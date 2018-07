Že by mi dítě přivedlo domů muslima? 81 procent Čechů proti

Muslimové by v Čechách neměli mít právo zřizovat vlastní školy nebo mešity. A dva z každých pěti dotazovaných by jim zakázali i volit. Vyplývá to z průzkumu, který agentura Median vyhotovila pro MF Dnes. Ve většině otázek převládá u veřejnosti negativní postoj.

Průzkum agentura provedla na 817 respondentech mezi 25. květnem a 9. červnem. Co by většině Čechů vadilo? Například kdyby v jejich domě vzniklo komunitní centrum pro muslimy. To si nepřeje plných 82 % respondentů. Obdobně je na tom představa, že by si jejich potomek našel partnera či partnerku v řadách muslimů, zde nesouhlasí 81 % a s výstavbou mešity ve čtvrti, kde bydlí, by nesouhlasilo 80 %.

Tolerantnější jsou dotazovaní v jiných případech. Přibližně polovině (52 %) z nich by nevadilo, pokud by jejich lékař byl muslim. 65 % nemá problém s tím, že by jejich potomek chodil do jedné třídy s někým muslimského vyznání, a stejný počet by neměl problém ani s kolegou v práci. Že tolik lidí by odmítlo muslimského lékaře překvapilo dokora Ahmada Zohoora z Karlových Varů. Prý se s odmítnutím nikdy nesetkal a s projevy xenofobie také ne, maximálně s vtipy od kolegů. Podle něj je vina i na straně muslimů, protože nedokážou svou víru dobře prezentovat.

Při dotazech na práva, která by v Čechách muslimové měli mít, také vyšla zajímavá čísla. Plných 40 %, tedy 2 z každých pěti dotazovaných, by muslimům upřelo volební právo, a to i když mají české občanství. 44 % si také nemyslí, že mají mít právo vyznávat svou víru nebo uzavírat sňatky s Čechy. Lehce nadpoloviční většina (52 %) si dokonce myslí, že nemají ani mít právo žádat o české občanství. A stejné procento respondentů by jim upřelo i právo dodržovat jejich náboženské tradice. Sdružovat se v mešitách a komunitních centrech by zakázalo dokonce 57 % dotázaných. Nejvíce odmítané je právo na stavbu mešit ve velkých městech, kde by 77 % respondentů řeklo jasné ne a jen o dva procentní body menší podíl si myslí, že by muslimové neměli mít vlastní školy.

Z výzkumu též vyplývá, že Češi jsou raději, když muslimy není příliš vidět, nebo alespoň poznat. Pouze 49 % dotázaných by povolilo nosit muslimkám hidžáb, tedy nejméně zakrývající pokrývku hlavy, burku nebo nikáb pak považuje za přijatelné pouze 16 a 15 % respondentů. Dan Prokop, autor výzkumu, říká, že v roce 2015 to přitom u hidžábu bylo 58 %, takže se nálada zhoršuje. Osobní zkušenost s muslimy má přitom pouze 20 % dotázaných. U poloviny z nich jde o kolegu z práce.

Na závěr informace o demografii dotazovaných. Nejuzavřenější jsou proti nim středoškoláci bez maturity, kde podíl činí 79 %. Ale i u vysokoškoláků toto číslo dosahuje 52 %. U voličů SPD jde o 91 %, u KSČM 85 %, ANO 77 %. Naopak nejméně uzavřených je u voličů TOP 09, 32 %, pak u KDU-ČSL a Pirátů. Podle odhadů MF Dnes žije v Čechách 20 až 30 tisíc muslimů, převážně v Praze, Brně, Karlových Varech a Teplicích, přičemž ve Varech se jedná o obyvatele zemí bývalého Sovětského svazu.

