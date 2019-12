Že nemá manažerské schopnosti? Bartošek v ČT nabídl jiný pohled na odvolání Navrátila z NÚKIB

Úvodem Bartošek předeslal, že již mají pozitivní ohlasy z řad občanů na jejich snahu obrátit se na Ústavní soud kvůli zvýšení rodičovského příspěvku. Doplnil, že KDU-ČSL je přesvědčena, že krok, který vláda udělala, není šťastný. „KDU-ČSL je ráda, že se zvyšuje rodičovský příspěvek, ale mrzí nás, že vláda vyčlenila asi 70 tisíc rodičů, kterým říká, že na to nárok nemají,“ upřesnil předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL.

„Je třeba podporovat všechny rodiny, které na to mají nárok, vzniká tím nyní nerovnost před zákonem,“ objasnil Bartošek důvod, proč se rozhodli k ústavní žalobě, a zdůraznil: „Na základě listiny práv a svobod má stát podporovat rodiny, a jestliže se najednou řekne, že část podporovat bude a část ne, tak je to diskriminační. Tak by to být nemělo!“

„Jak jinak by stát měl podporovat mladé rodiny s dětmi, než že jim pomůže a dá prostředky v situaci, kdy ty rodiny ty peníze nejvíce potřebují?“ zlobil se Bartošek s tím, že Poslanecká sněmovna může přijmout takový zákon, na který je možné nahlížet, že je v rozporu s ústavou.

Stát se v této věci podle jeho slov zachoval nespravedlivě a KDU-ČSL pouze chce, aby se to napravilo. „My jsme přesvědčeni, že i ty další rodiny, které skupinově vyčlenili, na to mají nárok,“ zopakoval poslanec důvod, proč se obrátili na Ústavní soud.

Hnutí ANO argumentuje dopady na státní rozpočet. Moderátor Daniel Takáč připomněl, že jedna z variant byla i ta, že příspěvky dostanou pouze děti narozené počínaje lednem 2020. „Není nakonec právě tohle velmi rozumný kompromis?“ optal se Bartoška, který něco takového promptně odmítl. „To podle mne není. Tento příspěvek se dlouho nevalorizoval a je správné, že vláda přistoupila k tomuto kroku, bohužel z toho ale vyčlenila část rodin, a to je špatně,“ odvětil.

„Jestliže vláda připravila rozpočet, kde je schodek zhruba 40 miliard, tak 1,5 miliardy, kterou by vydala na vyčleněné rodiny, není už nic, co by tento stát zlikvidovalo, tento stát na to má,“ shrnul Bartošek.

Vylučuje riziko, že kdyby jim Ústavní soud vyhověl, nikdo nedostane nic, protože se příslušné pasáže zákona zruší. „Jsem přesvědčen, že je tu velká šance na úspěch KDU-ČSL, jdeme do toho s velice dobrými právníky. Naší snahou je rodinám pomoct, a ne je poškodit,“ řekl jasně.

Poté se přesunuli k informaci z toho týdne, že vláda odvolala ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušana Navrátila. Jako důvody uvedla, že není odborník a nemá dostatečné manažerské schopnosti a neumí komunikovat.

Tato charakteristika však podle Bartoška na Dušana Navrátila nesedí. „Celé to odvolání má v sobě zvláštní hořkost. Pan Navrátil deset nebo jedenáct let vedl NBÚ, dva roky stojí v čele NÚKIB, který postavil na zelené louce, dal tomu strukturu, nabral nové lidi. Odvoláváme člověka, který má takovou historii,“ kroutil Bartošek hlavou.

„Jediné, co tam zůstává, je spekulace, kdy NÚKIB vydal varování před firmou Huawei. Člověk se pak musí ptát, co je vlastně skutečnou příčinou odvolání Navrátila,“ podotkl poslanec, podle kterého nešlo o člověka, který by manažersky něco nezvládal.

Následně nabídl podívat se na celou věc jinou optikou: „Jestliže NÚKIB opakovaně nedáváte peníze na rozvoj, na platy, tak pak už nevím, kdo by tam měl být ředitelem, aby dělal nějaká kouzla. Jestliže premiér v interpelaci odpoví, že ředitel NÚKIB je ‚žába, která sedí na prameni‘. Potom podám v rámci rozpočtu pozměňovací návrhy, které jsou mimo rozlišovací schopnost státního rozpočtu, kdy chci 40 milionů na investice a 21 milionů na mzdy. A ani toto není vládní koalice ochotna podpořit, i když to je naprosto klíčové. Tak co si o tom má člověk myslet?!“

„Na jednu stranu vláda NÚKIB nepodporuje a na druhou stranu jejího ředitele obviňuje, že nečiní a je neschopný... to je přece nesmysl,“ uzavřel místopředseda KDU-ČSL Bartošek.

