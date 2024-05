Že si za to může Fico sám? Konečná se zhrozila nad příspěvky „stoupenců“ Fialy

„Naprosto odmítám tezi, která se začala objevovat na sítích, že si za to vlastně pan premiér Fico může sám,“ říká ke střelbě na slovenského premiéra europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Mluví o tom, co o Ficovi psala některá média, a zmiňuje i české politiky a „stoupence Fialovy vlády“. Dostala se i k výsledkům nedávného průzkumu, který přiřkl STAČILO! přes třináct procent. Ohledně Zdeňka Jandejska pak nechybí vzkaz pro europoslankyni Vrecionovou. „Odbornice na slovo vzatá. Kozel zahradníkem,“ zaznělo.

Paní poslankyně, začněme aktuální otázkou ohledně střelby na slovenského premiéra Roberta Fica…

Chtěla bych v první řadě popřát panu premiérovi, aby byl co nejdříve fit. Posílám mu mnoho sil. Stejně tak celému Slovensku, protože situace je tam velmi vypjatá. Naprosto odmítám tezi, která se začala objevovat na sítích, že si za to vlastně pan premiér Fico může sám. Doporučila bych všem, aby se podívali, jak o něm psal například Denník N, SME a další. Nejhorší na tom všem je, že zrovna tato média a slovenští opoziční politici se sice ohánějí demokratickými hodnotami, ale naprosto jim chybí respekt k jinému názoru. A to k takovému, se kterým pan premiér Fico vyhrál volby. Nebyl ušetřen ani ze strany českých politiků. Pan Kolář – myslím teď mladšího – z TOP 09, kandidát SPOLU, o něm prohlašoval, že je „hlásná trouba Ruska“! Vláda – vyloženě s respektem k názoru našich sousedů – pro jistotu zrušila společná jednání se Slovenskem. Jak se vyjadřují stoupenci Fialovy vlády, o tom se můžete přesvědčit na Twitteru. Upozorňuji ale, že to není nic pro slabší povahy… Ale vlastně se podobně brutálně vyjadřují i samotní funkcionáři vládní ODS, čehož je „pan“ Novotný z Řeporyjí živým důkazem. Tohle jsou ty kapky, které pak vedou k naprosté agresivitě společnosti.

Pojďme na další téma. V pondělí vyšel další průzkum společnosti Kantar a Data Collect, kde má uskupení STAČILO! více než 13% potenciál. Překvapilo vás to?

A jaký je váš cíl. Kolik procent?

Naším cílem ale není 5, 7 nebo 10 %, nýbrž takový výsledek, který započne konec vlády P. Fialy.

Zároveň jsem ale zaznamenala, že čím větší podporu nám lidé dávají, tak politická konkurence po nás plive. A to dokonce takové výmysly, že jsem se účastnila nějakých šílených pochodů. No absurdity. Já jsem na to od posledních voleb samozřejmě připravena a budu také nahlas říkat, komu tato štvavá kampaň proti nám slouží. A není to nikomu jinému než současné vládě Fialy, Rakušana, Jurečky, Černochové a dalším. Naši voliči jsou ale inteligentní a dokážou rozlišit různé účelové pomluvy…

Navážu dalším aktuálním dotazem. Paní europoslankyně Vrecionová z ODS/SPOLU zveřejnila na síti X emotivní video, v němž se „obouvá“ do exprezidenta Agrární komory pana Jandejska, který kandiduje za STAČILO!, a to kvůli podmínkám chovu zvířat na jeho farmách, a vás tam vyzývá k nápravě. Budete s tím něco dělat?

Je vidět, že paní Vrecionová je odbornice na zemědělství na slovo vzatá. Takový kozel zahradníkem. Vlastně zemědělcem. I kdybych na chvíli připustila, že je to pravda, tak co by tím pan Jandejsek získal? Kdyby paní Vrecionová věděla, o čem mluví, tak takový nesmysl nemůže vypustit z úst. Týraná zvířata a zvířata ve stresu mají nižší přírůstky, vyšší úmrtnost, vyšší náklady na péči – vždyť by takto pan Jandejsek sám sebe „okrádal“.

Celou věc ale řeší soud – a i když chápu, že věřit v jeho nezávislost už je i pro členy vládní strany mající Ministerstvo spravedlnosti obtížné – bylo by fajn věc trapně do rozhodnutí nekomentovat.

Ať si paní Vrecionová hledí raději dezinformátorů ve vlastní koalici a ujasní si, jestli je SPOLU pro euro, nebo proti němu, jestli podporují Green Deal, nebo jej odmítají či zda chtějí zachovat českou korunu, nebo ji co nejrychleji vyměnit za euro…

Minulý týden jsme si připomínali výročí konce druhé světové války. Někteří mluví o přepisování dějin. Jak to vidíte vy?

Přepisování dějin je něco, co ale v posledních letech nabralo na obrátkách. Velký podíl na tom má také Evropský parlament, který v souvislosti s druhou světovou válkou přijal rezoluci, kterou sňal část odpovědnosti z rozpoutání tohoto konfliktu z nacistického Německa. A nejsmutnějším na tom všem bylo, že jsem se proti tomu postavila jako jediná zástupkyně ze všech 21 poslanců z České republiky.

U příležitosti tohoto výročí promluvil i prezident. Uvedl, že je historickým paradoxem, že Rusko jako Sovětský svaz bylo tehdy součástí koalice proti nacistické agresi, ale dnes se stalo samo agresorem. Mimo jiné řekl, že Rusko rozpoutalo válku, která si svojí ničivostí nezadá s druhou světovou válkou. Co byste k jeho slovům řekla?

Už jsem na to částečně odpověděla v předchozí otázce. Nicméně pan generál by si měl doplnit vzdělání. Jakkoli je konflikt na Ukrajině hrozný a udělám všechno pro to, aby i v českém prostoru zazněl jasný hlas míru, tak jej samozřejmě nelze srovnávat s tragédií 2. sv. války. Mimochodem, pan generál Pavel asi zapomněl, že tu byl i „jakýsi“ Vietnam, Irák nebo Afghánistán. Že tady máme Gazu, kde mnohé státy viní Izrael přímo z genocidy tamního obyvatelstva. Ale vzhledem k tomu, že na útočící straně byli nebo jsou „ti správní“, tak o tom mlčí.

Mimochodem, máme tady obrovské morální dilema. Poslat, či neposlat zpátky z evropských států na Ukrajinu muže, kteří spadají pod tamní brannou povinnost? Co si o tom myslíte?

V první řadě bychom měli dělat všechno pro to, aby v konfliktu už neumíral nikdo. Přiznám se, že naprosto chápu Ukrajince, že nechtějí do mlýnku na maso. Je tedy ale třeba, aby to Zelenského režimu jasně sdělili a dali najevo, že nechtějí pokračovat v nesmyslné válce. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se uvažuje o naprosto absurdním návrhu vyslat na Ukrajinu vojáky států NATO, tak je logické, že se občané ptají, proč nejdou bojovat primárně Ukrajinci…

Znovu ale opakuji, že my podporujeme politiku míru. Odmítáme se podílet na likvidaci dalších tisíců mladých životů – ať už z Ukrajiny či z kteréhokoli jiného státu. Ukrajina potřebuje mír, ne další mrtvé. Mimochodem jsem ráda, že koalice STAČILO! má mezi svými kandidáty člena vedení Světové rady míru – Milana Krajču.

