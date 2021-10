Že by skutečně „účelovka“? Známý kontrolor vstoupil do kauzy „Babišův zámek“

reklama

Petrov nechápe, proč z údajných několika stovek jmen, které měly provádět finanční machinace v daňových rájích, se česká média zaměřila jen na premiéra Babiše. „Vyšel někde seznam těch 300 českých podnikatelů, kteří jako Babiš využívali daňové ráje? Když už, měli bychom znát všechny,“ má jasno Petrov.

Jinak to prý celé vyzní jako účelová věc před víkendovými volbami. „Pokud tedy novináři mají pocit, že vyvádět peníze do daňových rájů je v nepořádku. Pokud je média nezveřejnují, tak to asi není nic vážného. Jen v případě Babiše, který shodnou okolností jde za týden do voleb. Tak nějak to zrovna vyšlo,“ naráží na podivnou náhodu Petrov.

Místo toho je podle něj potřeba pochopit, proč i přes množství skandálů lidé hnutí ANO nadále volí. „My se musíme začít ptát, co je ta síla, která tuto velkou skupinu voličů drží u Babiše – nebo přesněji – jak hluboce je zklamali ti předchozí politici a co jim nedávali a Babiš jim to dává, že je to silnější než všechny tyto kauzy. Mě už asi nezajímá, jaké všechny lumpárny Babiš dělal – jde mi o to, co je silnější než všechny tyto lumpárny,“ ptá se Jaroš a dodává, že až to budou ostatní vědět, budou s tím umět něco dělat.

