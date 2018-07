Že vstoupili do vlády, protože cítili zodpovědnost? Ivan Bartoš se v ČT vysmál ČSSD

Demonstranti dávali najevo především nesouhlas s podporou vlády ze strany KSČM. Když se Babiš snažil na protestanty promluvit, demonstranti po něm začali házet nejrůznější předměty, mezi nimi také PET láhve. „Já žádné láhve nikam neházím,“ uvedl Bartoš a dodal, že podle jeho názoru nešlo o výrazné životní ohrožení. „Já jsem pacifista, já odmítám násilí,“ připustil zároveň. Podle něj je zapotřebí, aby se demonstrace hlídaly.

Maraton za řečnickým pultíkem ve Sněmovně, tedy jednání a následné hlasování o důvěře vládě menšinového kabinetu ANO a ČSSD s podporou KSČM, nehodnotí Bartoš pozitivně. „Vláda má špatnou energii,“ uvedl a odkázal především k postoji jednotlivých poslanců. Podle něj o jakémkoliv nadšení ve Sněmovně při hlasování nemohla být řeč.

Podle Bartoše vstup do vlády sociální demokracii příliš nepomůže. „Já tomu nevěřím, podle mě to dopadne podobně,“ uvedl a připomněl poslední volební výsledek sociální demokracie. Proč by lidé volili sociální demokracii, když byla u vlády s Babišem, zamyslel se. Nesouhlasí také s tím, že sociální demokracie jako jediná strana cítila zodpovědnost, a proto do vlády vstoupila. Podle něho za tím stojí spíše finanční motivy.

Bartoš současně připomíná, že Piráti jsou připraveni být konstruktivní opozicí. „My máme jasnou agendu,“ uvedl a připomněl především protikorupční zákony nebo zákon nominační.

