Stanjura (ODS): Žádný pravicový politik nemůže hlasovat pro vládu, postavenou na hlasech komunistů

Velmi často tady slýchám nářky, zejména poslanců z hnutí ANO, že ti, co mají přednostní právo, mluví jako první a na ně se nedostane. Já jsem se včera, když začala tato schůze, rozhodl, že své přednostní právo nevyužiji a dám šanci poslancům ANO, kteří by tak rádi hovořili, aniž by čekali, aby tak učinili. Od té doby uběhlo takřka 14 hodin a do řádné rozpravy se z poslanců ANO nikdo nepřihlásil. To jenom tak na okraj.

Tím, že vystupuju po těch skoro 14 hodinách, tak mám možnost trošku rekapitulovat, co se tady stalo. Já bych řekl, že jsme se minimálně třikrát vrátili do období socialismu. Takové retro není někdy od věci.

Nejdřív jsme slyšeli soudružský projev soudruha předsedy vlády, který zhodnotil úspěchy bývalé čtyřletky a nakreslil smělé plány do příštích čtyř let. Odpovídal tomu slovník, dikce, tempo projevu, taky záživnost projevu. Kdo z vás poslouchal projevy premiérů Štrougala a podobných velmi podrobně? A já děkuji za těch 90 minut retro stylu, protože nejenom tím stylem, ale tím obsahem to byl úplně čistý socialismus.

Druhý okamžik, kdy jsme se vrátili před rok 89, bylo vystoupení jediného poslance, který doposud hájil tuto vládu. Jediného. A tento poslanec se jmenuje Miroslav Grebeníček. A použil oblíbené komunistické obraty - papaláši, opozice, žvanilové, jejich kecy, už jenom chybělo Se Sovětským svazem na věčné časy. Druhé retro.

A třetí retro - emotivní výlev soudruha předsedy vlády, tam se ukázal, když někdo ty komunisty pozlobil. To už nebyl ten medový hlas 90minutového strojového čtení úspěchů minulého období budování státu a předpokládaných úspěchů. To byla pravá tvář Andreje Babiše.

Teď musím zaimprovizovat, protože je po půlnoci. Mám napsáno, že uběhlo 263 dnů od voleb a už je to 264 dnů od voleb. Slyšeli jsme tady - já nevím, jestli to bylo deset minut pirátského socialistického přátelství, jak se tak vzájemně ptali, jak budou hlasovat a proč budou hlasovat, protože za chvilku budeme hlasovat všichni tím, že se postavíme a svůj názor projevíme. A někteří kolegové sociální demokracie tady mluvili o důvěře do první zrady atd. A kromě toho, že je 264 dnů od voleb, tak taky uplynulo 269 dnů od poslední schůze Poslanecké sněmovny v minulém volebním období, a to byla schůze, které pracovně říkám lithium. Pro kolegy sociální demokraty, kteří mají tu důvěru a jsou připraveni se vypořádat s tou zradou, jsem se podíval do stenozáznamu a odcituju vám několik výroků z této schůze, které zazněly z úst politiků ANO, nebo politiků ČSSD, nebo politiků KSČM, tzn. těch, kteří vytvářejí novou vládu.

Andrej Babiš: To je další kšeft ČSSD. A to není jediný tunel, který nám ČSSD připravila. Oni připravili ještě další tunel, a to je rozdělení ČEZ. Ale co je skandální, jak tady vlastně představitelé sociální demokracie neskutečně lžou. Někdo tady říká, že čtrnáct dní po volbách to nikoho nebude zajímat. No mě to bude zajímat. A já podám na pana Havlíčka, skutečně podám trestní oznámení. A podám a podepíšu ho. Na rozdíl od těch trestních oznámení, který tady na mě psalo x různých lidí. - Podal, nepodal, nevím. Mají důvěru. Pokračoval mj. Andrej Babiš. - Takže prosím vás, kolegové ze sociální demokracie, přestaňte lhát! Já chápu, že vás to štve, ty preference, já za to nemůžu. Bylo by dobré, abyste přestali lhát. Je to skandál, je to krádež a my uděláme všechno pro to, aby to memorandum bylo neplatné.

Další politik ANO, který vystoupil, byl Richard Brabec - momentálně nepřítomen. Ale poté, co jsem tady dneska slyšel, po té neuvěřitelné snůšce lží a demagogie musím říct, že větší prasárnu, a to slovo mi odpusťte, protože ho normálně nepoužívám, jsem tady nezažil.

Zkusíme ocitovat některé výroky některých politiků ČSSD. Já jsem vyděsil pana předsedu Chvojku, když jsem řekl, že dneska ho pochválím a že mi jeho slova mluví z duše. Tehdy ministr pro lidská práva, dnes předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka řekl: "Když už jsme se tady dneska sešli, abychom pomáhali s volební kampaní spojenému souručenství komunistů, anonistů a zatím ještě nevytunelované partě Tomia Okamury, tak mi dovolte říct několik slov na téma lithium. Kauza lithium je podle mého názoru uměle vytvořený příběh a zplodilo jej marketingové oddělení hnutí ANO. Chytré hlavy, které se v hnutí ANO starají o politické PR a které umějí číst, se usmyslely, že tomu bude přesně naopak, že to představí buď jako krádež za bílého dne, megatunel sociálních demokratů, nebo OKD č. 2. Roli pomocníků bohužel hrají zleva komunisté a zprava Okamurův domeček. Dlužno dodat, že zejména komunisté se své role zhostili s nebývalou vášní. Tak úzce s velkokapitálem kooperovali naposledy snad za bolševické revoluce v Rusku, kdy za peníze německých kapitalistů pašovali svého vůdce Lenina z Finska do Ruska. (Veselost v pravé části sálu.) V zájmu čeho se tady předkládají společnosti ty lži? V zájmu čeho tady vzniká nacionalisticko-komunistická fronta? Proč jednotlivé části toho takzvaně spojeného souručenství spolu tak úzce koordinují?"

Odpověď poznal Jan Chvojka v tomto volebním období. On sám mluví o ďábelské koalici ANO, SPD a KSČM, ale mají důvěru a počkají, než je někdo zradí.

Dovolte mi, abych ještě ocitoval, a to bude poslední citát z té schůze, například slova Jiřího Havlíčka, sociálního demokrata. (Poslanec Faltýnek mluví z lavice.) Jestli chce i pan Faltýnek, mám i jeho slova, aby mu to nebylo líto. Ale nejdřív ministr Havlíček, sociální demokrat. Já nevím, jestli jste si ho nechali ve straně, ale po dnešku byste ho měli vyloučit, protože si představte, co on řekl: "Dalším nápadem pana Babiše a komunistů bylo za každou cenu propojit kauzu lithium s kauzou OKD. Ale to jsou, dámy a pánové, přece estébácké metody, které, zdá se, agentu Burešovi nejsou vůbec cizí. Chce se mi z vás, pánové, opravdu zvracet." Ale mají tu důvěru a do té první zrady počkají. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.)

Co říkal Pavel Kováčik, předseda klubu KSČM: "Je vidět, že dosavadní vládní koalice je vyčerpaná. A protože slyšíme vzájemné útoky, čím větší význam funkcionáře ve straně a ve vládě, tím větší zločinec a v očích té druhé vládní strany, tak se tedy ptám kolegů ze sociální demokracie a z hnutí ANO, protože jde o tyto dvě strany, proč jste tedy spolu v té vládě tak dlouho byli? Proč jste tedy zuby nehty vládu tak dlouho drželi? To jste o sobě vzájemně nevěděli, jací jste, když to tady sázíte jak housky na krámě? Čím větší funkcionář, tím větší loupežník." Teď už tam s nimi bude i Pavel Kováčik, tak to bude fungovat. (Veselost vpravo.)

Přesto, že jsem nechtěl, pan předseda Faltýnek si o to řekl, tak přečtu jenom jeho první větu. Není to úplně korektní, ale jsou to jeho slova ze záznamu: "Já se omlouvám, nejsem ani geolog, ani těžař, já jsem hloupej, my na Hané říkáme hloupé zemědělec a poslanec". Konec citace schůze o lithiu.

Co se stalo za těch 269 dnů? Já bych řekl, že obě delegace se setkaly a v přátelské a soudružské atmosféře si vyříkaly staré křivdy, přizvaly jako spravedlivé soudce komunisty a vytvořily novou vládu, ve kterou mají důvěru zejména ti sociální demokraté. Jak ta vláda bude fungovat? Docela jednoduše. V čele stojí generální ředitel České republiky Andrej Babiš a pod ním jemu naprosto podřízení náměstci, kterým se ještě ze zvyku říká ministři, kteří musí plnit úkoly svého nadřízeného. Kdykoliv mohou být vyměněni, pokud se něco generálnímu řediteli nelíbí, nebo, nedej bože, mají trošku jiný názor. O tom by nám mohli vyprávět Martin Stropnický, Robert Pelikán či Karla Šlechtová. Čeká to i ostatní. Otázka není, zda k tomu dojde, ale kdy k tomu dojde. A teď vidíme i tragikomické prvky - mladý ministr zdravotnictví, pozor, když má mladý člověk správnou stranickou knížku, tak může mít i velkou vládní funkci, kdežto když nemá mladý člověk tu správnou stranickou knížku, tak nevím, kde kluci na to chodí, ale měli by se doučovat. (Výkřiky smíchu z pravé části sálu.) Mladý ministr zdravotnictví odvolal ředitele nemocnice, kterého sám jmenoval, z důvodu, že je trestně stíhaný. Pochvala, pane ministře, opravdu. Mám dvě konkrétní otázky. Měl by tento princip platit i pro člena vlády? A druhá. Měl by tento princip platit i pro předsedu vlády, když platí pro ředitele nemocnice? Odpověď ani neočekávám.

Jan Hamáček, když dneska obhajoval účast sociální demokracie ve vládě, tak říkal, že jsme první, kteří měli stranické referendum a referendum rozhodlo. Víte, že my jsme odpůrci referend, ale dopadlo to jako vždycky s referendem. Ano, referendum bylo, účast byla dobrá, výsledek jasný, všichni spokojení až na to, že Jan Hamáček není schopen prosadit to, o čem to referendum bylo. (Veselost v pravé části sálu.) Pět ministrů, z toho jeden se měl jmenovat Miroslav Poche. Nevím, kdo v České republice věří tomu, že Miroslav Poche bude ministr zahraničí. My ne. Minimálně Jan Hamáček a Miroslav Poche se tváří, že ano. To je ale výrazná menšina. (Opět smích zprava, rovněž bouchání do lavic.) Platí to referendum, nebo ne, ptám se zastánců referenda, když ten výsledek pak není jasný. Ale pan europodržtaška zadarmo vypomáhá na Zamini a dokonce jsem se dočetl, že ode dneška má i vstupní kartu, omlouvám se, od včerejška, už je po půlnoci. Do té doby řídil ministerstvo jako návštěva. (Výbuch smíchu a potlesk z řad Pirátů.) Slyšel jsem z úst členů sociální demokracie, dneska zvolíme (nesrozumitelné ?) akorát to nejmenší zlo, jak zabránili tomu většímu zlu, vládě ANO, KSČM a SPD. Poprosil bych ty členy sociální demokracie, aby mi našli pět rozdílů v zahraniční politice SPD a KSČM. Já jsem je tam prostě nenašel.

Pak bych mohl požádat experta na hledání shody v programu jednotlivých stran Richarda Brabce, který vždycky našel shodu s kýmkoliv. Pamatujete jeho veřejná vystoupení, jak našel velkou shodu s SPD? Ale teď říká Andrej Babiš, že je to extrémistická strana. Já nevím, jestli říkal, že našli 80 % shody. Z 80 % je ANO extrémistická strana? Já bych si to nedovolil tvrdit. Richard Brabec ano. Ale taky našel shodu s KSČM a se sociální demokracií. Proto nebudu mluvit o programovém prohlášení, to je úplně bezcenný dokument, co je uvnitř.

Možná k těm tragikomickým prvkům, všimli jste si, jak Andrej Babiš ocenil svoji druhou vládu, respektive svoji první vládu, ale druhou, ve které byl. Říká: "My jsme našli 4 mld. na ty dvojky a trojky. (Reakce z vládních lavic.) Říkal čtyři, možná chtěl říct osm, ale říkal čtyři. I když to byl rozpočet, který jsme zdědili. Chudáci, zdědili rozpočet, který připravil Andrej Babiš, dodělal Ivan Pilný a pro který Andrej Babiš a všichni ostatní hlasovali. Ale on ho chudák zdědil a musel hledat ty 4 mld. Ale našel je, dobrá zpráva pro kraje a silnice druhé a třetí třídy.

Snažím se najít motivaci těch tří stran, proč vlastně vytvořily tuto vládu, která je vytvořena pouze z mocenských důvodů, z žádných programových. U hnutí ANO ty pohnuty jsou z mého pohledu poměrně jednoduché. Andrej Babiš má být premiér, je názor hnutí ANO, a jediný, kdo je to ochoten akceptovat, nebo jediné tři strany, které to byly ochotny akceptovat, jsou sociální demokraté, komunisté a SPD. Za tuto cenu, že Andrej Babiš je premiérem, obětovali mnohé. Obětovali porušení posledního polistopadového tabu, že komunisté do vlády nepatří. Můžete říkat, že nejsou v koalici, nebo jsou. Oni rozhodli, že Miroslav Poche není ministr. Oni mají požadavky a Jan Hamáček a Andrej Babiš se předhánějí, kdo je dřív splní. Zaplatili také jasně levicovým programem. Mohl bych se ptát, kde je ta slavná sleva pro zaměstnance 500 korun měsíčně, 6000 čistého pro každého zaměstnance, jeden z pilířů ekonomického programu hnutí ANO. Našli jste ho v programovém prohlášení vlády? Nenašli! Mohl bych se ptát, kde je v programovém prohlášení vlády snížení odvodů pro zaměstnavatele ve výši 2-5 % podle vývoje ekonomiky. Nula! Zato těm zaměstnavatelům na oltář toho, že Andrej Babiš bude premiérem, dáte zrušení karenční doby. Ale přesto říkám, že těm pohnutkám rozumím, i když s nimi nesouhlasím.

U komunistů je to úplně jednoduché. Poprvé jsou u moci po 29 letech. Tak ti udělají cokoliv, aby u toho byli. Tomu také rozumím. A pak je tu ten třetí partner - 269 dnů od schůze o lithiu. Pamatujete si, co jste slyšeli? Pamatujete si, co padlo na vaši hlavu? Všechno jste spolkli! Všechno jste si nechali líbit! A tak to bude i dál. Úplně logické. Všimli jste si té panické hrůzy sociálních demokratů z opozice, co budeme dělat v opozici? Ježíši, my bychom se tam ztratili, musíme do těch vládních křesel. Jinak si to neumím vysvětlit.

Připomeňme si hrdinné podmínky sociálních demokratů k podpoře vlády ve volební kampani: Ve vládě nesmí být trestně stíhaná osoba, ať se to týká kohokoliv. Potom moudrý sjezd rozhodl, že je to velmi závažný problém. Pak to byl velký problém, pak to byl malý problém, dneska to už není problém. (Smích zprava.) Poté, co poprvé zkrachovala jednání mezi ANO a ČSSD, přišel nevím přesně kdo, ale byla idea vlády, jednobarevné vlády ANO s podporou KSČM a SPD, kterou odmítlo širší vedení hnutí ANO. Pracuji s veřejnými zdroji, tak pokud by to nebylo úplně přesně, tak se kolegům z hnutí ANO za tuto případnou nepřesnost omlouvám. Načež hnutí ANO vyzvalo sociální demokraty k opětovnému jednání. Ti si stanovili tři nepřekročitelné podmínky. Za prvé, když bude premiér nepravomocně odsouzen - to je posun od toho obvinění až k nepravomocnému odsouzení - vláda končí. Dojednáno - nula. Druhá podmínka: Tomio Okamura nebude sedět na empairu, Radim Fiala nebo pan poslanec Koten nebudou předsedové výborů. Na tom trváme, přes to nejede vlak. Výsledek: nula. Třetí podmínky byla, když odejdou všichni, když dají demisi všichni ministři za ČSSD, asi pět, podle mě dneska mají tři, ale dobře, tak když všichni tři (smích zprava), vláda podá demisi. Výsledek je úplně jiný, ale naprosto logicky: když odejde jedna strana, končí koaliční smlouva. Ale to platí ke každé koaliční smlouvě. Když jedna strana odejde, tak koaliční smlouva prostě neplatí. Přesto to mnozí ze sociální demokracie - třikrát nula - označují za akceptovatelný a tvrdě vyjednaný kompromis. Já být jejich partner, tak jsem také spokojený a souhlasil bych s nimi, že to je docela dobrý kompromis a že jsme hodně uhnuli. (Opět smích zprava.) Sice nevím kam, ale nezapomeňte na ty velké ústupky, které jsme udělali.

Občanští demokraté budou tvrdou a zásadovou opozicí. Přesně tak, jak to říkáme: tvrdou a zásadovou. Nebudeme vyplňovat díry ve sto jedničce, když vám náhodou odmítnou pro něco hlasovat socialisté nebo komunisté. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který zavede nový způsob kontroly státu nad občany, nové pokuty, nové sankce bez toho, že by se zrušily nebo omezily starší či jiné. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který zvýší administrativní zátěž malých a středních podnikatelů. Nepodpoříme žádný návrh zákona, který vyvolá nutnost vyššího počtu administrativních zaměstnanců státu. Nepodpoříme žádný návrh zákona o daňových či odvodových povinnostech, které by podstatným způsobem nesnižoval daně nebo odvody. Jen tak mimochodem, už zase ruší superhrubou mzdu jako celé minulé čtyři roky a současně je tu daňový zákon a je v něm rušení superhrubé mzdy? Překvapení - není! Ještě mají tři, za osm let se to možná stihnout dá. Nepodpoříme žádný vládní návrh zákona, který by omezoval systém brzd a protivah a nezávislost institucí, na kterých stojí demokratický právní stát. Využijeme všechny politické prostředky a nástroje, které máme v Poslanecké sněmovně a v Senátu, abychom prosadili zvýšení čistých mezd pro všechny zaměstnance cestou snížení daní, abychom prosadili významné snížení odvodů. To jsme měli společné v programu a teď už jste levicová strana, hnutí ANO, už to tam vypadlo, za to zrušíme tu karenční dobu. Budeme prosazovat velký právní úklid v zákonech. Budeme dělat všechno pro to, aby se omezily, výrazným způsobem snížily národní dotace soukromým firmám a investiční pobídky, aby takto ušetřené peníze mohly být investovány do potřebné infrastruktury státu. Budeme chránit malé a střední podnikatele, budeme chránit samosprávy před dalšími nesmyslnými povinnostmi. Představujeme jasnou a demokratickou alternativu k současné vládě.

Za těch pět let nebo takřka pět let, kdy jsem ve Sněmovně, a jsou tady i poslankyně a poslanci hnutí ANO, se s mnohými z nich znám. S některými se znám mnohem déle, než jsme se stali poslanci, a mnozí z nich tvrdí, že jsou pravicově orientovaní. Tak teď to ještě možná platí. Já vám jenom připomenu jména některých poslanců, kteří budou podporovat dnes aktivně vaši vládu. Komunisté nemají rádi, když říkáme, že jsou extrémní levice a že jim mám říkat radikální levice. No dobře, tak budu říkat radikální levice. Komunisté nemají rádi, když říkám stalinisté, ať říkám konzervativci. Dobře, tak konzervativci, v závorce stalinisté, z extrémní levice, v závorce radikální levice: Miroslav Grebeníček, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič. Tito a další budou ode dneška vaši parťáci. Ať vás už ani nenapadne říkat, že jste pravicově orientovaní politici! A tu zodpovědnost ponesou i další - nejenom ti, kteří sedí v Poslanecké sněmovně. Primátor Brna Petr Vokřál se velmi rád označuje za pravicového politika. Místopředseda hnutí, které bude vytvářet vládu s komunisty. Také pan primátor Ostravy Macura se rád označuje za pravicového člověka. 42-43 procent sociálních demokratů hlasovalo proti vzniku této vlády - z různých důvodů. Neslyšel jsem žádný hlas hnutí ano, opravdu ani jeden, kterým by vadila účast komunistů na vládě. Ani jeden! Žádný pravicově orientovaný člověk, žádný pravicově orientovaný politik nemůže hlasovat pro vládu postavenou na hlasech komunistů. Tak pokud jste si toto o sobě dneska mysleli a mysleli jste, že vám to někdo bude věřit, tak ode dneška nikdo vám to nebude věřit! A říkám všem, kteří budou na podzim volit v komunálních a senátních volbách, vzpomeňte si, kdo podporuje komunisty, a nevěřte jim, že jsou pravicově orientovaní. Prostě nejsou!

A skončím své vystoupení tím, co jste mohli slyšet kolem toho domu dnes a včera hodiny a hodiny: hanba, hanba, hanba!

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



