Že by tolik lidí neumělo vložit do obálky lístek? Velké podezření nad senátními volbami na Rokycansku. Tyto informace se k nám dostaly

Podvody s hlasy? Je možné, aby někdo zneplatnil stovky lístků v senátních volbách? V senátním obvodu Rokycany nakonec může dojít i k přepočítávání hlasů a ke kontrole těch, které byly označeny za neplatné, je jich totiž překvapivě mnoho. U volby, kde nekřížkujete, pouze do obálky vložíte jeden hlasovací lístek, prý tento úkon nezvládlo na tři a půl tisíce voličů. A rozdíl mezi druhým a třetím místem v Rokycanech? Jen 252 hlasů. Druhá skončila stávající senátorka Milada Emmerová (ČSSD), která postoupila do druhého kola proti Pavlu Karpíškovi (ODS). Na třetím místě a tudíž za branami finále zůstala Lucie Groene, kterou navrhlo hnutí ANO.

Někdejší ministryně zdravotnictví Emmerová dokázala v některých okrscích rokycanského senátního obvodu porazit Lucii Groene skutečně drtivým rozdílem. Již z letmé analýzy je ovšem patrné, že výsledky v těchto okrscích se vymykají z běžné linie výsledků. Groene porazila Emmerovou ve 103 obcích, Emmerová se radovala z vítězství v 75 kláních, v 5 případech pak obě dámy získaly shodný počet hlasů.

ParlamentníListy.cz se podívaly na kompletní výsledky prvního kola senátních voleb na Rokycansku, ze kterých je patrné, že standardně byl rozdíl mezi Emmerovou a Groene maximálně třicet hlasů, a to i v případě větších obcí, kde hlasovaly stovky, či tisíce voličů. Pokud už byl rozdíl mezi oběma uchazečkami o křeslo senátora výrazně vyšší, zpravidla to bylo ve prospěch Emmerové.

Existují ale obce, kde jedna z uchazeček tu druhou porazila opravdu drtivým poměrem. Nejextrémnější rozdíl byl v obci Tlučná, kde získala Emmerová 311 hlasů, zatímco Groene pouhých 82. Lucie Groene prohrála s Miladou Emmerovou v celém obvodu Rokycan celkově o 252 hlasů, jen v Tlučné přitom o 229.

Zajímavé jsou i výsledky v dalších obcích. V Drozdově Emmerová vyhrála 89:35, bylo zde celých deset procent neplatných hlasů, což je u senátních voleb s podivem. Nic se nekřížkuje, volič pouze vloží do obálky jeden lístek s preferovaným kandidátem. V Manětíně získala Milada Emmerová 37 procent hlasů, porazila zde Groene poměrem 119:34, získala zde tedy takřka čtyřnásobek hlasů. K podivnému výsledku na opačné straně došlo v obci Chrást, kde Groene porazila Emmerovou poměrem 112:79, kdy z 653 vydaných obálek registrují pouze 561 platných hlasů.

V obci Příkosice získala Emmerová 64 hlasů a celkově 40,25 procent. Ze 186 vydaných obálek zde evidují 159 platných hlasů. V rámci celého volebního obvodu přitom získala Emmerová pouze 15,8 procenta hlasů. Ve Zbirohu vydali 888 obálek, mají přesně o stovku méně platných hlasů. Z těch platných si Emmerová připsala 170, Groene 109. Celých 78 ze 100 neplatných/neodevzdaných hlasů/obálek evidují v zbirožském druhém okrsku. Obálky se ztrácely i v obci Dobříč, zde bylo vydáno 175 obálek, 169 bylo podle zápisu vhozeno do urny, avšak 28 z nich bylo označeno za neplatné. Poměr platných hlasů je zde na nízkých 83,43 %. V okrsku číslo 1, kde volila drtivá většina Dobříče, bylo platných hlasů pouze 80,95 %, jak dokládá oficiální web Českého statistického úřadu.

Senátní obvod Rokycany měl celorepublikově nejnižší poměr platných hlasů, a to pouze 92,56 %. Celkem 23 z 27 obvodů, kde se minulý týden volilo, eviduje 95 a více procent platných hlasů, v Praze dosahoval poměr platných hlasů ve třech obvodech dokonce kolem 98 procent. ParlamentníListy.cz se obrátily na Lucii Groene (navržená hnutím ANO) s žádostí o vyjádření k výsledkům prvního kola voleb na Rokycansku.

Některé okrsky ve Vašem senátním obvodu dopadly výrazně jinak než většina ostatních. Čím si to vysvětlujete? Není možné, že v některých lokalitách má paní senátorka Emmerová pouze silnější pozici?

Někde asi ano, hlavně tam, kde se nacházejí nejrůznější domovy důchodců, domy s pečovatelskou péčí nebo podobná zařízení. Tam je to na výsledcích znát. Ale pohybuje se to spíše v řádu desítek hlasů. Kuriózní je na tom výsledku prvního kola, že v naprosté většině okrsků včetně Rokycan jsem vyhrála nad paní Emmerovou a tyhle skoky v několika případech zvrátily výsledek. Byl to napínavý souboj, který se najednou vyvinul trochu nelogicky, statisticky vzato. Já jsem si toho extrémního výkyvu hlasů od průměru vlastně všimla, až když mě na to začali lidé upozorňovat. Ten boj o druhé místo byl napínavý a výsledek je překvapil. Psali mi svoje poznatky. Nevím, jestli to nesouvisí s tím nezvyklým počtem neplatných hlasů.

V senátním obvodu Rokycany je rekordní počet neplatných hlasovacích lístků. V některých okrscích byl poměr platných lístků stěží nad 80 procenty, republikový průměr je přitom kolem 95 procent. Princip senátní volby je přitom snadný, vložíte jeden lístek do obálky. Neumí snad lidé na Rokycansku volit?

U nás umí volit stejně jak zbytek republiky, takže ten důvod, proč je zrovna v tomto senátním obvodu takové množství neplatných hlasů, respektive nepoměr mezi vydanými a platnými obálkami, se musí vypátrat.

Můžete poukázat na některé konkrétní anomálie?

Je toho víc, ale zatím se to ověřuje. Určitě nejsem jediná, koho zajímá, jak se vysvětlí ta záhada z Tlučné, Manětína a dalších několika obcí. Dostala jsem i jeden velmi závažný podnět, který leccos vysvětluje a naznačuje, ale to se teprve ověřuje.

Zaujala nás obec Tlučná, kde Vás senátorka Emmerová porazila o 229 hlasů. Jak si tak velký rozdíl vysvětlujete?

Je to záhada, ale není jediná. Asi bude potřeba některé okrsky přepočítat. Je potřeba se tím zabývat a vysvětlit, jinak lidé nebudou mít důvěru k výsledkům voleb, a to by bylo strašně špatně. Už takhle je účast dost malá.

Budete v rámci výsledku prvního kola senátních voleb podnikat nějaké kroky?

Jak jsem řekla, je potřeba všechny podněty zkontrolovat a ověřit nejrůznější informace. Uvidíme příští týden, jestli se některá podezření potvrdí nebo ne. Pokud ano, bude se to určitě řešit.

