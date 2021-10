Zdaněné peníze, Bakala! Babiš začal debatu křikem. Vše prokáže

reklama

Podle webu Investigace.cz si Babiš přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil nemovitosti. Tvrdí to mezinárodní skupina novinářů.

„To načasování je zajímavé. Dvě hodiny před touhle debatou. Tahle věc je z roku 2009. Já bych chtěl citovat ze zprávy Investigace.cz. Od února do května jsme společně s Bakala Foundation tradičně spolupracovali na čtvrtém ročníku... takže ten člověk, který vytuneloval OKD, okradl lidi o byty, ten člověk, který má tady ten systém novin antibabišovských, tak to je jeho dílo,“ začal s vysvětlováním kauzy Babiš a vrátil se do roku 2017. „Tehdy jste mě všichni zkoušeli, odkud jsem vzal peníze na dluhopisy? To byla taky bublina. A já jsem si nechal udělat audit – a ten audit potvrdil, že jsem skutečně od roku 1996 zaplatil 312 milionů daní,“ pokračoval obšírně Babiš a moderátorka jej přerušila s dotazem, zda udělal něco nezákonného.

„Samozřejmě že ne. Ale ta zpráva sama říká, že to není nezákonné. Ona to sama říká. A ten audit říká, že úhrn příjmů jsem měl 2,4 miliardy,“ pokračoval Babiš. „Takže pět dní před volbami bakalovci přicházejí s tím, že Babiš v roce 2009 koupil nějaké nemovitosti,“ pokračoval Babiš, načež moderátorka jej upozornila, že za tím zjištěním stojí 600 mezinárodních novinářů. „Ale to není mezinárodní, to je mafie, naše! Naše mafie! Já, když jsem byl v Americe, tak ta naše mafie zařídila článek den před tím, než jsem přiletěl. A teď se soustřeďte! Když tady například pan Bartoš říká, že jsem pral peníze, ty peníze odešly z české banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátily se do české banky,“ velmi výrazně se rozčílil Babiš.

„Docela zírám, protože tohle má korupční prvky až do roztrhání těla. Lidé tady platí drahé hypotéky a pan premiér se zařídil jinak ve Francii,“ kritizoval Bartoš Babiše a odmítl, že by šlo o kampaň Babiš – Bakala.

„Je to opravdu obrovský mezinárodní skandál,“ pokračoval Fiala. Premiér podle něj bude muset vysvětlit, zda použil nezdaněné peníze. „Vypadá to, že využil daňových rájů. To je přece úplně ostudné a musí se to vysvětlit,“ dodal.

„Je potřeba určit, zdali došlo k porušení zákonů v České republice, nebo nikoliv. Nezajímá mě, co říká Brusel ani nějaký cizí novinář. Zajímá mě, co se děje v Česku,“ zmínil Okamura, který však o kauze slyšel poprvé.

Babiš následně opakovaně odmítl, že by porušil jakékoliv zákony.

