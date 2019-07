Zdechovský: Babiš je nemehlo. Česko kvůli němu trpí

Zdechovský si v novém funkčním období klade za cíl nastolit reformu Evropské unie. „Chci změnit systém dotací, nechci už rozdávat peníze, ale půjčovat je. A chci, aby šly do veřejných statků a do fungování evropské spolupráce, protože žádná cedulka někde na zdi nebo na dálnici nepřesvědčí člověka k tomu, aby byl pro EU. Přesvědčí ho pouze její fungování a to, že Evropská unie dokáže v důležitých věcech být maximálně akční. To je směr, kterým chci jít,“ poznamenal.

Velmi ostře poté zkritizoval Andreje Babiše, který podle jeho slov není schopen v Evropské unii vůbec nic vyjednat. „Proč Babiš nic nevyjedná? Protože je totálně neschopný. To už by si lidé měli uvědomit. Máme premiéra, který řeší pouze svoje problémy, nikoli problémy této republiky. Jeho neschopnost se ukazuje i na prodlužování vládní krize. Kdyby byl schopný manažer, už to vyřešil před dvěma měsíci. Babiš je jako premiér nemehlo, žádný krizový manažer,“ řekl Zdechovský. Závěrem se pak europoslanec vyjádřil také ke kandidátce na šéfku Evropské komise Ursule von der Leyenové. „Když mám být otevřený a diplomatický, řekl bych, že je na tuto funkci hodně nepřipravená. Od předsedy Evropské komise bych vyžadoval několik věcí: aby měl vizi, aby byl skvělý manažer a aby to člověk s tahem na bránu. U ní tyto vlastnosti, bohužel, nevidím. Její nominace byla překvapivá a ze dvou setkání, která jsem měl, a z jejích projevů, na mě působí dost slabě. Jakožto ministryně obrany paradoxně neakcentuje téma bezpečnosti a není schopná nám je vysvětlit,“ uzavřel. Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

autor: vef