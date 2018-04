Zdrcující přehled: Sexuální zločiny „jižanů“, „severoafričanů“ a „mužů jižanského vzhledu“ v Německu. Podrobné zpracování

18. února při návštěvě hřbitova v Bochumi byla znásilněna 33letá žena. Útočník zaútočil na ženu zezadu, udeřil ji do hlavy kamenem a tím ji omráčil. Poté ji opakovaně znásilnil. Bochumská policie o znásilnění mlčela, dokud zprávu nezveřejnily místní noviny Rheinische Post. Následně se ukázalo , že násilník již byl odsouzen za sexuální delikt a v důsledku toho byl zařazen do „rehabilitačního“ programu. Poté byl propuštěn z vazby.

Policie v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW) zřejmě potlačila informace o znásilňování, aby se zabránilo obavám veřejnosti z recidivy odsouzených sexuálních delikventů. Opatření policie vyvolalo veřejný odpor. „Podle mého názoru veřejnost má právo vědět, že odsouzený sexuální pachatel bude představovat skutečné nebezpečí, až se vrátí, prohlásil vedoucí detektiv. „Když se stane něco tak hrozného, jako se stalo v Bochumi, tak se to musí nazvat pravým jménem, bez jakéhokoli jestli, nebo ale. Když se taková důležitá informace před veřejností zatají, lidé se budou domnívat, že je všechno v pořádku a že pachatelé již nebudou páchat trestnou činnost.“ Mluvčí policie uvedl, že mlčení médií chrání oběť: „Od psychologů víme, že je to často pro oběti velmi stresující.“ Po této reakci veřejnosti ale bochumská policie připustila , že udělala „chybu“.