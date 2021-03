Zdeněk Zbořil po fotbale ve Skotsku připomněl, jak pohrdavě na nás koukají z Británie. Třeba v roce 1938...

reklama

Zbořil v narážce na incident vzpomenul, že ve starých učebnicích angličtiny od Antonína Osičky v jednom z dvouverší stálo: „Na poli, v životě, poctivě hrej, byť hrál´s i o život, vždycky fair play.“



Jak však doplňuje, tak „ideály jsou ideály a strom života se věčně zelená“. „Co ale v zemi, kterou naši předkové, poučeni v roce 1938 Mnichovem, považovali za perfidní, zrádnou a věrolomnou, ještě platí? Pokus o zabití, anebo alespoň vyřazení z hry (možná do konce života) soupeře, který umí kopat do míče, nebo koloniální povýšenost nad lidmi ze země, o které v metropoli ‚ani nevědí, kde leží‘?“ dotazuje se politolog.



Vadí mu, jak celou věc přebrala tamní média. A také dohra incidentu v šatnách, kdy byl Kúdela po konci utkání zbit v útrobách stadionu, načež byla Slavia nucena přivolat pomoc skotské policie.

Fotogalerie: - Ministerstvo sportu

„Když se zblázní fotbalový trenér prohrávajícího mančaftu a nakazí tím i svou jedenáctku, je to smutné, ale pochopitelné u člověka, kterého nenaučili prohrávat. Horší je, když se v anglických médiích začnou hledat důvody, jak změnit výsledek dosažený na hřišti jakýmikoliv prostředky. Od hledání viny u rozhodčího, v nadávkách, kterými se častují hráči na place, až po pokus o lynč cestou do šatny. A hlavně přehlížení toho, že domácí borci prostě jen běhají pomaleji a nemají výdrž. To by i trenér musel přiznat, že něco ve své práci zanedbal,“ míní.



K samotným tvrzením o rasismu pak připojuje pro trenéra Glasgow Rangers vzkaz, že „zřejmě nejen on navíc přehlédl, kolik hráčů SK Slavia je černé pleti a exotické etnicity“.



„Dokonce můžeme mít pochopení pro to, že i trenér může mít obavy z neúspěchu mužstva, na kterém se, málo platné, také on podílel. Ale že nejen on, ale i hráči na hřišti nebo sedící na lavičce, vedení skotského klubu a britští novináři nenašli v sobě sílu vidět viditelné, je trochu větší problém než tupá sportovní podlost a velkopanská domýšlivost,“ shrnuje. Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

S narážkou na slova Karla Havlíčka pak dodává, že si z věci můžeme odnést to, že „čimčařit o rovnosti“ se „těm druhým nedoporučuje“. „Teď ještě, aby si toho všimli ochránci evropských hodnot. Už nejde jen o ‚hodnoty‘, ale i o život,“ varuje Zbořil.



Dění, které dalece přesáhlo dosahy sportovních rubrik, vyvolal zápas skotských Glasgow Rangers se Slavií Praha, při němž obránce Ondřej Kúdela v 87. minutě po faulu na slavistického mladíka Kuchtu přišel k domácímu Glenu Kamarovi a cosi mu za dohledu televizních kamer pošeptal do ucha. Přesný obsah Kúdelových slov v tuto chvíli neznáme, hráč si totiž zakrýval ústa rukama. Co však známe, je bezprostřední a ostrá reakce domácích, kteří začali Kúdelu nahánět po hřišti a křičet na něj, že je rasista. Sám obránce Slavie k incidentu uvádí, že o rasismus nešlo, a že Kamaru označil za „zasr*ného chlápka“ (nešikovně přeloženo samotným Kúdelou jako ‚You f*cking guy‘).



Utkání se kromě nařčení z rasismu dostalo do pozornosti i pro velmi ostrou náladu během hry, během níž slavistický brankář Ondřej Kolář po střetu s domácím útočníkem utržil frakturu lebky.

