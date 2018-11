Zdeněk Zbořil: ČSSD se nijak nezměnila. Vždyť ten pan Chovanec pořád sedí ve Sněmovně

Politolog Zdeněk Zbořil se domnívá, že v sociální demokracii se nic nemění. A to proto, že ve Sněmovně stále sedí, dle Zbořilových slov, dvojnásobný zrádce Milan Chovanec.

„Odchod pana Zimoly, bývalého úspěšného hejtmana, který vyhrával jedny volby za druhými a byl optimistickou tváří té chřadnoucí ČSSD, souvisí i s volbami do zastupitelstev. ČSSD, jak říkají její členové, utrpěla výprask, ale to nemá žádný vliv na postavení ČSSD v Poslanecké sněmovně, podle slov členů ČSSD tam sedí dále jako poslanec dvojnásobný zrádce Chovanec a ještě hlasuje proti zájmům ČSSD,“ uvedl Zbořil mimo jiné k sociální demokracii.

Následně také hovořil o volbách v USA. Podle Donalda Trumpa, hlavy Spojených států, dopadly volby výborně. Pro Trumpa je to podle Zbořilových slov vynikající odrazový můstek k příštím prezidentským volbám. „Je to lepší výsledek než u jiných prezidentů po dvouleté vládě a Donald Trump to chápe jako potvrzení své dosavadní politiky,“ dodal Zbořil.

A co si myslí o možném setkání amerického prezidenta s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, k němuž by mělo dojít u příležitosti stého výročí ukončení první světové války. „Vlastně nic nevíme. Válečníci možná chtějí zkazit Trumpovi radost ze setkání s Putinem, v pobaltských státech probíhá vojenské cvičení NATO a vzpomeňme jakou oklikou letěl Vladimir Putin do Hamburku na jednání G-20 v loňském roce,“ sdělil.

autor: vef