ze strany Spojených států ukazuje, že je možné čekat ty nejčernější scénáře, a tím pádem je nutné se na ně připravit,“ řekl Pilip s tím, že Bílá kniha je právě krokem k této připravenosti.

Pilip předpověděl, že silnou roli bude hrát Německo, ačkoliv zájmy Evropanů jsou v rámci evropské obrany různé. „Východní křídlo, zejména Polsko, Baltské státy, ale i severní státy mají daleko silnější potřebu a vůli po zvyšování nákladů na obranu. Považují Rusko za větší nebezpečí, cítí se bezprostředně ohroženěji než státy jihu jako Španělsko a Portugalsko,“ vysvětlil Pilip. Sám však očekává, že Evropská unie i tak najde schodu, obzvláště kvůli změně celkového globálního kontextu. „Že začala nová geopolitická doba, v tom myslím, že je jasno,“ prohlásil Pilip. Takzvaný budíček, kterým Donald Trump probudil Evropu, byl podle Pilipa účinný.

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) na X k uvedení Bílé knihy uvedla, že „patnáctibilionová ekonomika“, kterou je Evropská unie, si musí umět zajistit vlastní bezpečnost. „Společné nákupy, podpora Ukrajiny, investice do moderních technologií. Tento směr Komise nastavuje. Ďábel je ale skrytý v detailu,“ napsala na X a podrobněji popsala plán Evropské komise.

Klíčový je podle ní nástroj na 150 miliard eur na společné nákupy. Varovala však před neefektivitou, kdy by peníze mohly skončit u firem „s nejlepšími lobbisty“, a nikoliv u firem, které doopravdy vyrábějí a inovují. „Pokud se státy rozhodnou víc chránit své podniky než budovat evropskou bezpečnost, dopadne to se společnou obranou špatně,“ zdůraznila Gregorová a apelovala na „urgentní investice“ do technologií, které by Evropskou unii v příštích deseti letech ochránily. K bezpečnostním mezerám Evropské unie se podle Komise řadí protivzdušná obrana, drony, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence.

Směr, který Bílá kniha nastoluje, je tak podle pirátské europoslankyně správný. Bez jeho rychlé implementace však hrozí, že zůstane jen dalším z řady politických dokumentů. „Potřebujeme funkční obranný průmysl, silné spojenectví s Ukrajinou a jasnou strategii v klíčových technologiích,“ napsala Gregorová.

Na vkus europoslankyně za hnutí ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové jsou nicméně Bílá kniha o obraně spolu s plánem ReArm Europe moc obecné. Upozornila i na problémy s financováním. „Prostřednictvím EU si členské země mohou půjčit ‚výhodně‘ 150 miliard eur, ale pro 85 procent investic si musejí najít financování samy,“ podotkla Pokorná Jermanová na X.

Dále poukázala na absence konkrétní strategie a nejasnosti ohledně toho, kdo bude rozhodovat o prioritách a kdo bude splácet obranné půjčky. Kritizovala také potenciální neefektivní využití finančních prostředků, přičemž upozornila na rozpor mezi tvrzením Komise, že neplánuje vytvořit společnou armádu EU, a obsahem Bílé knihy, který naznačuje opak.

„Komise sice trvá na tom, že nechce armádu EU, Bílá kniha ve výsledku říká opak. Hrozí další omezení suverenity členských zemí a neefektivní vynaložení obřích výdajů,“ tvrdí Pokorná Jermanová (ANO).

Na sepsání Bílé knihy se podílel europoslanec ze STAN Jan Farský. Spolupracoval spolu s evropským komisařem pro obranu a vesmír Andriusem Kubiliusem. Na platformě X zdůraznil, že Evropská unie i nadále, navzdory Bílé knize o obraně a navýšení výdajů na obranu, zůstává mírovým projektem. Nyní však musí chránit své občany, zájmy i hodnoty.

Farský také shrnul aktuální situaci, kdy EU investuje 1,9 % svého HDP oproti 9 % HDP, které investuje Rusko. Dále zmínil, že za posledních 25 let zvýšily Čína a Rusko své výdaje na obranu několikanásobně, zatímco EU jen o čtvrtinu.

Podpora jednotného evropského obranného trhu podle Farského zahrnuje vytvoření jednotného evropského obranného trhu a zjednodušení regulací a byrokracie. Dále zdůraznil potřebu zrychleného přijetí nařízení, která by posílila evropskou výzbroj a výrobu vojenských kapacit, a upřednostňování evropských výrobců při vojenských nákupech. Farský také připomněl důležitost zajištění dodávek klíčových surovin a komponentů a o možnost ušetření prostřednictvím společných nákupů Evropské unie.

Důležité je podle europoslance za STAN i zapojení Ukrajiny do obranných iniciativ Evropské unie a přímá podpora pro ukrajinský vojenský průmysl. „Státy by měly Ukrajině poskytovat více munice a vojenského vybavení,“ uvedl na X. Za zdroj financování evropské obrany navrhl Farský podporu soukromých investic a doporučení, aby členské státy vynakládaly na obranu alespoň 1,5 % svého HDP.

