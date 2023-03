Zdražuje se, dejte nám peníze. Víc než 15 tisíc v korunách. Německo stojí

reklama

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23390 lidí má podle Deutsche Welle začínat třetí kolo jednání po neúspěšných dvou předchozích.



Frank Werneke, šéf odborového svazu Verdi, který zastupuje přibližně 2,5 milionu zaměstnanců veřejného sektoru, hovořil o akci coby o největší stávce za poslední desetiletí. Odborový svaz EVG pak uvedl, že se do stávky zapojilo více než třicet tisíc železničářů.



Kromě soukromé přepravy je zasažena i nákladní, a to i včetně té lodní, jelikož se ke stávkujícím přidali i zaměstnanci doků.

Public transport strike in Germany,

Berlin , 27 March 2023@EPA_Images Filip Singer pic.twitter.com/9koOs6dUnb — Filip Singer (@FilipSinger) March 27, 2023

Stávka byla dosti ojedinělá v tom, že německý národní železniční dopravce Deutsche Bahn zrušil na celé pondělí všechny plánované dálkové železniční spoje v zemi, a to i včetně mezinárodních spojů. Dřívější stávky přitom ovlivňovaly zejména místní dopravu.

Regionální železniční doprava byla také masivně omezena, a to až do té míry, že by nebylo možné provozovat ani mimořádné spoje podobné těm, které jezdí o státních svátcích, uvádějí podle Deutsche Welle Deutsche Bahn.



A v sedmi německých spolkových zemích – Bádensku-Württembersku, Hesensku, Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sasku a Bavorsku – je pozastavena také lokální veřejná doprava, jako jsou autobusy, tramvaje nebo metro.

???? Largest strike in decades brings Germany to a standstill



Airports and bus and train stations across Germany were at a standstill on Monday morning, causing disruption for millions at the start of the working week during one of the largest walkouts in https://t.co/SAEuQ9hMSU… pic.twitter.com/5rp1V6a6mj — PiQ (@PriapusIQ) March 27, 2023

V důsledku omezení veřejné přepravy se očekává také zvýšený provoz na silniční síti, jelikož je většina dojíždějících nyní odkázána na jízdu autem anebo jim nezbude nic jiného než nasednout na jízdní kolo.

Stávka má důsledky i pro české cestující. Do Německa se dnes bez auta nedostanou



Stávka se dotkla i Česka. Vlaky Českých drah (ČD) pro mezinárodní dálkovou dopravu stojí v Děčíně. Regionální spoje pak jezdí až do Dolních Žleb, což je poslední zastávka před německými hranicemi. Podle tiskového oddělení ČD se na české straně hranic nepotýkají s komplikacemi. „Jelikož jsme o stávce informovali dlouho dopředu, stejně tak německá strana, nejsou komplikace například s hromaděním lidí v Děčíně,“ uvedly ČD pro ČTK.



Mluvčí pražského letiště Klára Divíšková pak dnes ČTK potvrdila dřívější informace o zrušení 25 letů na Letišti Václava Havla v Praze v době stávky. Problémy na letišti podle ní nejsou.



Omezena byla i letecká doprava



V letecké dopravě se omezení týká všech velkých německých mezinárodních letišť kromě letiště Berlin Brandenburg. Předpokládá se, že v celostátním měřítku se zpožděním nebo zrušením letů bude muset počítat přibližně 400 tisíc cestujících.



Na největším letištním uzlu, ve Frankfurtu, byly po celé pondělí zrušeny všechny příchozí a odchozí lety, případně byly některé dálkové lety označeny jako zpožděné o celý den.

Flights cancelled at empty Munich airport in German transport strike: The boards at at an empty Munich airport announce a litany of cancellations as as transport staff across Germany stage a major strike to push for wage hikes in the pic.twitter.com/wZQKiBHNpV… — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) March 27, 2023

Trpí klima, stěžuje si Deutsche Bahn

Mluvčí Deutsche Bahn Achim Strauss pro Deutsche Welle uvedl, že jeho společnost stávku nepodporuje. „Miliony cestujících, kteří se spoléhají na autobusy a vlaky, trpí touto přehnanou a nafouknutou stávkou,“ řekl s tím, že si ne každý dnes může dovolit pracovat z domova.



„Tisíce firem, které běžně posílají nebo přijímají své zboží po železnici, budou také trpět,“ dodal a shrnul, že „nakonec utrpí i životní prostředí a klima“. „Dnešními vítězi jsou ropné společnosti,“ míní.

Without workers nothing moves!@MUC_Airport looks like a ghost city during workers #Streik



From Greece our solidarity with the workers of Germany on #strike for wage raises! pic.twitter.com/iNRjs4Hzko — PAME Greece International (@PAME_Greece) March 26, 2023

Mnozí lidé se o stávce dozvěděli, až když chtěli vycestovat. BBC přineslo příběh muže, který chtěl odletět do španělského města Málagy, místo toho však zůstal v Německu. „Vlastně jsem trochu v šoku,“ ohodnotil tento nepříjemný zážitek.



Svaz Verdi, který zastupuje zaměstnance ve veřejné dopravě a na letištích, požaduje zvýšení mezd o 10,5 procenta, nejméně však o 500 eur (zhruba 12 000 Kč) měsíčně. EVG zastupující zaměstnance Deutsche Bahn a autobusových společností pak žádá zvýšit mzdy o dvanáct procent, přičemž minimální nárůst měsíční mzdy označil na částku 650 eur (cca 15 400 Kč).



Šéf odborového svazu Verdi Frank Werneke uvedl, že pro miliony zaměstnanců je prý stávka „otázkou přežití“ v podmínkách vysoké inflace, jež v Německu v únoru dosahovala hodnoty 9,3 procenta. Odborový předák z EVG Martin Burkert pak varoval, že by mohly další stávky paralyzovat Německo i v období velikonočních svátků. Zaměstnavatelé naopak varují, že vyšší mzdy pracovníků v dopravě způsobí zdražení jízdného a zvýšení daní, aby se rozdíl vyrovnal.

Psali jsme: České dráhy: Stávka na železnici v Německu omezila provoz mezistátních vlaků „Lidé už vnímají.“ Německý poslanec u Xavera řekl, jak to je Další banka padá. A hodně velká. „Kaput. Vyberte si peníze,“ zaznělo Dvě možnosti. Ani jedna se Železnému líbit nebude. Tomáš Vyoral si smlsnul

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama