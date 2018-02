Zdeněk Bakala pro Česko dělal dobro. Ještě se ukáže! řekla jasně jeho manželka, šéfka Erika Taberyho

„Mám ráda pestrý život,“ řekla ke svým aktivitám Bakala. „Ať už se mi daří jakkoliv, vždy říkám, že dobře. Ve svém životě jsem získala mnoho šancí. A kdybych si stěžovala, rouhala bych se,“ podotkla Bakala, jež se svým mužem žije nastálo ve Švýcarsku.

„Stále se cítím Čechem, ale uvědomuji si, že získávám nadhled, když částečně žiju ve Švýcarsku, v USA, v Jižní Africe,“ dodala žena, jež mimo jiné působí ve správní radě Knihovny Václava Havla, vlastní síť luxusních butiků v Pařížské ulici i je v představenstvu vydavatelství Economia. Mimo jiné se také angažuje v rodinné nadaci a je matkou čtyř dětí.

Své pak Bakala, rozená Maláčová, řekla k luxusnímu obchodu v Pařížské ulici. „Když jsme to rozjížděli, přebírali jsme v první řadě prodej luxusních hodinek a šperků, nebyla k tomu divize fashion. Postupem času se ukázalo, že není důležité mít co největší počet butiků a zastoupení co největšího počtu značek, když to nedává komerční smysl. Musíme si uvědomit, že za posledních tři až pět let, a já jsem to předpovídala, se mění klientela a způsob chování. Dřív byla celá Pařížská, ale i luxusní segment v Evropě, zvyklá, že stačí prodávat turistům, v našem případě to byli hosté z Ruské federace, Číny a bývalých sovětských zemí, kteří utáhli 70 nebo 80 % obratu,“ říká s tím, že dnes už je to půl na půl. „A já jsem upozorňovala, že se musíme obrátit na domácí klientelu,“ poznamenala.

Bakala pak pohovořila také o vydavatelství Economie, pod něž spadá Respekt, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz či DVTV.cz. V mediálním domě působí jako místopředsedkyně představenstva.

„Jak já chápu Economii, myslím si, že dnes dělá obrovskou službu, že zůstává na trhu. V dnešní situaci, kdy jsme v záplavě různých pochybných nově vzniklých webů, pokusů o fake news, o matení veřejnosti, se celosvětově ukazuje, že se veřejnost bude postupně vracet k redakčním věcem,“ poznamenala Bakala s vysvětlením, že jde o věci, které jsou profesionálně zpracované, kde jsou ověřené zdroje.

„Kde redaktor i vydavatelství jsou zodpovědní za to, že se nešíří polopravdy a odvádí se profesionální novinářská práce. To je úkol do budoucna pro novináře i majitele médií, aby období, kdy jsou znejišťováni a zpochybňováni, ustáli a aby je to motivovalo k ještě lepší práci,“ řekla Bakala, že hlavním cílem rozhodně není zisk.

A řeč se stočila na manžela Michaely Bakala Zdeňka. Ona sama se manžela, jenž je v Česku popotahován za kauzu OKD, zastává. „Kdybych měla o manželově působení pochybnosti, tak tady nesedím a mé příjmení není Bakala,“ řekla.

„Zdeněk Bakala zaujímá zajímavou pozici ve vývoji České republiky a kapitalismu v ČR. Ten příběh není ukončený a já jsem přesvědčena, že jeho působení bylo velmi pozitivní z hlediska České republiky a že se to ještě ukáže. Já vím to, co vím, jsem hrdá na to, že se jmenuji Michaela Bakala,“ sdělila rázně Bakala. Zda je její muž připraven případně dorazit k českým soudům, ona neví.

„Lidé se nesmí nechat zastrašit, obzvláště jestli mají čisté svědomí,“ sdělila Bakala. „Když máte čisté svědomí, je to velká pomoc,“ dodala.

