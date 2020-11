Zdeněk Pohlreich se držel. Ale teď jde o ústa. Covidové dusno

Slova šéfa odborářů Bohumíra Dufka nadzvedla nejednoho restauratéra i politika, konkrétně jeho prohlášení, že 50 % restaurací zkrachuje a že se ukáže, že nebyly potřeba. „Jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol,“ řekl. V CNN Prima News na Dufka nastoupil restauratér a hvězda pořadu Ano, šéfe! Zdeněk Pohlreich. Ovšem litoval, že nemůže říct, co si opravdu myslí. Nebyl však sám, kdo se proti Dufkovi ozval. Jeden z restauratérů se totiž nežinýroval a vyslal Dufkovi temný vzkaz...

reklama

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 1451 lidí

David Pátek, majitel Hostince nad Šárkou a Libockého pivovaru, se rozhodl totiž vyvěsit výzvu s prosbou o pomoc v pátrání. „Pokud zahlédnete v okolí našeho pivovaru pana Bohumíra Dufka, povoláním darmožrout v odborech, který nic nevyrobil od roku 1990, nasměrujte ho prosím k našemu výdejnímu okénku. Chtěl bych si s ním promluvit a vzít ho na prohlídku našeho pivovarského sklepa,“ poznamenal Pátek. V diskusích pod jeho příspěvkem na sociálních sítích pak nechybí ani přísliby pomoci.

Není žádným tajemstvím, že vládou zavedený lockdown těžce dopadá na sektor služeb, již tak oslabený výpadkem příjmů z jarního lockdownu. Olej do ohně pak v pondělí přilil předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, který v interview pro CNN Prima News nebyl k zavřeným restauracím a hospodám příliš shovívavý. „Řešíme kdejakou hospodu. Máme 40 tisíc hospod. Na tripartitě jsem řekl, že máme podporovat ty, kteří něco vyrábějí a dělají přidanou hodnotu a ne firmy, které de facto žijí ze spotřeby,“ začal Dufek. Dodal, že nechápe, proč má Česko 40 tisíc hospod. „Jsou to ve většině případů jen putyky, kde se nalévá alkohol,“ tvrdil s tím, že jim živnost přeje, ale podle něho to není rozumné. Po skončení epidemie se podle něj ukáže, že si Češi vystačí jen s polovinou restaurací, než bylo před ní.

„Hospody a kadeřníci jsou profese, kde se nejlépe z problému zmátoří. Větší problém je s fabrikou nebo i s malou firmou, protože většinou jsou to specialisté. Ale služby jako hospody, kadeřnice nebo cestovky? To jsou přesně ty oblasti, na kterých lidé začnou šetřit,“ mínil. To, že to pro řadu provozovatelů znamená krach, Dufek nepovažuje za něco negativního. „Tak ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje. Však krachují firmy, i když je vše v pohodě,“ řekl a dodal, že stejně ještě nikdo nezkrachoval, protože vláda vyplácí OSVČ 500 korun i za to, že nic nedělají. Do podnikatelů se obul, že chtějí podporu, když platí menší daně a odvody.

Dufkova slova už na CNN Prima News kritizoval restauratér a hvězda pořadu Ano, šéfe! Zdeněk Pohlreich. Odborář v 360° Pavlíny Wolfové řekl, že si na svých slovech o putykách trvá, podle něho ke každé restauraci patří slušná obsluha a slušné jídlo. Podle Pohlreicha jsou Dufkova prohlášení úplně mimo a poznamenal, že restaurace jsou oslabené už jarním lockdownem. „Ono se to snadno říká, ale musíme si uvědomit, co to všechno znamená,“ pokračoval Pohlreich a zalitoval: „Mně je líto, že v tuhle hodinu nemůžu říct, co si doopravdy myslím.“ Tím zřejmě narážel na to, že pořad se vysílá ještě před desátou hodinou.

Dufek zopakoval svá slova, že prostě některé restaurace zkrachují, protože nemají žádnou přidanou hodnotu. „Těch 50 % restaurací má slušnou přidanou hodnotu a těch 50 % to prostě nevydrží a zkrachuje. A namlouvat si, že to tak nebude, je nesprávný,“ řekl. Pohlreich si myslel, že Dufek problému nerozumí. „Já to chápu, pan Dufek si představuje, že to, že někdo zkrachuje, je něco pozitivního a očišťujícího. Já o tom přesvědčenej nejsem,“ pravil a dodal, že v gastronomii pracuje 250 tisíc lidí, takže podle Dufka je „poslat 130 tisíc lidí na pracák príma“. Dále uvedl, že na restaurace jsou navázány další odvětví, jako taxislužby nebo velkoobchody s potravinami, které také krach pocítí.

Bankrot nebo krach podle něj nic pozitivního není. „V těch restauracích jsou investované miliardy korun a my jsme takový frajeři, že to takhle zmuchláme a někam hodíme? To přece není možný, to je jako kdybych vám řekl, že není důležité, aby existovalo zemědělství, to je přece demagogie,“ oponoval odboráři.

Dufek 250 tisíc lidí v gastronomii označil za nepravdivý údaj. „Jak to víte?“ ptal se restauratér a Dufek odpověděl: „Máme čísla z úřadu práce, narozdíl od vás.“ Pokračoval, že když ze zemědělství odešlo asi 250 tisíc lidí (zřejmě po transformaci ekonomiky v 90. letech), tak se také nikdo nehrozil nad tím, co se děje. Opakoval, že služby se z krize zmátoří nejrychleji: „Jsou to služby a služby jsou v každé společnosti nejrychleji recyklovatelné.“

Pohlreich měl problém s tím, že Dufek údajně kastoval lidi podle toho, kde pracují. „Mají tady být obory, který jsou nedotknutelný, tam je to v pořádku, pak je tady ten zábavní průmysl, do kterýho patří i restaurace, a to přece nejsou občané druhého řádu,“ řekl Pohlreich. Podle něj tohle opravdu není fér.

Dufek se bránil, že si nepřeje, aby někdo zkrachoval. Ale taková je dle něho realita a opět opakoval, že zkrachují ti, kdo neměli přidanou hodnotu. Pohlreich hned reagoval, že to vůbec není pravda, ale odborář pokračoval dál. „To, že jsme se stali hospodou Evropy, že se sem jezdí opíjet lidé z celé Evropy, to jsou přesně ty putyky, o kterých jsem mluvil,“ řekl Dufek a Wolfová namítla, že i tito turisté do Česka vozí peníze. „Dávají těm lidem vydělat, prokristapána. Že se sem někdo přijede opít, to je jeho svobodný rozhodnutí a vy tady vyprávíte, že je na tom něco špatně. Já z toho taky nemám žádnou radost, ale musíme prostě uznat, že ty lidi dají možnost vydělat dalším lidem,“ namítal na Dufkova slova a dodal, že přece není možné z centrály rozhodnout, že něco je zavrženíhodný životní styl.

Odborář namítl, že situaci chtěli řešit právě zavedením kurzarbeitu. „Já jsem si nevšiml, že by nás svaz restauratérů podpořil a my jsme o to obrovsky stáli,“ uvedl. Také zmínil návrh na školy v přírodě pro mladší ročníky, ty by prý restauratérům přinesly zisky od státu.

Ale Pohlreich měl problém s tím, že Dufek v předchozím rozhovoru pro CNN Prima News tvrdil, že někteří lidé se budou muset rekvalifikovat. „Přečetl jsem si v tom článku, že budeme přeškolovat lidi na svářeče, tak když někdo umí svařený víno, tak za týden bude svařovat ocel? Takhle to není možný se na to dívat,“ prohlašoval restauratér a tímto příměrem Dufka velice pobavil.

Na závěr Dufek chtěl, aby se neslibovalo, že všichni přežijí. „To prostě není pravda. A v tom článku na mě padla otázka, co bude s těmi, které to postihlo nejvíc. Já vám řeknu zcela otevřeně, že si myslím, a stojím si za tím, protože jsem to zažil v zemědělství v devadesátých letech, když končily podniky a nikdo těm lidem nepomohl. Ale všichni jim slibovali všechno. Já nikomu nic slibovat nebudu,“ řekl.

A na Pohlreichovu adresu poznamenal: „Navíc, pane Pohlreichu, já ty lidi zastupuju. Já znám spoustu restauratérů, kteří na hodinu dokázali vyhodit své zaměstnance a teď přesně stoupá nezaměstnanost díky tomu, že někteří ty restauratéři ty lidi propouštějí, protože nemají ani pracovní smlouvy.“ Ale Pohlreich na oplátku řekl, že restauratéři lidi drží, platí jim výplaty a teprve poté dostanou peníze z programu Antivirus. „Kdyby ty restauratéři do toho hodili ručník rovnou, tak ta nezaměstnanost nebude 3,7 %, ale 7 %. Nebo nevím, kolik to bude. Vy se tady snažíte říct, že je to nějaký ultrailegální byznys, kde všichni jenom toužíme vyhodit lidi z práce a okrást je. Takhle to prostě není, já si myslím, že gastronomie má plnohodnotné místo v české společnosti jako každý jiný obor a nemyslím si, že teď ještě potřebujeme nějaké další odborné názory na to, jak se to má dělat.“

Pohlreich se k tomu, jaká je situace v pohostinství, vyjadřoval už dříve, to ovšem bylo ještě před drastickými opatřeními zavedenými vládou Andreje Babiše. „Chybí objektivně miliardy korun každý měsíc, které sem přivezli cizinci. Česká republika sama o sobě Prahu, jako restaurační, uživit nedokáže. Vím, že lidé v regionech měli nejlepší sezonu za poslední roky, ale specificky vysloveně Praha 1, kde jsou shodou okolností všechny tři naše podniky, tak prostě ty turistické peníze tam nejsou a nevím, kdy budou. Doufám, že budou, ale v tuhletu chvíli je to velice náročné,“ uvedl.

Pohlreich podle svých slov využil pomoci od státu. „Je to taková náplast, ale rozhodně to není tak, že by ta věc představovala stoprocentní řešení situace. To v žádném případě. My potřebujeme tržby, my žádnou jinou pomoc nepotřebujeme. My prostě potřebujeme, aby sem přijeli lidé, kteří tady utratí peníze. Jinak nám nikdo jiný nepomůže. A nedává vlastně ani smysl držet restaurační místa, když do nich nikdo nechodí. To je prostě blbost,“ dodal.

Psali jsme: To je prostě blbost. Hvězdný kuchař Pohlreich se po svém rozpovídal o nesmyslech, jaké provádí stát

Psali jsme: A tyhle peníze, to je co? V ČT bude dusno. Zajímavé kontakty Rusko a Čína? Ne, odsoudil Hrad BIS. Vidí větší hrozbu Profesorka: Covid nás zaskočil? Důvod leží v ČSSR. Varuji do budoucna Zásadní reforma Schengenu! Macron a Merkelová mluví takto po posledním teroru v Evropě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.