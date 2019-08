Že umělci nemají peníze? V Národním divadle dali přes 7 500 000 korun za grafické návrhy samolepek nebo plakátů

Před časem jsme přinesli informaci o zajímavé smlouvě mezi Národním divadlem a Plzeňským Prazdrojem, který má například zajistit při reprezentativních příležitostech a při služebních jednáních ředitele a vedení ND podávání piva Pilsner Urquell. Nyní naše redakce obdržela další pozoruhodné smlouvy. Týkají se spolupráce mezi ND a grafickým studiem Formata. Ve smlouvách je předmětem zajištění grafických prací pro Národní divadlo v období od letošního července do června příštího roku. Hodnota smlouvy je přitom nezanedbatelných 2 090 456,50 koruny. To byl ale jenom začátek.

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provádět po dobu trvání smlouvy na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v zajištění grafických prací pro tisk propagačních materiálů Národního divadla na období červenec 2019–červen 2020, tj. jedné divadelní sezóny,“ stojí ve smlouvě, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici přímo od zdrojů z ND.

A co přesně bude grafické studio pro Národní divadlo dělat? Například jde o inscenační plakát, samolepky, billboard, různé formy plakátů, inscenační markýzu, letáky, pohledy, kalendáře nebo programy k jednotlivým představením. V přepočtu částka vychází na více než 174 tisíc korun měsíčně. V příloze smlouvy, kterou máme k dispozici, je i tabulka s přesnými částkami za jednotlivou práci, sumy jsou ovšem začerněné.

„Platy umělců v našem divadle jsou v průměru kolem 28 tisíc hrubého, když tam přidáte i různé bonusy. Nám přišla ta smlouva dost zarážející, že se platí víc externí grafik než ti, kteří ND obětovali tolik roků,“ sdělil redakci zdroj, který si z obavy o mstu nepřál být jmenován. „Je to tak, že když se ozvete, máte problém. Takže o řadě investic pana Buriana se ví, ale hlasitě mlčí,“ dodal ještě k atmosféře v uměleckém svatostánku republiky.

Na názor, zda je cena za grafiku adekvátní, jsme se zeptali v desítce grafických center.

„Na první pohled se zdá být cena vysoká, ale když jsem viděl, co všechno pod ni spadá, tak už mi tak vysoká nepřijde. Myslím si, že by se asi šlo domluvit na ceně o něco nižší, řekněme 1,6 milionu jako cena za balíček všech položek. Po pravdě to ale není velká úspora. Ta nicméně může mít vliv na kvalitu odvedené práce. Když budou grafici mít limitovaný čas a rozpočet na práci, tak do ní nebudou dávat tolik svoje srdce. Cena je jedna věc. To, jak je ND spokojeno s prací agentury a kvalitou výstupu, je druhá. Na tuto zakázku – smlouvu musí být pohlíženo z obou. Vždycky se najde někdo, kdo to udělá levněji, ale s cenou může klesat i kvalita. U ND by kvalita měla být co nejvyšší, už z principu,“ přišla odpověď z jednoho grafického studia v centru Prahy.

Národní divadlo v Brně odpovědět odmítlo s tím, že jsou příspěvková organizace, a tudíž takové informace nesdělují. Parta umělců v Moravskoslezském (národním) divadle se ani během několika dnů nevyjádřila.

„Jsme Formata, dělníci designu, k Vašim službám,“ tak zní heslo pražského Studia Formata, které se zaměřuje na grafický design, webdesign a tisk. Společnost u nás působí více než dvacet let a mezi svými zákazníky má kromě Národního divadla další významné české i zahraniční společnosti. Jmenujme například CzechTourism, Goethe-Institut, British Council, firmu Wella nebo Česká centra.

Výroční zprávu ND zpracovala rovněž firma Formata. Cenu za práci se dozvědět nelze.

S Národním divadlem společnost Formata spolupracuje dlouhodobě, první smlouva na zajištění grafických prací pro tisk propagačních materiálů Národního divadla byla na období od července 2016 do června 2018, hodnota smlouvy byla 3 339 358 korun. Nato ihned následovala další smlouva na období červenec 2018 až červen 2019 v hodnotě 2 066 510,6 koruny. Celkově tedy Národní divadlo vyplatilo společnosti od roku 2016 téměř 7,5 milionu včetně DPH.

Společnost Formata jsme samozřejmě oslovili také. Učinili jsme tak už 12. srpna s dotazy, jak se ke spolupráci s Národním divadlem dostali, kdy bylo vypsáno výběrové řízení, a vzhledem k tomu, že jde o spolupráci již od roku 2016, nás zajímalo, jestli je smlouva prodlužována také v rámci výběrového řízení, nebo automaticky. Odpověď jsme neobdrželi ani po urgenci ve středu 14. srpna, kdy jsme o odpověď požádali také Martina Hanyše, Petra Humla a Václava Machurku, kteří za společností stojí.

Ministerstvo kultury



autor: B. Richterová a T. A. Nový