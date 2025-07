Zavřete uhlí a české hospodářství se zhroutí jako domino. To nelze připustit, říká Mach

Máme zhruba tři měsíce před volbami, jak vnímáte atmosféru v ČR? Co bude to téma, které rozhodne výsledky voleb? A čím chtějí získat voliče právě Motoristé?

Bohužel, společnost je nyní příliš polarizovaná a řekl bych, že zde hrají velkou roli jednak současní vládní představitelé, a taky média. Názory rozdílné od těch vládních jsou okamžitě nálepkovány dehonestujícími termíny. Tématem pro voliče by mělo být další směřování ČR. Jsou základní alternativy, buď dále budeme pokračovat v sebezničující dekarbonizaci a v zadlužování, nebo půjdeme rozumnou cestou razantního snižování zadlužování ČR. Věřím, že oslovíme voliče naším pojetím politiky zdravého rozumu. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 18643 lidí

Jak si vysvětlujete, že se podle některých předvolebních průzkumů Motoristé sobě většinou do Sněmovny nedostanou?

Nemůžeme přeceňovat výsledky průzkumů, neboť mnohokrát se potvrdilo, že zejména u opozičních stran bývaly nižší než nakonec skutečné volební výsledky. Čeká nás ještě intenzivní volební kampaň v srpnu i v září a věřím, že využijeme našeho volebního potenciálu a dosáhneme na dvojciferný výsledek.

Do médií se dostala zpráva, že Filip Turek prý čelí trestnímu oznámení, které na něj před časem podala jeho expřítelkyně. Ta ho prý viní ze znásilnění a z domácího násilí, ke kterému mělo údajně docházet před patnácti až dvaceti let. Turek tato obvinění rozhodně popírá. Co na to říct? Může toto nějak významněji ovlivnit výsledky voleb? A co říci na názory, které z některých stran zaznívají, a sice, že by měl Filip Turek stáhnout svou kandidaturu?

Trestní oznámení není v oblasti trestního řízení žádná událost, která by měla vést k informaci, že by se někdo mohl provinit. Trestní oznámení může podat kdokoliv na kohokoliv. Do pravomocného rozsudku soudu platí presumpce neviny. Samotné okolnosti, tak jak je zveřejnila paní Rychlíková, vyvolávají řadu pochybností nejen o pravdivosti tvrzení v trestním oznámení, ale i o účelu.

V této souvislosti bych rád uvedl, že JUDr. Rajchl prohlásil, že podal trestní oznámení na předsedu vlády a na další členy vlády v souvislosti s praním špinavých peněz v bitcoinové kauze. A žádná média či spolky stažení jejich kandidatur nepožadují.

Co říci na další kauzu Filipa Turka, o diskutovaném překročení rychlosti?

To je opět ukázka našeho mediálního světa. Když ministr Výborný jel v obci stokilometrovou rychlostí, v mediích jste na tuto informaci nenarazili. Když se Turek vyfotil a na tachometru mu ručička ukazovala dvě stě kilometrů, byla to událost Velikonoc. Rychlou jízdu neschvaluji, ale opět mi vadí přístup „nezávislých medií“ s dvojím metrem, čímž vytvářejí tuto konfrontační náladu ve společnosti.

Pojďme i na další kauzy týkající se politiků. Máme tu také pokračování Čapího hnízda, kdy vrchní soud zrušil osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem. I tady se zeptám, jak moc toto může ovlivnit volby?

Domnívám se, že tato kauza, která se nám neustále vrací, už voliče ANO neovlivní.

Podívejme se i na druhou stranu politické scény. Co říkáte na tzv. bitcoinovou kauzu?

To bych považoval za velký problém a selhání nejen politiků, ale i systému státu. Nelze přece z pozice státu legalizovat prostředky z trestné činnosti. Je nepochybné, že pan Jiřikovský se jinak než nelegálně k takovému množství bitcoinů nemohl dostat. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 53% Zklamal mě 31% Mizerný prezident, dle očekávání 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10989 lidí

A co v tomto případě říci na postoj premiéra, ale také třeba vedení STAN a nakonec i prezidenta republiky? A opět, tato kauza ovlivní, či neovlivní výsledky voleb?

Domnívám se, i když je jen pár měsíců do voleb, že by měla vláda z tohoto vyvodit minimálně politickou odpovědnost, jako celek, a podat demisi. To, jak a kdo byl do kauzy zapleten, je v oblasti trestního řízení na orgánech činných v trestním řízení – na policii, státním zastupitelství a soudu. Věřím, že občan jako volič, dá přednost nám před menším zlem a tolerováním kauz kampelička, bitcoiny a dozimetr. Naše politické uskupení, tj. Motoristé sobě, může voliči nabídnout rozumnou slušnou politiku s osobnostmi, na kterých neulpívá podezření z účasti v nějakých podobných kauzách.

Pojďme dál. „Vláda nic nedělá s monopoly v energetice. Proč má ČR nejvyšší cenu elektrické energie, když 30 let neproběhly žádné významné investice do energetiky?“ napsal jste nedávno na svém facebooku. Jak tuto situaci vyřešit?

Pokud je někde monopol, ač nejsem příznivec regulací, je to přesně okamžik, kdy do systému musí zasáhnou stát. Nefunguje-li trh, pak je tu role státu, aby před monopolem ochránil své občany. Zásadní je zrušení emisních povolenek, které výrazně zvyšují cenu elektrické energie zejména v ČR, kde cca 40 % výroby elektřiny je z uhlí.

Některým vašim odpůrcům na Motoristech vadí mj. to, že chcete prodloužit těžbu uhlí v ČR. Chcete? A proč je to nutné?

Nejsou zatím zajištěny alternativní zdroje. V současnosti elektrickou energii vyvážíme, ale zavřením uhelných elektráren by u nás byl nedostatek elektrické energie, a pokud by zůstal trh neregulovaný, dá se předpokládat enormní navýšení ceny energie. Ztráta konkurenceschopnosti naší výroby a vysoká cena energie se promítne i do cen potravin a spotřebního zboží pro občany ČR.

Co mě k tomuto názoru vede? V současnosti vyrábíme 40 % energie z hnědého uhlí a pouhých 14 % energie z tzv. obnovitelných zdrojů energie (OZE), což jsou především vodní elektrárny a pak bioplynky, FVE (fotovoltaické) a větrné elektrárny. I přes masivní dotace posledních let podíl obnovitelných zdrojů roste v jednotkách procent. Nikdo z vlády nepředstavil projekt, čím se ten výpadek uhelných elektráren nahradí.

Byli bychom v situaci, že si zrušíme zdroje energie, za které nebude náhrada. A když něčeho bude málo, tak trh zafunguje, že to bude enormně drahé. Vysoké ceny energií vyvolají efekt, kdy české firmy nebudou schopny konkurovat na evropském trhu a bude to znamenat, přinejlepším, že se budou stěhovat jinam, kde budou mít lepší podmínky. Čeští zaměstnanci nebudou mít práci.

Začne dominový efekt likvidace českého hospodářství. Nebude-li v ČR výroba, nebude mít stát daně a může dojít i ke kolapsu státu. Toto nelze připustit.

Velkou diskusi vyvolávají emisní povolenky pro domácnosti. Domníváte se, že se podaří ještě nějaké výraznější změny, které by zmírnily dopad na domácnosti? Co to jinak bude pro lidi znamenat? A jak celkově vnímáte Green Deal?

Tyto emisní povolenky musí nastupující vláda zrušit. Není to nic jiného než jakási „spotřební daň“, a to se vším, co k tomu patří, neboť si k její ceně musíme připočíst i příslušnou DPH, kterou navíc dostane stát. Dodavatelé budou povinni poplatek za vypuštěné emise promítnout do ceny benzinu, nafty, uhlí a zemního plynu.

Logika emisní povolenky ETS II je, že má být tak drahá, aby donutila lidi k požadované změně chování. „Požadované chování“ nadefinovala předchozí a současná reprezentace EU/EK klimatickými cíli programu Fit for 55. ETS II by zejména pro obyvatele ČR bylo likvidační. Jsme jeden ze států EU, kde je hodně vesnic a soukromého vlastnictví nemovitostí.

Je úplně absurdní, že emisní povolenka je volně obchodovatelná a budou na ní vydělávat spekulanti. Původní cena 45 eur za tunu CO může narůst i několikanásobně s tím, že jedinou regulací ze strany EU bude uvolnění většího balíku povolenek. Pro obyvatele z venkova by to bylo likvidační. Dojíždějí za prací a dle odhadů by byla reálná cena benzínu o 18 Kč na litr vyšší plus DPH, tj. zvýšení o 21,80 Kč na litr. Nárůst cen uhlí na topení, případně plynu, by byl v násobcích.

Toto občan s průměrným příjmem, či senior, nemůže ekonomicky unést. Případně změnit „požadované chování“, což znamená zásadně zrekonstruovat a zateplit domy, vyměnit vytápění a netopit fosilními palivy a nejezdit dopravními prostředky na naftu a benzín, jak soukromě, tak v hromadné dopravě.

A argumentace, že z toho, co se vybere, že část půjde do dotací a část na sociální dávky, to není nic jiného než přerozdělování majetku občanů. Z toho vyplývá, že zejména to zaplatí střední třída. Stát bude rozhodovat, komu finanční prostředky vezme a komu je dá. Část peněz navíc stát spotřebuje na své úředníky. Je třeba nechat peníze lidem, ať se sami rozhodnou, jak budou žít.